Maschera labbra: a cosa serve e quali scegliere per labbra da baciare!

L a maschera labbra è un prodotto imprescindibile per prendersi cura di questa parte così delicata e sensibile del nostro viso, sopratutto nei mesi più freddi. Scopriamo insieme come si usa, a cosa serve e le migliori da provare per labbra irresistibilmente morbide e rimpolpate!

Voglia di una coccola beauty? Spesso sottovalutata, la maschera labbra è un prodotto da inserire assolutamente nella propria skincare routine. La pelle del contorno labbra è infatti, insieme a quella del contorno occhi, è la più sensibile e delicata di tutto il nostro viso. Proprio per questo, ha bisogno di una routine dedicata, e di formule adatte a prendersi cura della sua naturale morbidezza.

Avete mai provato la fastidiosissima e dolorosa sensazione di labbra screpolate, aride, così ruvide da non assorbire neppure il vostro solito balsamo labbra? Questo avviene perché la pelle inaridita e irritata dal freddo e dagli agenti atmosferici si solleva creando fastidiose pellicine, rendendo quasi impossibile indossare un rossetto o un qualsivoglia prodotto per le labbra colorato. E' proprio questo il momento giusto per provare una Lip Mask! Ottima tutto l'anno, ma indispensabile nei mesi più freddi, la maschera labbra si prende cura della pelle particolarmente sensibile delle labbra, nutrendola e idratandola in profondità.

Non solo idratazione: esistono maschere per tutte le esigenze. Da quelle anti-age che distendono e minimizzano l'aspetto delle rughe d'espressione a quelle rimpolpanti che garantiscono un effetto plump immediato. Noi abbiamo selezionato le migliori per ogni esigenza. Continua a leggere, e scopri la più adatta a te!

La più iconica

La Lip Sleeping Mask di Laneige è sicuramente la più conosciuta, amata e fotografata sui social. Questa maschera da notte agisce come un balsamo addolcente, che avvolge le labbra per un'idratazione ottimale. Durante il sonno, potenti antiossidanti nutrono e rigenerano le labbra secche. La formula, a base di minerali e acido ialuronico, lascia le labbra lisce, morbide e nutrite in profondità. Non solo la notte! È il trattamento ideale da applicare prima del rossetto: migliora il finish della formula e prolunga la durata del colore!

Una vera coccola rilassante

Un prodotto da non perdere per i fan di Stranger Things e non: la maschera labbra Hit Snooze du Florence By Mills (la linea beauty di Millie Bobbie Brown, Undici nella serie di culto) è una vera coccola rilassante. Una maschera per labbra idratante dalla texture in gel a base di squalene, olio di nocciolo e albicocca, che rendono morbide le labbra a lungo. Può essere applicata durante la notte per un trattamento intensivo, oppure durante il giorno per una dose extra di idratazione.

L'idratazione si tinge di rosa

Come possiamo parlare di una maschera per le labbra idratante, nutriente, girly e cliccatissima senza nominare il brand Kylie Skin? Creatura di successo della più giovane delle sorelle Kardashian-Jenner, questa linea coniuga prodotti efficaci a un'estetica davvero meravigliosa. La Hydrating Lip Mask è una maschera labbra con una fragranza di rosa. Formulato con una miscela di burro di karitè nutriente, estratto di melograno e vitamina E, questo balsamo dona idratazione alle labbra per tutta la giornata.

Volumizzante e Anti-age

Non solo idratanti e da notte: le maschere labbra possono anche avere effetti rimpolpanti, leviganti e anti-age! Come questi patch di Rodial, i Dragon’s Blodd Lip Masks. Si tratta di labbra in tessuto di biocellulosa che idratano in profondità e agiscono con un effetto lenitivo ed uniformante. Il contorno labbra acquista un aspetto giovane e fresco, mentre gli ingredienti rimpolpanti apportano un tocco di volume irresistibile.

Ad azione rimodellante

Se desideri ridefinire e scolpire il contorno labbra senza ricorrere a invasive punture, questa è la maschera labbra che fa per te. La 3D Sculpt di Korff è una crema modellante riempitiva levigante e rimodellante, dall'effetto rimpolpante naturale. Per un tocco in più, consigliamo l’applicazione anche lungo le rughe naso labiali.

Ad azione nutriente e rimpolpante

Se quello che cerchi è un'azione combinata, sia nutriente che rimpolpante, allora ti consigliamo la maschera labbra Pulp di Veralab. La texture innovativa oil-gel formulata con un principio attivo composto da Acido Ialuronico e Koniac agisce riempiendo sia le rughe profonde che superficiali, regalando una pelle morbida, compatta e levigata. Una coccola al gusto di frutti di bosco da non lasciarsi scappare.