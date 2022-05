Beauty routine coreana: come si fa la skincare iconica in 10 passaggi

L a beauty routine Coreana è ormai una pratica culto per le appassionate di skincare di tutto il mondo. 10 passaggi e altrettanti prodotti da stratificare per ottenere una pelle luminosa, idratata, di porcellana. Ecco come si fa, in che ordine, e tutti i segreti per una pelle al top.

La Corea del Sud è la patria di tante cose: dello street food piccante, dei BTS e ovviamente della skincare. Per donne e uomini coreani infatti, la cura della pelle è un rituale imprescindibile che alimenta ogni anno una delle industrie beauty più floride del mondo. Sono tantissimi i trend beauty nati proprio in Corea del Sud, e vanno dai fondotinta cushion alle maschere in tessuto, passando per i prodotti uniformanti a base di bava di lumaca. L'obbiettivo è sempre lo stesso: ottenere una pelle sana, radiosa, effetto porcellana con pazienza, costanza e mentalità zen.

Per questo, in Corea del Sud la skincare routine è una cosa seria: un vero e proprio rituale di circa 10 passaggi (e altrettanti prodotti), da ripetere rigorosamente due volte al giorno, mattina e sera. Ma serve davvero? E per chi è indicata?

Beauty Routine Coreana: serve davvero?

La risposta, come in ogni caso, è che dipende. Non tutti i tipi di pelle hanno bisogno di una routine così scrupolosa, ma allo stesso modo per molti di noi un approccio minimale con quattro prodotti non è sufficiente. Nella cura del viso non esiste una taglia unica, ed è giusto scegliere una routine adeguata alla nostra età, al nostro stile di vita e al nostro tipo di pelle. La beauty routine coreana si assicura di dare alla pelle tutti i nutrienti che necessita, stratificando prodotti diversi uno sull'altro, senza controindicazioni. Applicare tanti prodotti infatti non opprime la pelle, ne tanto meno la fa abituare.

Il nostro consiglio quindi è quello di iniziare a costruire la propria routine a partire dagli step fondamentali (detersione, idratazione, protezione solare), e poi sperimentare integrando prodotti complementari fino a raggiungere eventualmente l'agognato traguardo dei 10 passaggi. Ma come si fa la beauty routine coreana? E in che ordine si applicano i prodotti? Scopriamolo insieme.

Struccante o detergente oleoso

Il primo passaggio è sicuramente la detersione con un prodotto dalla consistenza oleosa. L'olio infatti aiuta a rimuovere residui di trucco, protezione solare, inquinamento e sporco dal viso.

Detergente a base d'acqua

Il secondo passaggio della doppia detersione è scegliere un detergente a base acquosa (le più amate sono le mousse) per rimuovere del tutto sporco e residui di inquinamento dal viso.

Esfoliazione

L'esfoliazione è un passaggio fondamentale della skincare routine, ancora di più se parliamo di k-beauty, che vuole la pelle liscia, uniforme e levigata. L'esfoliazione rimuove le cellule morte e gli accumuli ostinati di sebo e inquinamento e può essere effettuata in due modi: meccanico, attraverso lo sfregamento di uno scrub su viso, o chimico, con prodotti a base di acidi.

Tonico o Face Mist

Dopo la detersione profonda, con il tonico iniziano i passaggi volti a trattare e riequilibrare la pelle. Il tonico idrata la pelle e ne bilancia il ph, preparandola a ricevere i prodotti successivi. Importante scegliere il più adatto al nostro tipo di pelle (secca, grassa, sensibile etc).

Maschera

Questo è il momento di concedersi una vera e propria coccola: parliamo ovviamente di una maschere viso. In Corea del Sud si preferiscono quelle in tessuto, da ripetere 2-3 volte a settimana (anche se le donne coreane ne fanno anche una al giorno).

Essenza

Uno dei passaggi più difficili da comprendere per noi occidentali, è quello dell'essenza viso. No, non è un tonico, ma una specie di siero molto liquido da picchiettare sul viso con i polpastrelli. La consistenza acquosa e l'altissima concentrazione di ingredienti attivi lo rende perfetto per idratare, rimpolpare e uniformare l'incarnato.

Siero o Booster

Questo è il momento della skincare routine in cui colpire in modo specifico le esigenze della pelle. Scegliendo un siero specifico (attenzione, anche più di uno!) e applicandone 3-4 gocce su tutto il viso.

Contorno occhi

E' il momento di prendersi cura di questa zona così delicata del viso (fino a 5 volte più delicata del resto del volto) con prodotti specifici. Vialibera a sieri, creme, patch & co.

Crema viso

Per sigillare tutto il lavoro fatto in precedenza e nutrire la pelle, servirà un bello strato di crema idratante.

Il tocco finale

La scelta del decimo prodotto è strettamente legata al momento della giornata in cui si effettua il trattamento. Al mattino, fondamentale una bella dose di protezione solare, per proteggere la pelle e mantenerla sana e giovane. Alla sera, una maschera notturna o qualche goccia di olio trasformerà il sonno in un vero beauty sleep.