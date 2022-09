I benefici del tè nella skincare: ecco perché ne hai bisogno

Non solo una bevanda con una storia millenaria, ma soprattutto elisir di bellezza. Il tè entra di diritto a far parte del tuo gruppo di principi attivi che consideri best friends. A qualunque età.

Pelle sana significa pelle bella, ormai lo sappiamo. Siamo alla costante ricerca del nuovo attivo più o meno miracoloso in grado di trasformare la pelle del nostro viso. L’obiettivo è un incarnato luminoso e uniforme, un viso tonico, ma soprattutto una pelle idratata e con una barriera cutanea forte e resistente. La barriera cutanea è ciò che la protegge dalle aggressioni esterne, che causano disidratazione, assottigliamento della pelle, perdita di turgore, macchie e disidratazione. Insomma, da tutto ciò che alla fine porta a un invecchiamento (precoce) e rughe.

Acido ialuronico, collagene, peptidi, vitamina C, retinolo: sono solo alcuni dei migliori amici che ogni ragazza dovrebbe avere nell’armadietto della propria skincare. Anche la caffeina ha provato il suo potere energizzante e, ultimo ma non ultimo, il tè.

Ebbene sì, la famosa bevanda che più British (anche se d’importazione) non potrebbe essere, ha un potere straordinario sulla pelle. La novità dove sarebbe? In effetti, il tè è conosciuto da anni ed è spesso utilizzato come ingrediente di bellezza, sia nella skincare, che nei profumi.

Il té che viene dalla Perla dell’Oceano Indiano

L’ultimo ritrovato è “un tè proveniente dall’isola di Mauritius, una pianta unica che è stata in grado di adattarsi alle condizioni più avverse - come il suolo vulcanico, il clima tropicale e la bassa altitudine - alle quali è cresciuta”, anticipa la Dott.sa Anne-Laure Bulteau, biologa di Fresh. “Questo tè mauriziano è stato costretto a modificare il proprio DNA e, di conseguenza, a produrre dei fitocomposti che non solo gli hanno permesso di sopravvivere, ma addirittura di prosperare, rendendolo oltre due volte e mezzo più efficace di ogni altro estratto di tè”.

Il suo punto di forza è quello di aumentare la resilienza della pelle, rendendola più forte e meno soggetta alle aggressioni esterne, che possono causarne il deperimento.

Pelle sana: cosa significa

”Così come il corpo ha bisogno di cibo, allo stesso modo una cellula epiteliale ha bisogno di carburante per funzionare in modo efficiente. In questo modo la cellula può produrre al meglio ciò che le serve, così che la pelle sia resiliente, elastica e dall’aspetto liscio e luminoso”, spiega Bulteau.

Quali sono i fattori esterni che influenzano la salute della pelle?

”Prima di tutto lo stress quotidiano”, dice la biologa. “Stile di vita, mancanza di sonno, cambiamenti stagionali, dieta povera e stress sono responsabili del 90% dei segni dell’invecchiamento. Quando il sistema bioenergetico rallenta, le cellule perdono la loro capacità di adattarsi e si indeboliscono”.

Perché dobbiamo migliorare la resilienza della pelle?

”Una pelle poco resiliente significa comparsa di rughe e linee sottili, texture disomogenea, pori dilatati, poco turgore ed elasticità e incarnato spento”, spiega Bulteau. “Proprio come una molla arrotolata è in grado di sostenere i colpi e di ritornare nella forma originale, così la pelle resiliente è in grado di adattarsi e proteggersi quando si trova a dover affrontare tutti i fattori di stress di cui parlavamo”.

I benefici del tè nella skincare

”I benefici del tè sono stati studiati da anni e sono riconosciuti in numerose culture. Il tè è soprattutto un potente antiossidante, ma è solo uno dei suoi numerosi benefici”, spiega la biologa. “Migliora l’elasticità e la struttura della pelle, rinforza la barriera cutanea, aiuta ad avere una texture più omogenea e a ridurre le linee sottili”. Un vero e proprio anti-ageing, ma anche un (non troppo) segreto di bellezza.

