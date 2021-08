A vere unghie belle anche senza applicare lo smalto e lasciandole quindi naturali non è impossibile. Scopri come prendertene cura e avere mani eleganti e semplici mettendo in pratica alcune accortezze!

Le unghie naturali, senza lo smalto, possono essere molto più belle e raffinate di ciò che si possa pensare. Certo, sicuramente devi prendertene cura e non trascurarle, perché sono il biglietto da visita che le persone vedono appena ti interfacci con loro. Tuttavia, ti assicuriamo che possono essere sane e forti, oltre che piacevoli da vedere, anche senza applicare alcun colore.

L’importante è limarle, lucidarle, idratarle e rimuovere le pellicine, oltre che mantenere le mani morbide e setose. Leggi questo articolo per scoprire tutti i trucchi per una manicure semplicissima e d’effetto, senza tanti fronzoli.

Inizia con un’alimentazione sana e corretta

La salute delle unghie non può prescindere da un’alimentazione adeguata. In particolare, è consigliato consumare cibi che contengono vitamina H (biotina), che aiuta a contrastare lo sfaldamento e la fragilità.

I cibi che contengono vitamina H per il benessere delle unghie

Uova: presentano vitamina H in grandi quantità. Considera infatti che uno intero cotto ne contiene 10 microgrammi di biotina per porzione.

Cavolfiore: una porzione da 100 grammi contiene da 0,2 a 4 mcg di vitamina H.

Funghi: al loro interno non solo includono la biotina, ma anche alcune vitamine B e potassio.

Mandorle: che siano crude, salate o tostate, contengono alti livelli di biotina e rappresentano quindi una scelta ottima per mantenere le unghie in salute.

Spinaci bolliti: una mezza tazza contiene 0,4 mcg di vitamina H, quindi se vuoi unghie sane ricordati di inserirli nella tua alimentazione!

Pesce: in qualsiasi modo venga cotto, contiene alte quantità di biotina. Ma non solo: al suo interno sono presenti anche acidi grassi omega-3, che svolgono un'azione rinforzante per le unghie.

Cereali integrali: sono ricchi di fibre, ferro, rame, zinco, magnesio, vitamine del gruppo B, antiossidanti e sostanze fitochimiche. Insomma, sono un vero e proprio concentrato di proprietà benefiche!

Lima le unghie ogni volta che vedi che stanno perdendo la forma che preferisci

Limare le unghie con costanza per mantenere sempre la forma che disideri è importante. La lima va utilizzata sempre nella stessa direzione in modo tale da evitare sfaldature. La forma ideale è quella a 4 o 6 facce (il cosiddetto "buffer") che permette di agire anche sulla superficie e non solo sulla punta. L'importante è non esagerare, altrimenti rischi di indebolire il letto ungueale.

Spingi le cuticole all'indietro servendoti di un bastoncino in legno e ammorbidiscile in acqua tiepida oppure con un olio apposito. Tagliale poi con un tronchesino.

Inserisci l'esfoliazione nella tua handcare routine

I prodotti esfolianti sono fondamentali per rimuovere le cellule morte dall'unghia permettendone la loro rigenerazione. Ma non solo. Lo scrub è importante anche per ammorbidire le cuticole che appaiono secche e dure. Dopo questa operazione, ti consigliamo di applicare basi rinforzanti oppure olii da massaggiare con delicatezza.

Non sottovalutare l'importanza dell'idratazione

Non solo le mani, ma anche le unghie necessitano di essere idratate per rimanere belle e sane. Ricordati quindi di tenere sempre con te in borsa una crema per mani e unghie dalla texture asciutta, in maniera tale da non rimanere mai con la sensazione di unto addosso. Applicala più volte al giorno, soprattutto dopo aver lavato le mani, operazione che ti consigliamo di fare con un detergente delicato, visto che già l'utilizzo dei gel igienizzanti inficia la morbidezza della pelle.

Evita la ricostruzione in acrilico e gel se hai unghie molto deboli

La ricostruzione in gel e acrilico, anche se effettuata da un professionista, tende comunque a indebolire le unghie, soprattutto se fatta molto spesso.

Per questo motivo, ti conviene fare una pausa ogni tanto, se non riesci proprio a fare a meno di questo tipo di manicure. In alternativa, opta per lo smalto semipermanente. In commercio sono presenti tanti prodotti per applicarlo anche a casa, senza andare in salone.

Applica impacchi nutrienti sulle unghie

Una vera coccola per le tue unghie? Gli impacchi nutrienti o le maschere idratanti. Solitamente questi prodotti sono a base di burro di karité, olio di argan, di mandorle, d'oliva o di jojoba, tutti ricchi di proprietà emollienti. Pertanto, puoi realizzare anche un composto casalingo.

Se vuoi tenere su l'impacco per tutta la notte, indossa dei guanti di cotone prima di andare a dormire e lascia agire la crema fino al tuo risveglio.

Rimedia alle unghie ingiallite con il succo di limone

Il succo di limone, grazie alla sua acidità, contrasta l'ingiallimento delle unghie. Pertanto, è un ottimo modo per mantenerle lucide e in salute.

Versa in una ciotolina acqua, succo di limone e qualche goccia di olio di oliva. Tieni le dita in ammollo per almeno un quarto d'ora e poi procedi con un massaggio delicato su tutta la zona.

Assumi integratori alimentari

Gli integratori per unghie sono prodotti da banco che possiedono le giuste proprietà per aiutare il ripristino delle condizioni fisiologiche essenziali e la sintesi dei tessuti cheratinizzati.

Questi prodotti possono essere in compresse, oppure in gel per uso locale.