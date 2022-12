P rogetti nati e sviluppati sul territorio che coniugano innovazione e ricerca diventando veri e propri must have del mondo della skincare, beauty, haircare e parfume

Le novità del mondo beauty portano sempre una ventata di aria fresca per chi ama sperimentare divertirsi non solo con texture, nuove formulazioni ma anche con fragranze che hanno qualcosa di nuovo da raccontare fondano i loro loro radici in un mondo a volte onirico. Sorvegliati speciali, in questo mondo, sono i prodotti e i brand Made in Italy, realtà che oggi si stanno ritagliando un vero e proprio spazio nel mondo delle referenze dedicate alla bellezza segnando un nuovo inizio.

C’è chi richiama indie brand, c’è chi invece preferisce inserirli solo tra le nuove realtà che hanno una storia da raccontare imprese nate in un periodo per nulla semplice, spesso a cavallo del primo lockdown, ma che oggi portano l'attenzione su storie di successo, merito anche del mondo digitale che non perde mai l’occasione di sperimentare e conoscere le novità.

Dal make-up, alla skincare passando per il mondo dei profumi: abbiamo provato a raccogliere quali sono i nuovi brand beauty Made in Italy e al passo coi tempi da tenere d’occhio ne che avranno da raccontare tanto e per molto tempo.

Fler

Il mondo della rasatura per anni si è diviso tra chi non accettavano alcun modo l'uso del rasoio e chi invece ha sempre preferito utilizzare questo metodo senza paura di alcun giudizio. Oggi, finalmente, anche questo mondo sta cambiando ed è merito di una consapevolezza diversa anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Proprio come Fler, brand italiano che grazie alle sue proposte e ai suoi rasoi vuole accantonare tutta quella discriminazione sul mondo della rasatura e, anzi, dimostrare come questi possono essere una valida alternativa per chi non vuole usare altri trattamenti come laser o simili. Dalle lame intercambiabili passando per la crema che rallenta la ricrescita dei peli fino all’ultimo nato: l’olio pensato appositamente per evitare la formazione di peli incarni, perfetto sia che per il corpo che per il viso.

Blondesister

Una comunicazione giovane, colori che si fanno notare e soprattutto prodotti altamente performanti che, in pochissimo tempo, si sono ritagliati il giusto successo nel mondo dei creator digitali e non solo. Lei si chiama Carolina e ha fondato il brandi di make-up Blodesister, nome che prende ispirazione dalla sua esperienza di vita cioè sorella maggiore di sei fratelli e sorelle. Nemmeno 30enne, ha detto addio a una carriera formale per buttarsi in tutte per tutto su un progetto che sta ottenendo un ottimo successo grazie ai suoi ombretti liquidi, che uniscono pigmentazione ad alta tenuta, i suoi blush in stick da utilizzare anche su labbra e occhi e imperdibili per chi ama le fragranze al cocco oltre a un prodotto pigmentato e luminoso. Ultima nata la BB Cream il primo esperimento, disponibile in 3 diverse shades, che porta Blondesister in un mondo che unisce skincare e make-up.

Skean

Oggi la skincare ha un ruolo sempre più importante nella beauty routine di ognuno. Negli ultimi anni, infatti, ci si è resi conto come la cura della pelle sia fondamentale per poi ottenere un risultato da dieci e lode anche per quanto riguarda il make-up. E proprio per questo motivo che nasce Skean, brand che come dice proprio il nome è la crasi di due parole skin e clean. Un marchio che si ispira alla filosofia della clean beauty, cioè attenta sia le formulazioni sia alla composizione di queste, nel rispetto non solo della pelle ma anche dell’ambiente. La linea di Skean, al momento, si compone al momento di soli tre prodotti essenziali: cleanser, siero e cremo viso. Imperdibile il detergente, bestseller del brand, che oltre essere super performante e formulato a una prevalenza di ingredienti di origine naturale (minimo 91%) ha a un packaging che si distingue, proprio come tutta la linea.

Doopa

Si chiama Doopa ed è sogno diventato realtà: un progetto Made in Italy che fonde lifestyle e beauty. Una realtà che vuole diffondere e trasmettere un messaggio a tutti: From one of You to All of You. La prima linea lanciata si chiama Iconic, ed è composta da quattro prodotti con formule nutrienti, elasticizzanti e anti-age. Al loro interno si trovano acid un fitocomplesso anti-age a base di rosa chinensis, oli naturali (mandorla, cotone), vitamina E, tutti accompagnati da un leggero accordo di rose. Il perfetto brand per sostenere il made in Italy al 100%. Da avere è l'Iconic Face Toner, perfetto per prepara la pelle ai trattamenti successivi e con acido lattico per una leggera azione esfoliante.

Beemea

Le api sono fondamentali per l’ecosistema terrestre e, oggi, lo sono anche per la bellezza della nostra chioma. Merito di Beemea, brand italiano, che sfrutta le proprietà nutritive del miele per la cura del capelli. Un prodotto da tempo utilizzato per la bellezza della pelle, sin dai tempi dell’antico Egitto, e che ora si prende cura anche della chioma grazie a questa nuova realtà da non perdere di vista. Una linea composta da tre prodotti, shampoo, balsamo e olio. Ed è proprio quest’ultimo il prodotto imperdibile: idratante per i capelli e formulato con ingredienti di origine naturali, arricchito con infuso di propoli, olio di Argan, estratto di melograno e vitamina B.

