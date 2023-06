Toni pastello mon amour: anche Giulia Valentina cede alla nail art dai colori tenui

E state fa rima con toni pastello! E Giulia Valentina ce lo mostra sfoggiando una nail art dai colori tenui che fa davvero innamorare a prima vista.

Colore, colore e ancora colore. E quando si parla di manicure che sia rigorosamente nei toni pastello. Ebbene sì, la nail art dai colori tenui anche quest’anno sarà la protagonista dell’estate, proprio come quella sfoggiata da Giulia Valentina sul suo profilo Instagram. Un concentrato di eleganza e semplicità dalle sfumature pastello, capace di rendere ogni suo look super originale in perfetto mood primavera/estate. Ma sempre in versione chic!

Una manicure che si fa notare e che, come un vero passepartout, si abbina a ogni tipologia di outfit o look. Come dire, la nail art nei toni pastello è la chiave del successo della vostra estate, in qualsiasi occasione deciderete di sfoggiarla. Un concentrato di colore, magari optando per un bel giallo come quello scelto da Giulia Valentina, perfetto per dare il benvenuto all’estate ormai alle porte e per donare al proprio stile un tocco di glamour davvero unico. Ma che può essere sostituito a vostro piacimento optando per le tante altre cromie che, nelle loro versione pastello, danno davvero il massimo risultato alle vostre unghie ma con il minimo sforzo.

Dal verde al rosa, dal lilla all’azzurro, dalla carta da zucchero e fino ai toni nude. Insomma, le possibilità sono tantissime, tante quante le infinite tipologie di manicure che potrete creare grazie agli smalti pastello e alla vostra fantasia. Se la scelta fatta da Giulia Valentia è quella che fa per voi, per esempio, vi basterà applicare il vostro smalto nei toni pastello che più preferite su tutta a superfice dell’unghia. Per una nail art dai colori tenui ma corposa, piena.

Se invece preferite dare un tocco di originalità in più alle vostre unghie, allora potreste impreziosire la vostra manicure nei toni pastello con qualche grafismo, mixando diverse tonalità tra loro da applicare una su ogni unghia o aggiungendo degli strass. Insomma, la creatività non vi manca di certo, basta darle libero sfogo e lasciare che faccia il suo corso. Ovviamente optando per il must have dell’estate, una nail art dai toni pastello da capogiro e sempre perfetta per ogni occasione.