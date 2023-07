Smalto sui piedi: le sfumature e idee più belle per l’estate

D ai colori vitaminici ispirati alla frutta di stagione a quelli nude nei toni del rosa e del lattiginoso, gli smalti dell'estate si scoprono qui

D'estate, quando i piedi si svestono in favore di infradito e sandali, lo smalto si trasforma nel miglior accessorio da indossare perché capace di dargli un aspetto curato, esaltarne l'abbronzatura e, perché no, creare armonia o un gioco cromatico con la manicure. Parte di un rituale più ampio e strutturato quale la pedicure, l'applicazione dello smalto è preceduta da diversi step. Tra questi, la scelta del colore che, nall'ampia palette di sfumature a disposizione, vira nel periodo estivo verso tonalità accese e vibranti, ispirate alla frutta di stagione, ai bagni in mare, alle sfumature vitaminiche di vestiti e costumi. Per l'estate 2023, i colori di smalto per i piedi trovano poi un partner ideale nelle nuance neutre nei toni del rosa e del lattiginoso che, assicurando un effetto vedo-non-vedo, riconfermano il loro fascino senza tempo.

Smalto sui piedi: i colori più belli dell'estate 2023

Quando si parla di colori di smalto per l'estate, il fluo, il bianco (e tutte le sue varianti), le sfumature che dal rosso vanno all'arancio, per includere tutte le sfumature fiammeggianti del tramonto, sono un classico che non stanca mai. Per il 2023, ce ne sono alcuni che spiccano più di altri, come ad esempio il verde fluo, scelto da Hailey Bieber in primavera e da lì rimasto tra le maggiori tendenze per la stagione calda, il fucsia e il rosa, resi virali dall'ascesa di estetiche come il Barbiecore, il Balletcore e l'estetica Coquette, ma anche l'azzurro, il blu e il viola, ispirati al mondo marino e all'immaginario de La Sirenetta. Ad acquisire estrema importanza nella scelta dello smalto estivo, sia che si parli di manicure che di pedicure, è il finish rivelato dalla formula, oggi particolarmente apprezzato nelle versioni ricche di glitter e pagliuzze luminose.

Lo smalto verde fluo per le pedicure dell'estate 2023

Layla Cosmetics, Ceramic Effect N°108 Green Fluo

Gli smalti fucsia e rosa per le pedicure dell'estate 2023

Nails Inc. 73% Plant Power in And Breathe

Manucurist, Green in Pink Paradise

Mermaidcore: gli smalti blu, azzurri e viola dell'estate

Kiko Milano, The Little Mermaid nail lacquer N°01 Sparkling Version

Sephora, Color Hit N°62 Full Moon Party

Essie, Expressie N°325 Dial It Up

Smalto sui piedi: i colori nude più belli dell'estate 2023

Come anticipato, oltre ai colori vivaci e accesi, gli smalti dell'estate 2023 portano sui piedi nuance delicate, ideali per essere portate con qualsiasi manicure, scarpa aperta e outfit, come insegnano le star. Soprattutto nei toni del lattiginoso e del rosa, comprese le loro declinazioni opalescenti, gli smalti neutri esaltano il colore naturale dell'unghia, mostrandosi eleganti in qualsiasi situazione, anche quella più spartana.

A dominare su tutti è però il bianco, sia esso arricchito di pagliuzze o portato nella sua interpretazione più pura. Veronica Ferraro, Valentina Ferragni, Cecilia Rodríguez e molte altre ancora lo hanno già scelto sia per le giornate in città che quelle al mare, confermando la nuance come il colore di smalto per piedi più desiderato dell'estate 2023.

Gli smalti lattiginosi e rosa nude per l'estate 2023

Orly, Breathable in Bloom Me Away

Pupa, Vamp! in 120 Milky Pink

Naj Oleari, Ole Gel N°02 Bianco Latte

Gli smalti bianchi più amati per le pedicure dell'estate 2023

Gitti, The White Edit Duo