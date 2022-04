S e non sai come realizzare un beauty look anni Novanta perfetto prendi spunto da questa accoppiata vincente e favolosa

Non ci stancheremo mai di dirlo, gli anni Novanta sono tornati e hanno tutta l’intenzione di non essere una moda passeggera ma di dettare le regole dello stile anche nei prossimi mesi.

Abiti, make-up e capelli sembrano infatti tutti allineati sul mood amarcord e anche le numerose celeb che stanno attingendo a piene mani da questa tendenza sembrano confermarlo. L’ultima ad averlo fatto è Hailey Bieber, che ha sfoggiato una combo di stile tutta da copiare: lip gloss e chunky ribbons con treccine.

Labbra naturali e luminose

Per quanto riguarda il make-up negli anni Novanta gli occhi erano quasi sempre in primo piano e il più delle volte le labbra rimanevano piuttosto naturali. Uno dei must have di quel periodo, insieme al rossetto marrone e alla matita labbra almeno di un tono più scura del rossetto, era il lip gloss. Consapevole di ciò, per il suo beauty look anni Novanta Hailey Bieber ha scelto proprio questo prodotto, in grado di rendere il sorriso ancora più smagliante.

Se il tuo intento è quello di creare un look baby fai come lei e opta per un lip gloss trasparente iper luminoso, che rifletta la luce ed enfatizzi le tue labbra senza appesantirle ma, al contrario, dando loro un’immagine salutare e fresca. In commercio se ne trovano di tutti i tipi, compresi quelli rimpolpanti che donano volume extra senza eccesso.

I vantaggi del lip gloss, dunque, sembrano infiniti e comprendono anche il fatto che sia semplice da riapplicare in ogni momento della giornata, anche in assenza di specchi. Proprio per questo dovresti seriamente considerare di ergerlo ad accessorio imprescindibile della prossima estate, soprattutto se anche tu ti stai lasciando conquistare dallo stile anni Novanta.

Capelli pop e romantici

L’accoppiata treccine e chunky ribbons sfoggiato da Hailey riassume perfettamente il mood anni Novanta. La tecnica di colorazione che prevede di donare alle ciocche laterali un tono leggermente più chiaro rispetto al resto della chioma, si sposa infatti perfettamente con la realizzazione di alcune piccole treccine.

Per replicare questa acconciatura prendi le due ciocche anteriori più vicine al viso e intrecciale, fermandole all’altezza che desideri con un elastico che si mimetizzi il più possibile con il colore dei tuoi capelli. Prosegui poi con la stessa tecnica su altre due o tre ciocche e lascia libera il resto della chioma.

Il risultato complessivo è un mix tra romanticismo e vitalità perfetto per l’estate Nineties che ci aspetta.