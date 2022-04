L ayering, cioè stratificare. Se non hai mai sentito parlare di tutto questo è arrivato il momento di conoscere meglio questo metodo dedicato alla cura del viso e alla skincare (sia giorno che notte).

Skincare layering: lo conosci? Probabilmente il tuo bagno e il tuo beauty case è un insieme, a volte infinito, di creme, sieri, lozioni e peeling, ma sai davvero come usarli? Anzi, sai davvero come partire e applicare i prodotti nel modo giusto?

Ne avrai letto ovunque, ne siamo certi, ma se la confusione regna ancora nella tua testa questo è il momento di fare chiarezza e capire meglio come layerizzare, cioè stratificare, i prodotti dedicati alla cura del viso nel modo corretto e migliore per avere un viso radioso, splendente e soprattutto sana.

Skincare Layering: cos'è?

Alla base della K routine, cioè la skincare coreana, il layering consiste nella stratificazione dei vari prodotti dedicati alla cura delle pelle. Nonostante per molti basti un passata di sapone e un po' di crema idratante, è bene sapere che per una pelle in salute e idratata è bene aggiungere più prodotti che, agendo in sincrono, permettono di rendere il tutto ancora più luminoso.

Un processo, che può prevedere dai 7 ai 10 passaggi, che si basa principalmente sulla fase della detersione, importantissima per avere la pelle libera da impurità, per poi arrivare all'applicazione dell'SPF per prevenire l'invecchiamento precoce e la comparsa di rughe.

Skin layering: i passaggi

Il detergente oleoso

BIOFFICINA TOSCANA - Oleogel Struccante antipollution con pomodoro bio toscano

Il primo step della skincare layering per una pelle pulita e per liberare i pori, riguarda sicuramente l'applicazione di un detergente oleoso, primo step della celebre doppia detersione. Questo passaggio è fondamentale per eliminare qualsiasi traccia di make-up, compreso quello waterproof, e prodotti più corposi come la protezione solare, permette anche di liberare i pori da dallo sporco causato dall'inquinamento ambientale e dallo smog.

Questo prodotto, spesso sotto forma di burro o olio, viene chiamato dermoaffini, cioe perfettamente accettato dalla pelle, e permette di penetrare a fondo liberando anche i pori. Basterò massaggiarlo sulla pelle asciutta per poi andare ad applicare qualche goccia d'acqua per trasformarlo in un piacevole mousse scorrevole.

Il detergente

SINESIA - Cool Beauty, Disruptive Cleanser

Si passa quindi all'eliminazione del prodotto a base oleosa e, per farlo, è bene scegliere un prodotto detergente in base al proprio tipo di pelle. Solitamente si menzionano solamente i detergenti schiumogeni ma, oggi, sul mercato sono presenti numerosi variabili che permettono di pulire il viso con assoluta delicatezza.

Che sia in gel, in schiuma o sotto altra forma poco importa. Ciò che è importante è che sia studiato per il proprio tipo di pelle e, attenzione, a non esagerare con i prodotti purificanti perché, in questi casi, basta davvero poco per rendere sempre più arida la pelle e vanificare tutti i passaggi consecutivi.

Per una pulizia più approfondita, principalmente quando si indossa del make-up, è bene elimi are il tutto con un panno in microfibra che cattura lo sporco e aiuta a eliminare anche i prodotti più resistenti.

Il tonico

ETEREA COSMESI - Lift & Light Gold Tonic

Tonico: si usa o no? Cosa è? Ma come si applica? Queste sono solo alcune delle mille mila domande che girano intorno al tanto emblematico tonico. Questo prodotto, in forma liquida, può avere diverse funzioni. Da quello idratante passando per le formule leggermente esfolianti, solitamente con acido salicilico al loro interno, fino a quelli pensanti esclusivamente per ristabilire il ph e lenire la pelle dopo la fase dedicata alla detersione.

Da applicare direttamente con le mani, con una leggera pressione sul viso evitando il contorno occhi, oppure con un cotton pad, anche se noi ti consigliamo sempre quelli in bamboo per una beauty routine più sostenibile.

