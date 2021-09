U nghie, unghie e ancora unghie: è arrivato il momento di pensare a come saranno le nostre mani dopo il back to school (e to work). La risposta: french manicure, ma con uno stile tutto nuovo.

Negli anni ’90 la french manicure era un must per chi voleva unghie di tendenza con una nail art dove il nude e il bianco decoravano nails dalla forma a mandorla allungata e, solo per le più audaci, anche squadrata.

E visto che tutto torna, non solo gli ex e la moda, ma anche le nail art, anche per la prossima stagione la manicure alla francese sarà un grande classico che amerai fare e rifare ad ogni appuntamento con la tua onicotecnica del cuore.

Se hai paura di un terribile revival fatto di piccoli adesivi a lunetta e smalti bianchi più simili al gesso che a un risultato naturale, siamo qui rassicurarti. Colorate, esagerate, decorate, su unghie lunghe o corte: siediti con calma e scopri le inspo che abbiamo selezionato per te per una french manicure secondo le regole e le tendenze del prossimo autunno inverno.

Super minimal

Il perfetto look per il rientro alla normalità e alla routine: questa french mani appena accennata su unghie a mandorla non troppo lunghe starà bene con tutto e su tutto.

Multicolor

Colori 365 giorni l'anno? Sì, grazie. E li amiamo talmente tanto che ne usiamo uno per ogni unghia. Un ottimo modo anche per usare tutti quegli smalti dimenticati nei cassetti.

Juicy

Non solo french, ma anche un tocco juicy grazie a una nail art dal sapore estivo. Perché l'estate starà finendo, ma noi proprio non vogliamo dirgli addio...

Dotted

Un piccolo punto vicino alla cuticola rende unica e ancora più moderna la french total black su unghie dalla forma squadrata.

Double line

Non una, ma ben due linee sottili dello stesso colore ma di sfumature diverse. Questa manicure è quello che vi vuole se ti manca il mare e hai voglia di onde.

Sparkly

Verde, glitter e french manicure: se hai già iniziato il countdown al 25 dicembre questa è la tua nail art da sfoggiare sempre e comunque.

Reverse

Reverse cioè invertito: il nome di questa manicure dice tutto. Se non vuoi cadere in un clichè prova questa nail art al contrario. Ti stupirà.

Cappuccino lovers

Autunno, i primi maglioni, il cappuccino che scalda le mani e una manicure in tema come questa sui toni del nude e del marrone.

Degradè

Esagerare, questo ci piace. E una french mani in degradè oro è fatta per chi non ha paura di nulla e ama osare: dal make-up alle nail art.

Chic

Per chi vuole provare, ma senza esagerare. Questa manicure è perfetta, attenzione però ad avere la mano estremamente ferma: una vera sfida, un po' come l'eyeliner.