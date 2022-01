L e tue unghie sono fragili e si sfaldano? Cinque trucchi per rinforzarle ed evitare questo fastidioso problema!

Inutile girarci intorno: quando le unghie iniziano a sfaldarsi significa che qualcosa proprio non va. Una manicure perfetta presuppone delle unghie forti e sane, ma non sempre è così. In tantissimi casi ci troviamo a fare i conti con fragilità, taglietti e problemi difficili da nascondere.

Perché le mie unghie si sfaldano?

Sono tantissime le cause che portano le unghie a sfaldarsi. A volte a indebolirli sono i prodotti cosmetici utilizzate, altre sostanze troppo aggressive (ad esempio durante le pulizie), altre volte ancora questo disagio è un segnale lanciato dal corpo per evidenziare una carenza alimentare. Non dimentichiamo poi il freddo che, se mette a dura prova la pelle del viso, può provocare danni anche alle mani. Come risolvere il problema? Esistono numerose soluzioni per coccolare le unghie e renderle più forti, sane e belle.

Non tagliarle, ma limale

Il primo impulso quando vediamo l’unghia troppo debole è quello di tagliarla, pensando che in questo modo si rinforzerà. In realtà la scelta migliore è quella di limarla. Ricordati di compiere questa operazione con grande delicatezza, senza accorciarla troppo. Usa come base uno smalto rinforzante, lasciando a riposo per un po’ le tue mani. Rinuncia a unghie finte e ricostruzioni perché potrebbero andare a indebolire ulteriormente l’unghia. Infine non dimenticarti di idratare sempre al meglio le mani: in questo modo potrai prevenire zone fragili, rotture e secchezze.

Dona una nutrizione extra

Il freddo rende le unghie particolarmente fragili. Le basse temperature infatti mettono alla prova le mani: il freddo disidrata la lamina ungueale, rendendola più delicata e soggetta a rotture. Punta su una nutrizione extra, usando un impacco all’olio d’oliva oppure alla mandorla. Queste sostanze, ricche di benefici, penetrano in profondità, fortificano e ristrutturando l’unghia. Terminato il trattamento applica una crema mani per nutrire la pelle e le unghie in modo intenso.

Rinforzale con il succo di limone

Quando si indeboliscono troppo, le unghie tendono a sfogliarsi. In questo caso oltre all’uso di prodotti troppo aggressivi e poca cura c’è dietro anche una carenza di vitamina A e calcio. La soluzione fast? Smalti a base di calcio e cheratina, ma anche impacchi con succo di limone e olio extravergine d’oliva. Con questa terapia d’urto potrai sbiancare e rinforzare le unghie in modo veloce ed efficace.

Mangia i cibi giusti

Prestare particolare attenzione all’alimentazione è importantissimo se si vogliono avere unghie forti e stupende. Per fare il pieno di calcio porta a tavola latte e latticini come yogurt o formaggi a pasta dura. Prepara piatti sani e nutrienti a base di verdure a foglia verde come spinaci e bietole. Per assorbire al meglio il calcio inoltre è importante evitare alcuni alimenti come caffè, tè e bibite gassate.

Proteggile al meglio

Dopo lo smalto semipermanente o il gel è probabile che le unghie siano più fragili. Per questo motivo dovresti proteggere nel modo giusto. Dopo aver rimosso il prodotto, applica un solvente a base di ingredienti delicati (l’acetone è bandito!). Accorcia le unghie con la lima a grana sottile e non tagliarle. Poi applica un gel a base di cheratina vitamina E ed A. Massaggia il rimedio sino al completo assorbimento, nutrendo in profondità.

I rimedi naturali fai da te

Esistono moltissimi rimedi naturali che si possono preparare a casa, usando i prodotti che hai in dispensa, per rinforzare le unghie. Dedicati un pomeriggio alla manicure e coccolati come non hai mai fatto, preparando impacchi e creme.

Crema rinforzante

A base di olio d’oliva, miele e uova, questa crema rinforzante per unghie è un vero toccasana contro debolezze e fragilità. Si tratta di una sorta di maschera da ripetere almeno tre volte a settimana per avere buoni risultati.

Ti serviranno:

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

1 cucchiaio di miele;

1 pizzico di sale;

1 tuorlo d’uovo.

Mescola tutti gli ingredienti, creando un composto omogeneo. Poi applicalo sulle unghie e lascia agire per circa mezz’ora. Terminato il tempo risciacqua con acqua tiepida.

Impacco con olio

L’olio extravergine d’oliva è un alleato fondamentale per avere unghie belle e forti. L’impacco con olio evo è facile a preparare e veloce, anche perché tutti abbiamo in dispensa questo ingrediente. Puoi immergere direttamente le dita nel composto oppure spalmarlo sulla zona desiderata con un batuffolo di cotone, massaggiando per favorire l’assorbimento. Ricorda di applicare questo impacco anche sulle cuticole, lasciando agire per almeno venti minuti.

Ti serviranno:

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

2 cucchiai di olio di mandorle.