Il siero

MULAC - MILF MAGIC POTION, Siero Illuminante e Idratante

Ora, probabilmente, inizierai a riconoscere i primi step della beauty routine classica. È arrivato il momento del siero: una formula fluida che, al suo interno, ha un vero e proprio concentrato di principi attivi che andranno a penetrare nella cute e a lavorare dall'interno.

Un momento dedicato alla nutrizione vera e propria che si occupa, anche, di amplificare gli effetti dei prodotti che verranno applicati in successione. Immancabile, qui, il siero all'acido ialuronico; una molecola altamente idratante che grazie ai suoi diversi pesi molecolari penetra nella pelle e cattura l'idratazione mantenendo luminosità e turgore.

Il contorno occhi

Artistry Skin Nutrition™ - Crema Contorno Occhi Riattivante

Nell'area intorno agli occhi non si accumulano solamente i segni della stanchezza. Questa zona, infatti, può anche manifestare malesseri interni e, per questo, è fondamentale curarla con particolare attenzione. Se hai sempre utilizzato la crema viso classica, sappi che è meglio scegliere una crema dedicata al contorno occhi. Formulata in modo specifico per entrare in contatto con un'area così sensibile, queste crema ha solitamente potere idratante, decongestionante e defaticante. Tra le varie opzioni presenti sul mercato, poi, sono presenti anche quelle pensate proprio per schiarire le tanto temute occhiaie.

Per l'applicazione, sempre prima della crema viso, basterò applicarne qualche goccia sia sotto che sopra l'occhio e andare a picchiettare con il dito anulare fino al completo assorbimento. Solo così si andrà ad applicare la giusta pressione e, allo stesso tempo, compiere un leggero massaggio rassodante.

La crema viso

CHARLOTTE TILBURY - Charlotte's Magic Cream

Immancabile e fondamentale nello skincare layering, la crema viso è uno step che tutti conosciamo ed è, oltre a uno strato nutriente, anche una barriera protettiva dagli agenti esterni. Da usare sia prima del make-up che prima di andare a letto, la crema viso può essere diversa nelle due fasi del giorno: per la fase notturna più nutriente e arricchita da principi attivi corposi che andranno ad agire nelle ore del riposto, mentre per il giorno una crema più leggera, ma sempre idratante, meglio se con fattore solare.

SPF (per la routine da giorno)

DARLING - SCREEN-ME SPRAY, SPF 50+

La crema viso con protezione solare non basta? L'SPF tutto l'anno? Queste sono le domande che più spesso ci si porge riguardo il tema dei filtri solari. Proprio come ci insegna la skincare coreana, e la pelle di seta dei popoli orientali, applicare l'SPF tutti i giorni permette di mantenere una pelle giovane molto più a lungo.

I raggi solari, UVA e UVB, sono uno dei principali motivi dell'invecchiamento precoce e, per questo, aggiungere un'eventuale filtro solare permette di combattere rughe, macchie solari e altri segni di espressione. Se ami truccarti opta per una formula non troppo grassa, oppure, aggiungi una protezione in spray caratterizzata da una formula leggera e dalla possibilità di essere applicata anche sopra il trucco più volte al giorno.

Non scendere mai sotto una protezione con filtro 30, anche se sarebbe meglio 0, e ricorda di applicarla sia d'estate che d'inverno, quando i raggi solari si nascondono dieto le nuvole ma agiscono allo stesso modo.

L'olio (per la routine serale)

MASQMAI - Natural Beauty Elixir, Olio Naturale Nutriente E Rigenerante

Poco importa che tu abbia la pelle secca o grassa, devi sapere che applicare un olio viso prima di andare a dormire è un vero toccasana per la tua pelle. Questo prodotto, non solo è un boost di idratazione, ma solo tramite l'olio è possibile estrarre alcuni principi attivi che aiuteranno la tua pelle nella fase rigenerativa notturna.

Particolarmente consigliato alle pelle secche, disidratate e mature, le formule in olio possono essere applicate anche sulle pelli miste o grasse. Perché, è bene ricordare, che anche le pelli più impure meritano il giusto grado di idratazione.