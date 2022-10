U n viaggio attraverso le tendenze a tema make-up che raccontano di un ritorno alle origini, mettendo da parte il no make-up look e dando spazio a colori e finish

Un racconto fatto a colori, una storia di rivincita sulle ultime stagioni dove tutto è stato sussurrato e appena accennato. Le tendenze make-up dell'autunno-inverno 2022/2023 sono la dimostrazione della voglia di tornare a vivere, della necessità di far vivere colori brillanti e vibranti.

E così, come nella moda le sfumature neon continuano a dominare, anche nel trucco viso i colori intensi e vibranti continuano a raccontare un mood tutto nuovo che non vuole assolutamente cancellare ciò che è stato ma, anzi, imparare a migliorare proprio da ciò che è successo e da tutto ciò che ognuno ha vissuto.

Un ritorno al trucco, vero e presente che, come ci ha raccontato Maurizio Calabrò, Lead Artist NARS Cosmetics Italy, che ci ha portato alla scoperta di quelle che saranno le tendenze, le tecniche, i colori e i finish che rivedremo sui volti, sulle labbra e sugli occhi di uomini e donne, indistintamente.

Quale mood accompagnerà il mondo del make-up della stagione?

"Per l'autunno 2022, e anche per l'inverno 2023, trucco è bold, esagerato, d'impatto. Sarà una stagione fatta di colori forti e intensi, qui ritroveremo il blu vero e proprio Pantone dell’anno che, molto probabilmente ci accompagnerà fino alla stagione calda del 2023"

Continua a raccontarci Maurizio che, per la stagione finale del 2022, il make-up sarà decisamente in contrapposizione con le tendenze che negli ultimi due anni sono state protagoniste. Sì ai finish naturali, ma strutturati e fatti di prodotti coprenti, ma sottilissimi quasi impercettibili.

Il trend a cui non potremo proprio sfuggire?

"La prossima stagione vive una forte dicotomia. Perché, se da una parte troviamo ancora il binomio labbra bold ed eyeliner grafici e onnipresenti, dall’altra grande spazio anche ai toni nude. Un trucco nude che però c’è, non come all’inizio del 2022 dove tutto era naturale, quasi invisibile. Per il nuovo anno il trucco sarà presente anche nelle sfumature più naturali, costruito a regola d’arte per un perfetto effetto vedo non vedo."

Quali colori vedremo, indosseremo e ameremo per il trucco occhi?

"Un blu all over, non solo sugli occhi ma anche sulle labbra, per chi ha voglia di giocare e divertirsi con i colori. A questo si aggiunge tantissima importanza agli occhi - continua a raccontarci il Lead Artist NARS Cosmetics Italy -tutto questo grazie all'uso degli eyeliner: divertenti, grafici, graffianti e d’impatto."

Torneremo a sfoggiare rossetti dopo un’estate a tutto gloss?

"Verissimo, dagli occhi coloratissimi si passa alle labbra che, ora, tornano a dominare. Sì ai colori bold, d’impatto che lasciano il segno; uno fra tutti il rosso che veste le labbra di sfumature opache. Rosso, prugna, vinaccia, bordeaux e marrone segnano il continuo dell'amore verso gli anni '90 e primi 2000.

Non mancherà, come già detto prima, anche il nude anche in questa occasione sarà opaco. Ma meglio dimenticare i vecchi matte polverosi pesanti, ora i rossetti sono luminosi e confortevoli."

Cosa succederà alle sopracciglia?

"Sopracciglia? Sì, parliamone. Saranno curatissime, definite e naturali ma non nette. Pettinate verso l’alto e riempite grazie all’uso di polvere e fissate, infine, con gel cere ad hoc che le renderanno anche brillanti. Impossibile, però, non menzionare anche le sopracciglia sottili che cavalcano l'onda del mood amarcord, ma questa volta in modo più discreto e con una depilazione meno selvaggia (si spera)."

Base viso: i segreti per il perfetto incarnato d’autunno

"Per il viso, avremo ancora una pelle sana e naturale, resa unica dall'effetto flawless. Tutto questo si ottiene grazie all’uso di prodotti sottili che, nonostante svolgano il loro lavoro in tutto e per tutto, sono quasi impercettibili. Un trucco che, un a volta applicato, lascerà il viso leggero, poco appesantito e dall'effetto ringiovanito. Pelle luminosa, ma meno glow e brillante come è stato fino a poco fa. Questa volta la pelle risplende ma grazie ai giochi di toni opachi che, però, sono sottili e naturalissimi" questo ci racconta Maurizio Calabrò.

