S e non hai mai provato lo smalto adesivo questo è il momento giusto per cambiare la tua mani routine e scoprire un nuovo modo per nail art sempre impeccabili in pochissimi minuti (e senza il rischio di sbavature o tempi di asciugatura infiniti)

Smalto adesivo, nail wraps o nail patch: comunque lo si voglia chiamare questo prodotto dedicato alla manicure e alle unghie è un must have per chi sogna unghie colorate, disegnate, decorate ma senza attendere i classici tempi infiniti di asciugatura o ritrovarsi con lo smalto rovinato ancor prima che sia perfettamente asciutto. Il segreto? L’applicazione: una striscia adesiva a misura che andrà ad arricchire ogni singola unghia senza rovinarla in alcun modo. Ma non è solo questo e qui ti spieghiamo perché dovresti correre ad acquistarlo subito.

Come funziona lo smalto adesivo

Unsplash

Dall’effetto finale praticamente identico alla versione classica, lo smalto adesivo è una versione più pratica e veloce della sempre evergreen lacca colorato. Queste pellicole adesive, che possono essere opache o lucide, monocromatiche o arricchite da nail art, sono già pretagliate secondo la forma delle varie unghie e devono essere solamente applicate e limate in base alla necessità.

In ogni confezione, solitamente, sono presenti più di 10 patch e questo non solo per permettere di rimediare a eventuali errori, ma anche per trovare la giusta dimensione per ogni dito.

Come applicare lo smalto adesivo

Unsplash

Il modo migliore per applicare lo smalto adesivo è seguire alcuni semplici step che permetteranno di avere unghie pulite e sane pronte per essere coperte dalle nail wraps. Ovviamente la primissima cosa da fare è abbinare ogni unghia all’adesivo della forma e dimensione ad hoc e poi iniziare con l’applicazione:

- prima di tutto è bene effettuare una manicure a secco che comprende la limatura delle unghie, spingere le cuticole con un bastoncino d’arancio e, se necessario, tagliarne l’eccesso con una forbicina;

- si passa quindi alla detersione dell’unghia per eliminare qualsiasi traccia di grasso e sporco che potrebbe fare da ostacolo all’adesione dello smalto;

- dopo questo step è il momento dell’applicazione vera e propria che può essere fatta in due modi. Andando ad applicare lo smalto adesivo direttamente sull’unghia o, prima, applicare un sottile strato di base coat in modo da proteggere l’unghia e prolungare la vita della pellicola colorata. Per applicarlo al meglio sarà bene partire il più vicino possibile al giro cuticole e poi prendere per far aderire il tutto all’unghia, facendo attenzione a non creare bollicine d’aria;

- ora è il momento accorciare lo smalto secondo la lunghezza desiderata e, qui, per ottenere un risultato ottimale è bene prima piegare la pellicola verso il basso e, poi, limare con leggerezza il bordo dell’unghia tenendo la lima (con una grana leggera) in verticale e andando dall'alto verso il basso. In questo modo non si andrà a strappare il colore e l’unghia manterrà la forma e la lunghezza precedentemente decisa;

- per far durare di più il tutto, poi, applicare un leggero strato di top coat andando anche a sigillare la punta dell’adesivo e dell’unghia.

Quanto dura lo smalto adesivo?

Unsplash

Difficile dire quanto possa durare lo smalto adesivo, questo dipende sia dalla qualità che dall’applicazione ma anche dal fatto che sia realizzato o meno con dello smalto o semplicemente una pellicola colorata. Se trattato con attenzione e se si applica anche uno strato finale sigillante, lo smalto adesivo può durare anche fino a due settimane.

Come rimuovere lo smalto adesivo

Unsplash

La rimozione dello smalto adesivo non prevede limature o particolari solventi aggressivi o formulati ad hoc. Le strade da percorrere, in questo caso, sono due:

- se realizzato in smalto e applicato con base e top coat basterà eliminarlo con un solvente senza acetone proprio come il classico smalto.

- se applicato direttamente sull’unghia si potrà immergere la mano in una ciotola con acqua calda e permettere a questa di ammorbidire la pellicola per passare poi alla rimozione spingendo via il tutto con un bastoncino d’arancio.

Perché scegliere lo smalto adesivo

Unsplash

Chi ha da sempre optato per la classica manicure o lo smalto in gel potrebbe trovarsi sicuramente spiazzato da questo prodotto, ma sceglierlo ha diversi lati positivi:

- veloce: che venga applicato con o senza base e top coat questo smalto permette di ottenere una manicure in ordine in pochissimo tempo;

- pratico: si può portare in borsa, in valigia o nel beauty case e cambiare come e quando si vuole;

- facile: oltre a essere facile da applicare e alla portata di tutti, lo smalto adesivo permette di evitare errori di applicazione o incappare in nail art disastrose;

- versatile: adatto a tutti, permette di realizzare manicure sempre diverse combinando colori, stili e design;

- utile: gli smalti adesivi possono essere applicati senza problemi anche sopra lo smalto in gel andando così ad allungare la vita di quest’ultimo e nascondere la ricrescita prima del prossimo appuntamento.

I migliori smalti adesivi

Oggi questa tecnica per una manicure è sempre più diffusa e, dopo aver spopolato in USA, ora è arrivata anche in Italia con i migliori smalti adesivi da acquistare e utilizzare. Qui la nostra selezione per aiutarti nella tua seduta di shopping.

Nailing Queen

Brand Made in Italy che unisce la passione di Marta, la founder, per la musica e la manicure. I suoi kit non sono semplicemente smalti adesivi, ma un vero viaggio tra colori, stili e disegni che si uniscono ai brani più iconici della storia della musica. Non mancano omaggi a Napoli e alla costiera amalfitana, luogo del cuore di Marta.

Oltre ad essere vegan, cruelty-free e toxic-free, sono realizzati in vero smalto e, nella gamma di prodotti, sono presenti anche tutti gli accessori per un risultato da 10 e lode.

Maniko Nails

Realizzati in vero smalto al 100% questi adesivi per unghie non solo renderanno più facile e veloce la tua manicure, ma anche la cura de piedi. Il brand, infatti, propone anche diversi set e colori per chi ama una pedicure al top e mai banale.

Miss Happy Nails

Non solo colori pieni e brillanti, ma anche tantissime limited edition fatte di disegni, colori e texture ad hoc per ogni periodo dell’anno. Uno smalto degno delle migliori onicotecniche e specializzate in nail art.

NailWrap.Co

Voglia di cambiare stile e design ogni giorno? La soluzione è NailWrap.Co che offre ben 400 modelli e stili diversi. Dai fiori al marmo passato ai colori più pastellosi e delicati