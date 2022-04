Beauty di Primavera: le offerte per rinnovarlo

L a bella stagione è qui e siamo sicuri che anche la tua beauty routine abbia bisogno di novità, prodotti nuovi e colori leggeri. Ecco perché (e come) dovresti rinnovare il tuo beauty (senza spendere troppo).

Insieme al cambio armadi è impossibile pensare di lasciare invariato anche il tuo beauty case: una skincare più leggera, colori più luminosi, protezioni solari più alte. Insomma, con l'arrivo della bella stagione, è arrivato il momento di rinnovare il tuo beauty di primavera e, per farlo, abbiamo deciso di aiutarti.

Dai blush corallo passando alle protezioni solari ad hoc per il viso senza dimenticare il passaggio della detersione e dell'idratazione, qui potrei trovare tantissime idee per un beauty tutto... e il tutto con solo qualche click.

Maschera capelli

Illumina, idrata e lucida: i capelli si liberano di cuffie e cappelli e, in primavera, meritano una maxi coccola. Queste cuffie, divertenti e utili, sfruttano gli ingredienti naturali per coccolare la tua chioma e renderla sempre più bella.

BB cream

Per te il fondotinta è troppo? Allora è il momento di passare a una BB cream, un prodotto colorato che andrà a perfezionare la palle trattandola come una vera e prima crema da giorno. Da non sottovalutare il fatto che si adatta facilmente a qualsiasi tono della tua pelle, anche quando inizierai ad abbronzarti.

Kit detersione

La detersione non deve mai mancare e, anche in primavera, merita la giusta attenzione. Se hai una pelle mista o che tende a lucidarsi facilmente, con conseguenti impurità e brufoli, questo è il kit purificante ad hoc per te.

Blush

La voglia di colore si fa sentire e, con lei, anche la voglia di cambiare tonalità puntando a toni più accessi e, allo stesso tempo, luminosi. Noi abbiamo scelto questo blush pescato che starà bene sia sulle carnagioni chiare che quelle abbronzate.

Device pulizia

I device ci conquistano e appassionano e, per questo, non ne poteva mancare uno per la primavera. Meglio sceglierlo mini e facile da tenere nel beauty case, per non farsi mai trovare impreparate neanche in vacanza o per un fine settimana fuori porta.

Spazzola lisciante

Voglia di capelli sempre in ordine, ma con il caldo preferisci evitare la piastra? La soluzione è la piastra lisciante, un tool che lascerà un effetto naturale e ti permetterà di gestire al meglio la tua chioma.

Spf viso

La protezione solare andrebbe indossata tutto l'anno, ma è ancora più importante farlo quando il sole inizia a intensificarsi e le ore passate all'aperto sono sempre di più. Tra le formule, questa con filtri protettivi minerali, sarà perfetta per il viso oltre a essere una perfetta base make-up.

Massaggiatore contorno occhi

Il cambio di stagione porta sempre un po' di cambi anche nella nostra routine e nei ritmi sonno-veglia. Tutto questo potrebbe riflettersi subito sulla tua pelle e, tra le altre cose, andare a segnare il contorno occhi. Per questo motivo non sottovalutare un massaggiatore per il contorno occhi da abbinare alla tua crema abituale. Un trattamento intensivo per uno sguardo luminoso.

Pennelli trucco

Sì, noi continuiamo a pensare ai viaggi e alle mete dedicate anche ai fine settimana e, per questo motivo, non possiamo che aggiungere al nostro beauty un mni kit di pennelli. Piccoli, compatti e perfetti per un trucco completo.

Mascara

Poteva mancare un mascara? Assolutamente no, specialmente in una stagione dove si preferisce un make-up nude e, per questo, le ciglia non possono essere lasciate al naturale. Volume e lunghezza daranno ancora più forza ai tuoi occhi e al tuo sguardo.

Palette occhi

Di palette non se ne hanno mai abbastanza e quelle nude sono sempre amore a prima vista. Cogli l'occasione del rinnovo del tuop beauty per eliminare le palette ormai vecchie e consumate, per sostituirla con questa esplosione di toni della terra e nude. Super pigmentati e modulabili, li amerai.

Ferro arricciacapelli

Le beach waves tanto di tendenza proprio non ti riescono? Ricorda che il ferro può fare una grande differenza e, proprio per questo, forse è arrivato il momento di cambiarlo e sceglierne uno con rivestimento in ceramica e cheratina: ottimo per non rovinare i capelli.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.