Genderless make-up: quale tendenza della stagione abbatterà qualsiasi barriera e confine?

"Il make-up non ha sesso nel mondo del trucco e questo da sempre. E, fortunatamente, oggi si sta affermando sempre di più tutto ciò. Il confine non esiste per chi lo fa di lavoro e stessa cosa sta succedendo nella vita di tutti i giorni dove, sempre più spesso, si vedono make-up nude e labbra bold sfoggiate da uomini e donne indistintamente. Il trend da non perdere? La combo rossetto e barba."

I prodotti must have per l'autunno-inverno 2022/2023 1/17 Nars, Powermatte Lipstick in Mogador - un colore perfetto ed intenso fino a 10 ore con effetto matte. Al suo interno il Power Pigment Complex che mixa pigmenti purissimi e ingredienti fissanti che aiutano a saturare le labbra con un colore denso e duraturo. 2/17 Charlotte Tlbury, Beautiful Skin Radiant Concealer - A base di acido ialuronico, niacinamide e vitamina C e collagene vegano per tonificare, questo prodotto si posiziona tra skincare e make-up per una copertura media che resisterà al sudore, all'umidità e all'acqua.

3/17 Sephora Collection, Colorful Special Effect in Magical Blue - un ombretto liquido che dona un effetto scintillante ultra-luminoso, infuso con acqua per un nuovo effetto sensoriale. 4/17 Infinity Cosmetics, MATT&FIX Lip Color in Cosmopolitan - una formula leggera e ricca di pigmenti, asciuga rapidamente e dona un colore intenso con effetto opaco. 5/17 Dear Dahlia, Skin Paradise Sheer Silk Foundation - un fondotinta liquido che esalta la luce della pelle e la sua radiosità e caratterizzato da una formula leggerissima. 6/17 Korff, Cipria in Polvere Perfezionante - polvere libera dalla consistenza impalpabile e totalmente trasparente una volta applicata. Al suo interno

con Acido Ialuronico e Vitamina E. 7/17 Byredo, Liquid Lipstick Vinyl in Liquid Pride - sviluppato con la direzione creativa della Makeup Partner di Byredo, Lucia Pica, questo rossetto liquido ha una texture cremosa èe studiata per avvolgere le labbra con un comfort intenso e una formula liscia. 8/17 Huda Beauty, Lovefest Legit Lashes Mascara - un mascara nero mat intenso che offre un volume, incurvatura e lunghezza, senza appesantire le ciglia.

9/17 Anastasia Beverly Hills, Rose Metals Palette - sfumature calde ideali per l’autunno per creare look versatili che rendono lo sguardo unico e ricco di fascino. 10/17 RVB Lab The Make-up, Ever & Ever - un rossetto liquido di ultima generazione con effetto mat confortevole a lunga tenuta. Caratterizzato da una texture leggerissima che riveste le labbra in un film sottile per un risultato impeccabile. 11/17 Rimmel London, mascara Wonder ' Volume Thrill Seeker - volume intenso e definizione estrema grazie allo scovolino a clessidra ed una nuovissima formula cremosa ed ultraleggera con pantenolo, per ciglia morbide e forti.

12/17 & Other Stories Eye Marker - a rapida asciugatura, questo eyeliner liquido, è perfetto per ottenere un eye look d’impatto e precisione assoluta oltre al colore nero estremamente pigmentato.

13/17 Giorgio Armani, Power Fabric+ - un fondotinta formulato per offrire prestazioni eccellenti in termini di coprenza grazie ai pigmenti puri e comfort merito della tecnologia Micro-fil™.

14/17 Gucci Beauty, Gucci Blush De Beauté - vivace e multiuso e che si fonde alla perfezione con la pelle, può essere utilizzato sia su zigomi che sugli occhi, è caratterizzato da una formula intensificabile per effetti più delicati o look più audaci. 15/17 Mulac Milano, Lip Master - una matita per le labbra dai toni naturali e resistenti fino a 24h, water resistant e no-transfer. Ideale per delineare ma anche per riempire le labbra.

16/17 Roar, I Just Can’t Red Enough - un prodotto cream-to-powder pensato per essere applicato su occhi, guance e labbra senza alcun problema. Un prodotto versatile, e adatto a tutti, utile per realizzare mille look in pochissimo tempo. 17/17 Benefit Cosmetics, Brow Microfilling Pen - penna per sopracciglia con applicatore a tre punte che permette di realizzare con estrema facilità dei tratti ultra-sottili e delicati, in perfetto stile microblading. PREV NEXT