V alentina Ferragni ha scelto una manicure chic e glam che vola dritta tra le ispo da tenere in considerazione in questa stagione

Come sanno bene le appassionate di nail art, ogni giorno o quasi nasce una nuova tendenza, al punto che stare al passo può risultare complesso. Spesso si tratta di ispirazioni piuttosto fantasiose, ricche di colori e grafiche che possono mettere in difficoltà chi invece preferisce opzioni più sobrie. Se fai parte di questa categoria non disperare perché anche se ti sembra di essere l’unica non lo sei affatto. Basta guardare le molte celeb che per le proprie unghie scelgono colori decisamente meno hot e più minimal. L’ultima in ordine di tempo a farlo è stata Valentina Ferragni, che ha virato verso una manicure bianca perlata da sogno.

Unghie come perle per Valentina Ferragni

Dopo anni di dominio dei colori opachi nel make up occhi, labbra e anche nelle unghie, da qualche mese le texture perlate sono tornate a fare da capolini, complice probabilmente il vento di nostalgia che ha portato a tirare fuori dalla scatola dei ricordi molte ispirazioni anni Novanta e inizio Duemila, quando quel filone era particolarmente sentito.

Per quanto riguarda le unghie la tendenza è stata declinata in molti colori ma quelli che indubbiamente sembrano giovarne di più sono i nude e il bianco.

La scelta di Valentina Ferragni è andata proprio in quest’ultima direzione. Lo smalto sfoggiato in uno dei suoi ultimi scatti social, infatti, è un bianco perlato ultra scintillante, che l’influencer ha abbinato a un make up altrettanto shine e a un outfit a tema.

Il bianco perlato è un evergreen che seppur affondi le radici in qualche decennio fa non è mai diventato fuori moda. Il motivo è che essendo piuttosto neutro si adatta praticamente a qualunque look e modo di essere. Se ti piace puoi infatti sfoggiarlo in un’occasione glam come ha fatto Valentina Ferragni, oppure nella vita di tutti i giorni per andare al lavoro, a scuola o a prendere un caffè con le amiche, visto che la base leggermente trasparente lo rende un colore che si vede ma allo stesso tempo non impatta troppo sull’immagine complessiva.

La nail art sfoggiata da Valentina Ferragni è veramente semplice da replicare. Se solitamente opti per gel e semi permanente puoi stare certa che il tuo salone di fiducia saprà accontentarti visto che si tratta di un colore standard, ma anche se preferisci il fai da te. Il bianco perla di Valentina Ferragni, infatti, è praticamente presente in qualunque collezione di smalti, non puoi sbagliare.