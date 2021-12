S cegliere una nail art decorata, con stickers e disegni non significa rinunciare a delle unghie semplici ed eleganti al tempo stesso. Il segreto? Equilibrio e proporzioni armoniose.

La manicure è un’arte e può aiutarti a esprimere le tue sensazioni e la tua personalità, in qualsiasi occasione. Dalle nail art più elaborate alle unghie semplici ed eleganti, il tuo stile può emergere facilmente grazie a decorazioni minimal, ma bellissime. Per farlo, occorre creare il giusto mix tra colori, finish e disegni, fondamentali per dare vita a delle unghie gel eleganti, ma originali al tempo stesso. Certo, perché optare per una nail art semplice e raffinata non occorre limitarsi unicamente allo smalto nude. Le possibilità sono davvero infinite, da esaltare scegliendo la forma giusta. Unghie semplici ed eleganti, infatti, non sono sinonimo di corto: delle stiletto nails, delle unghie squoval o a mandorla, infatti, possono risultare estremamente semplici attraverso la scelta dello stile giusto. Con una French, ad esempio, è possibile azzardare delle unghie piuttosto lunghe, mentre – per conservare la semplicità della manicure – l’abbinamento giusto è tra colori accesi e unghie corte, tonde o squadrate. La tua fantasia non basta e non sai quale ricostruzione unghie semplice ed elegante scegliere? Eccoti 10 idee per nail art e decorazioni easy&chic.

Unghie eleganti e semplici con colori neutri

Beige, rosa antico, bianco lattiginoso…per delle unghie semplici ed eleganti questi colori sono davvero perfetti. Utilizzati con effetto degradé o matte sono l’ideale per dare vita a una manicure discreta, ma tutta da personalizzare. Quali decorazioni scegliere per unghie eleganti? Opta per dei dettagli dorati, magari ispirati a stelle e pianeti.

La nail art mismatched per un effetto raffinato, ma colorato

Non temere: il colore non renderà le tue unghie meno eleganti. Il modo più semplice per giocare con le sfumature, infatti, è scegliere nuance pastello, delicatissime e perfette per dare un twist alla manicure senza strafare. Le combinazioni di colore sono tantissime, ma per un vero effetto mismatched dovrai utilizzare una sfumatura diversa per ogni dito.

Unghie belle, ma semplici: le accent nails d’autore

Per mantenere il giusto equilibrio tra una manicure briosa e delle unghie semplici ed eleganti, il segreto sono le accent nails. Piccole eccezioni all’interno della nail art, un elemento distintivo da abbinare allo smalto, da valorizzare in modo unico. Come farlo nel modo più facile possibile? Con disegni minimal e, soprattutto, degli stickers.

Le decorazioni unghie più eleganti sono in color block

Perché la manicure sia d’effetto bisogna osare. Come? Accostando diverse tonalità e dando vita a un effetto color block. L’ideale, ovviamente, è non eccedere con il contrasto cromatico e, al contrario, utilizzare dettagli metallizzare per esaltare tutti gli elementi della manicure.

Idee per unghie eleganti: il finish matte

Il modo migliore per rendere una manicure classica anche originale è aggiungere un finish inaspettato. Uno smalto matte, infatti, è perfetto per dare un tocco delicato alla manicure e, contemporaneamente, smorzare tonalità molto profonde o sgargianti. Il risultato, sono unghie semplici ed eleganti, opulente.

La ricostruzione unghie semplice ed elegante perfetta è in stile French

Per delle unghie in gel semplici ed eleganti non c’è niente di meglio di una French manicure. In questo modo, potrai mantenere le unghie lunghe e decorarle senza strafare. Per un tocco vivace, poi, dai una chance allo smalto colorato!

La raffinatezza dei glitter

Tra le idee migliori per creare unghie eleganti e raffinate ci sono i glitter. Non immaginarli come qualcosa di sgargiante ed esagerato: per portarli in modo discreto sulle unghie, infatti, è sufficiente scegliere brillantini nella stessa nuance dello smalto. Per un tocco particolarmente glam, opta per le tonalità dell’oro e dell’argento.

Nail art semplici ed eleganti: la Dotted Manicure

Prendi uno smalto nude e aggiungi alcuni puntini colorati. Il risultato sono delle decorazioni per unghie eleganti, minimal ed estremamente chic! Si chiama Dotted Manicure e renderà la nail art un piccolo capolavoro di arte moderna. Quali colori abbinare? L’effetto più semplice è dato da smalto nude e puntini neri, ma anche il rosso può regalarti grandi soddisfazioni.

Il rosso per le unghie raffinate delle grandi occasioni

Forse non sarà il colore più discreto per una manicure, ma il rosso è sempre una buona idea quando si tratta di rendere le unghie eleganti, pur conservandone la semplicità. Un classico che si abbina a tutto, ma che regala alla nail art un tocco contemporaneo e vitale, specie in abbinamento a un finish glossato.

Le unghie gel semplici ed eleganti sono degradé

Se la tua comfort manicure è nude, il modo migliore per personalizzarla in modo semplice le unghie è creare un effetto degradé, dando vita a una nail art ricca di sfumature. La soluzione ideale, in questo caso, è scegliere la nuance che preferisci e declinarla in diverse tonalità di colore.