Golevy

Una buona routine di bellezza è fondamentale tanto quanto la scelta del giusto prodotto e, per questo motivo, accompagnare i migliori prodotti di skincare del momento sono fondamentali gli accessori che ne fortifichino il risultato. Tra questi esiste, ovviamente, la seta di Golevy: non solo in guanciali e cuscini, ma tantissimi accessori che sfruttano le caratteristiche della seta Mulberry 100% italiana e perfetta per tutti di pelle e i capelli. Ma non solo, qui si trovano anche federe e guanciali pensati per diverse tipologie come quella per le pelli impuri che può essere letteralmente sfogliata, ma poi si aggiungono anche gli scrunchies, i cappellini e ultimo il beanie in cashmere e foderato di seta. Super cool e ideale per essere sempre caldi anche in inverno proteggendo i capelli. Un progetto nato da due amiche che hanno molto in comune, capelli crespi in primis.

KeyD

E che se la vera rivoluzione della skincare fosse in mono dose? A questo hanno pensato le founder di KeyD, Sarah e Diana, che si sono poste l’obiettivo di sviluppare in chiave innovativa, una gamma di prodotti che possa aiutare e a risolvere gli inestetismi primari e temporanei. Grazie a una serie di test, è possibile individuare la perfetta routine per ogni esigenza, ricevendo poi a casa un kit dove la skincare viene sapientemente porzionata in microdosi perfette Per essere applicate su viso, collo e decolletè. Un progetto che non solo unisce una visione innovativa del prodotto ma anche un’estetica super glam.

In Astra

La profumeria artistica è tutta da scoprire e, sopratutto, sono da scoprire i mondi da cui questa prende ispirazione. Ma se sia parla di IN ASTRA bisogna prendere considerazione l’interno universo, dato che il brand Made in Italy nasce proprio dalla passione delle due founder Sofia e Fabiola Bardelli. Naso la prima e direttore artistico la seconda, entrambe sono da sempre affascinate dall’arte della profumeria e quella per l’astronomia, l’universo e i suoi segreti tutti da scoprire. Un progetto artistico che vuole creare un parallelismo tra le stelle e il profumo: entrambi presenti anche senza essere visibili e tutti e due apparentemente fermi, ma in continua evoluzione. Mismar è l’ultima creazione della casa di profumeria artistica: ispira all’omonima supergigante gialla, la stella più vicina al polo nord, che guida gli altri astri del firmamento.Il concerto di note legnose, terrose e stuzzicanti rievoca rilassanti passeggiate nel bosco al chiaro di luna e dà vita a un eau de parfum fresco e pungente che proietta verso una dimensione dall’allure magico.

Lerève

Mai sentito parlare di nutricosmesi? Basata sull’utilizzo sinergico di creme viso abbinate a integratori ricchi di principi attivi naturali, è il principio su cui si basa Lerève, brand italiano che si prende cura della pelle a 360 gradi. Il brand, infatti, sostiene che la bellezza della pelle rispecchi il benessere generale del corpo, per questo il binomio di creme e integratori potenzia i principi attivi di entrambi e favorisce il well-aging. Una Sinergia In&Out di Lerève per prendersi cura di se stessi ogni giorno. Ultimo arrivato in famiglia l’hydrating booster serum: una formula innovativa e super concentrata a base di attivi provenienti da tutto il mondo in grado di lavorare su idratazione, salute e invecchiamento della pelle.

PlantaDea

Nato dall’intuizione di due giovani fratelli e imprenditori italiani, Angelo e Raffaele Desiante, PlantaDea è un nuovo brand che sfrutta i principi attivi derivati della canapa a uso cosmetico. La pianta della canapa, infatti, ha accompagnato l’umanità per millenni grazie all’enorme potere terapeutico e alla versatilità dei suoi utilizzi, può essere definita la “Dea delle piante”. E proprio da questo concetto prende il nome il brand che si compone di due linee: una linea pensata per pelli a tendenza acneica e una linea per pelli secche delicate.

Da non perdere il Bio unguento viso e corpo perfetto anche per le pelli con dermatiti o estrema secchezza.

Le Lumie

Una startupo dedicata alla skincare e fondata su un modello di economia circolare. Le Lumie, che in dialetto siciliano significa 'I Limoni', è stata lanciata da Tina Lombardi e Valeria Ferrara, avvocati di impresa esperte in ambito

farmaceutico. Un brand attento alla ricerca della materia prima, alla sostenibilità ambientale e ai prodotti 100% made in Italy tanto da lanciare il claim “Beauty made with Italian Joy”. Quattro le referenze per la collezione Amabile; crema viso rimpolpante, crema occhi illuminante, siero rassodante alla vitamina E, Supreme Light Oil. Tutte con ingredienti naturali estratti o potenziati attraverso l’applicazione di nanotecnologie volte a migliorare la biodisponibilità di principi attivi naturali ed estrarre principi attivi naturali in modo sostenibile.