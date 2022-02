Ultrachic con un tocco di goth: il rossetto nero è il trend lanciato dalla MFW

D a David Bowie a Rihanna: il rossetto nero simbolo di ribellione torna protagonista delle sfilate e diventa il trend beauty del momento

Dal mondo del rock a quello goth, il rossetto nero torna protagonista sulle passerelle dopo essere stato simbolo di un’era. Indossato come simbolo dirompente da David Bowie, è stato per anni uno strumento di ribellione. E oggi? Durante la MFW sono tanti i brand, le influencer e i VIP che lo indossano come tocco ultrachic dai tratti goth.

Poche cose nel mondo del make up attirano l’attenzione e lasciano il segno proprio come un rossetto nero. Dalle romantiche sfilate di Blumarine al look di Julia Fox alla sfilata di Diesel: ecco qualche consiglio di stile per abbinarlo e copiare subito il trucco goth.

LEGGI ANCHE: I momenti più iconici della MFW degli ultimi anni

Il rossetto nero alla MFW

Non pensare al rossetto nero come ad un accessorio goth da utilizzare solamente nel periodo di Halloween, già qualche stagione fa Kedall Jenner aveva incantato alla sfilata Dior sfoggiandone uno per un look super rock. Oggi questo prodotto torna protagonista e lo fa tra diverse collezioni beauty tanto da essere già stato proclamato un must della primavera.

Il beauty look di Julia Fox

Il rossetto nero non passa certo inosservato: ecco che indossato da Julia Fox per il front-row della sfilata Diesel ha colpito e lasciato il segno; black & matte è la combinazione vincente. Il tutto viene poi abbinato da un trucco occhi winged liner bianco gesso per creare luminosità e contrasto. Il focus è tutto sulle labbra che vanno a creare un contrasto black & white con gli occhi. Il viso resta semplice e naturale, unico tocco aggiuntivo? Qualche passata di mascara per incorniciare lo sguardo.

Il rossetto nero in passerella

Il black lipstick è stato avvistato anche sulle passerelle: a sceglierlo è Blumarine che lo ha fatto indossare alle proprie modelle. In questo caso il look è rock romantic. Un trucco occhi scuro ma comunque luminoso crea un’atmosfera decisamente più goth rispetto a quella proposta negli scatti visti precedentemente.

Perché utilizzare il rossetto nero

Nella vita di tutti i giorni è facile indossarlo? Come ogni nuova tendenza, quando viene lanciata e porta scompiglio tra le nostre certezze; all’inizio può sembrare complicato indossarlo nella quotidianità ma con qualche consiglio può diventare l’accessorio giusto per cambiare il proprio make up abituale.

Perché piacciono così tanto? Sono un simbolo di trasgressione ed originalità, non è un caso che ad indossarlo siano VIP dalla personalità prorompente e con una grande sicurezza. Un esempio? Rihanna icona di stile l’ha indossato e condiviso sui social abbinandolo ad un ombretto luminoso dorato. E tra le Italiane? Laura Chiatti ha calcato il tappeto rosso di Venezia indossando un rossetto black: un tocco davvero originale che ha permesso all’attrice di uscire dalla propria comfort zone, incantando il pubblico con qualcosa di diverso dal solito.

Come indossare il rossetto nero: qualche consiglio di stile

Per prima cosa quando applichi un rossetto di una tonalità importante è necessario prestare attenzione alle sbavature; aiutati con una matita per disegnare il contorno delle labbra. In questo modo la stesura sarà più precisa.

Il rossetto nero deve essere a lunga tenuta e deve adattarsi poi al sottotono: l’armocromia fa sempre più discutere ma già da tempo nel mondo del make up si parla di “fototipo” dimostrando come sia importante scegliere le giuste tonalità in abbinamento. Se hai la pelle chiara presta attenzione agli abbinamenti nelle sfumature del viso, via libera invece ai fototipi più scuri che vestono con più disinvoltura e facilità questa colorazione così insolita per le labbra.

Per dare un effetto “wow” come in passerella applica prima un primer labbra, in questo modo neutralizzerai il colore della tua bocca per poi dare il ruolo di protagonista al lipstick.

Meglio opaco o lucido?

La texture può essere diversa in base ai tuoi gusti ma le tendenze parlano chiaro: il rossetto nero opaco è il must del momento. Non pensare sia solo una scelta prettamente stilistica; il rossetto opaco è più gestibile nell’applicazione ed è anche conosciuto per una maggiore durata.

Gli abbinamenti vincenti

Se cerchi consigli per abbinare il rossetto nero in modo vincente eccoti servita qualche tip. Se hai la pelle molto chiara crea un contrasto dando un po’ di colore al viso sfruttando un blush o un bronzer ma non esagerare.

Poni l’attenzione anche sullo sguardo, incorniciandolo grazie all’utilizzo di un mascara effetto ciglia finte, oppure applicando direttamente delle ciglia finte per un impatto maggiore. Per quanto riguarda il trucco occhi si può giocare sia mantenendo un trend goth come nella sfilata di Blumarine, creando quindi degli smokey eyes classici o glitter, sia andare su un effetto più minimal con una linea di eyeliner effetto cat-eye.

Attenzione al trucco occhi: se lo appesantisci troppo otterrai un look goth, se cerchi qualcosa di più glam opta per solo una passata di mascara senza esagerare. Cerca di dare luce come abbiamo visto fare a Julia Fox: sì al bianco in contrasto ma anche ad ombretti shimmer come quelli visti nella sfilata di Blumarine.