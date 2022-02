Essenza viso: cos’è e a cosa serve il prodotto skincare che arriva dalla Corea

H ai mai sentito parlare di essenza viso? Si tratta di un prodotto per la cura della pelle che arriva dalla Corea del Sud e promette di farci innamorare per le sue proprietà idratanti, lenitive e rinfrescanti. Scopriamo insieme come e quando si usa!

Voglia di inserire l’essenza viso nella tua beauty routine? Ormai la skincare coreana, fatta di mille passaggi e di prodotti da stratificare è diventata un must anche in Italia. Un momento di puro relax, da concedersi e concedere alla propria pelle, per risultati davvero notevoli. L’essenza viso è uno degli step di questo complesso rituale. Ma cos’è, come si usa e quando si applica? Scopriamolo insieme!

Cos’è l’essenza viso?

Bisogna cominciare con il dire che in Corea la parola ‘essence’ indica un prodotto con le stesse proprietà di un siero, ma dalla consistenza più liquida, leggera e idratante, simile a un tonico. Costituisce il quinto step della skincare coreana dopo doppia detersione, esfoliazione e tonico, e va applicata con le mani picchiettando sul viso – a differenza del tonico che di solito si applica con l’aiuto di un dischetto.

Essenza viso: a cosa serve

L’essenza viso è amatissima in Corea del Sud – per questo viene spesso venduta in confezioni molto grandi. Si tratta di un prodotto perfetto da stratificare, generalmente con una texture più liquida e leggera di un siero, che ha come scopo quello di potenziare la skincare routine e di rendere la pelle più ricettiva ai prodotti applicati successivamente grazie alla sua azione idratante concentrata.

Essenza viso, tonico e siero: le differenze

Nonostante si somiglino molto, c’è differenza tra un’essenza e i classici tonici a cui siamo abituati in occidente. Il flacone e la consistenza liquida possono trarre in inganno, ma la differenza è sostanziale. Generalmente, il tonico ha come funzione quella di ristabilire il corretto Ph della pelle dopo la detersione.

L’essenza invece è molto più simile ad un siero, ma in confezione deluxe ed in consistenza spesso simile più a un liquido che a un gel denso. In generale, si tratta di un prodotto con Ph neutro e ricco di ingredienti naturali, spesso idratanti e lenitivi. Nella skincare Coreana tonico, essenza e siero non sono uno il sostituto dell’altro, ma sono step complementari, da applicare in quest’ordine.

Essenza viso: quando usarla

In generale la regola nella skincare è applicare prima i prodotti molto liquidi per poi andare su consistenze molto più dense, cremose e infine oleose. Quindi l’essenza andrebbe applicata su viso deterso, dopo il tonico e prima di altri sieri più densi. La consistenza liquida e prova di olio permette a questo prodotto di penetrare in profondità e di essere efficace su molteplici livelli. L’essenza in sé non è quasi mai un trattamento completo, bensì una base, su cui applicare sieri complementari che possano lavorare insieme ad essa e potenziarne l’effetto.

Essenza viso – le migliori da provare ora 1/5 La bava di lumaca ha sulla pelle un effetto letteralmente benefico. Per questo motivo l’essenza per la pelle con estratto di bava di lumaca Cosrx Advanced Snail 96 Mucin ne contiene il 96%. Grazie a ciò conferisce alla pelle un’idratazione duratura, la protegge dalla perdita di umidità e ne migliora l’elasticità. Il risultato è una pelle meravigliosamente illuminata, nutrita e vellutata. 2/5 La lozione lenitiva Mega-Mushroom™ Soothing Treatment Lotion di Origins abbina la forza di 3 potenti funghi per lenire la pelle, contrastare e alleviare rossori e aridità migliorando la resistenza della pelle. La sua texture in acqua ultra-leggera e rinfrescante decongestiona, lenisce e idrata. La sua formula con Reishi, Chaga e Coprinus, regala alla pelle una sensazione istantanea di freschezza e comfort. 3/5 L'essenza viso Kombucha Facial Treatment Essence di Fresh illumina istantaneamente l'incarnato della pelle, previene la comparsa dei segni di espressione, reidrata visibilmente la pelle e affina la grana cutanea. A base di kombucha, un tè nero fermentato, questo trattamento del viso protegge efficacemente la pelle dai danni dell'inquinamento e dello stress ossidativo. 4/5 Un prodotto che arriva direttamente dalla Corea, Beauty of Joseon Ginseng Essence Water è rivitalizzante ed energizzante per pelli spente, opache e stressate. La sua formulazione unica contiene Estratto di radice di Ginseng, Niacinamide ed Estratto di Liquirizia. 5/5 La Water Bank Hydro Essence di Laneige è indispensabile per una pelle ultra liscia e idratata. Formulata con acqua minerale verde, ricca di estratti di verdure (cavolo, barbabietola e crescione), contiene sei minerali essenziali per una pelle liscia e tonica. La sua texture gel è rapidamente assorbita e consente di proseguire subito con la crema da giorno. PREV NEXT