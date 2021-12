A manti della manicure a rapporto! Abbiamo trovato la soluzione definitiva per cambiare look alla vostra nail art ogni volta che lo desiderate: sono le unghie finte, da applicare con la colla.

Al mondo esistono due tipi di persone: quelle che non trovano mai il tempo per una manicure e quelle che non possono stare senza smalto. Per entrambe, la soluzione sono le unghie finte, da applicare con la colla. Facili da mettere e togliere, sono le alleate ideali per cambiare look con facilità e senza perdere troppo tempo. Oltre che un aiuto notevole per smettere di mangiarsi le unghie e dar loro il tempo di ricrescere. Ovviamente, online esistono moltissimi kit con tutto l’occorrente per realizzarle. Generalmente in plastica, le unghie adesive devono rigorosamente essere di ottima qualità: non dimenticare, infatti, che l’obbiettivo primario è non rovinare il letto ungueale. Al resto dovrà pensare unicamente la tua immaginazione, che dovrà guidarti verso la creazione di una nail art che ti rispecchi.

Unghie finte colla: come scegliere quelle giuste?

Potrebbe sembrare scontato, ma la prima cosa da fare è trovare la giusta misura per ogni unghia. L’elemento più importante da considerare è la larghezza: le unghie finte da incollare, infatti, non possono essere troppo strette - o finirebbero per mostrare l’unghia naturale - e nemmeno troppo larghe, perché finirebbero per risultare poco armoniche, instabili e persino dolorose. Come trovare la misura giusta? Appoggiando semplicemente le unghie finte con colla direttamente sul letto ungueale.

Come applicare le unghie finte?

Per mettere le unghie finte occorre iniziare preparando il letto ungueale. Questo non significa solo rimuovere accuratamente lo smalto, ma anche spingere indietro le cuticole, regolare la lunghezza e, magari, livellare l’unghia con un buffer. A essere importantissima, poi, è la detersione: con un solvente, infatti, dovrai rimuovere ogni residuo untuoso. Attenzione a non utilizzare l’acetone, che indebolirebbe il letto ungueale, e a non lavare le mani prima di mettere le unghie finte con colla perché la superficie deve essere completamente asciutta per procedere all’applicazione. Come attaccare le unghie finte? La chiave è evitare di applicare troppa colla, che potrebbe creare delle bolle d’aria o degli accumuli. Una sola goccia a centro dell’unghia finta è più che sufficiente. A questo punto, per incollare le unghie è necessario partire dalla base e fare pressione per circa 30 secondi, in modo omogeneo. La chiave è evitare che la colla si muova solo da un lato o formi delle sacche d’aria.

Unghie finte con colla: quanto durano?

Una volta applicate, le unghie con colla possono essere limate e decorate a piacere, ma attenzione alla scelta dello smalto: in commercio, infatti, esistono unghie da incollare già colorate, ma anche nude e senza decorazioni. Ovviamente, sulle unghie finte trasparenti con colla puoi applicare lo smalto che preferisci e, addirittura, cambiarlo più di una volta. In questo caso, dovrai utilizzare il solvente con molta attenzione perché potrebbe sciogliere la colla. Proprio per questo, la durata delle unghie finte con colla dipende da quanto spesso scegli di cambiare lo smalto e dal tuo stile di vita. In generale, questo tipo di manicure può durare fino a 7 giorni. Il vantaggio, certamente, è che possono facilmente essere riapplicate.

Come rimuovere le unghie con colla?

La rimozione delle unghie con colla è semplicissima: per farlo, infatti, è sufficiente immergere le dita nell’acqua calda. In questo modo, sarà facile ammorbidire la colla e sollevare l’unghia per rimuoverla. La tecnica giusta? Esercitare una leggera pressione sull’estremità dell’unghia non attaccata alla matrice per sollevarla. In commercio, inoltre, esistono solventi appositi, da utilizzare per sciogliere i residui di colla più potenti.