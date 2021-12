Unghie gel rosa: punta sul colore più dolce, e regalati una manicure da sogno!

D esideri una manicure femminile, dal colore pieno e luminoso e dal fascino senza tempo? Prova le unghie gel rosa! Dal cipria al fucsia fluo, scopri tutte le sfumature più belle e le ispirazioni da copiare ora.

E se ti dicessimo che basta una passata di smalto per vedere la vie en rose? Le unghie gel rosa sono un classico intramontabile, ideale per dare al tuo look un tocco di romanticismo e femminilità. Un vero e proprio evergreen che non passa mai di moda, grazie alla sua capacità di adattarsi ad ogni occasione a seconda della sfumatura scelta. Potrai passare infatti da un elegantissimo e classico rosa nude alle sfumature pastello fino ad arrivare ad un irresistibile rosa fluo ispirazione bubblegum. Per non parlare di nail art, disegni e una pioggia di brillantini! Classiche, romantiche, luminose o vibranti di colore, le unghie gel rosa vi faranno innamorare e saranno la scelta giusta in ogni stagione.

Unghie gel rosa – la più amata è la forma ballerina

Dopo aver scelto la sfumatura perfetta per le tue unghie gel rosa, è il momento di concentrarsi sulla forma più adatta. La più popolare e amata al momento è senza dubbio la forma a ballerina: Le unghie a ballerina – o coffin nails - presentano una punta geometrica, ma più assottigliata ai lati rispetto alle classiche squadrate. Si tratta di una forma delicata, in grado di donare alla mano un tocco affusolato ed elegante, che slancia le dita facendole apparire più lunghe.

Le unghie gel rosa sono l’ideale se desideri una manicure versatile e che duri fino a quattro settimane. Che tu preferisca le manicure semplici ed eleganti o vibranti e d’effetto, è il momento di scoprire insieme i trend più amati di stagione e tutte le ispirazioni da copiare per una manicure da sogno.

Gel rosa cipria: la sfumatura bon-ton

Se ami i toni delicati e romantici, le unghie gel rosa cipria sono la scelta ideale. Le sfumature più chiare del rosa infatti stanno bene proprio a tutte e donano femminilità ed eleganza alle mani. Sono inoltre tonalità che si adattano alla perfezione sia alle unghie corte che a quelle più lunghe, e ad ogni tipo di outfit ed occasione.

Unghie gel rosa fucsia – e non passerai inosservata!

Se invece desideri unghie gel rosa più decise e grintose via libera al rosa fucsia e alle tonalità fluo e vibranti che richiamano le atmosfere estive e vacanziere. Con questa manicure gel rosa fucsia sarà impossibile passare inosservate!

Rosa confetto – per unghie girly e dolcissime

La sfumatura più dolce per le tue unghie gel rosa è sicuramente quella ispirata ad una cascata di deliziosi confetti. Per unghie eleganti e sobrie senza rinunciare a colore e luminosità.

Unghie gel rosa Barbie – è lei l’ispirazione da copiare

La manicure più pop e appariscente è quella ispirata all’icona di stile formato borsetta creata dalla Mattel negli anni 60'. Un rosa plasticoso, decisamente femminile e in grado di attirare ogni sguardo.

Gel rosa naturale: vince il nude look

Per le amanti della manicure tradizionale non ci sono dubbi: la sfumatura di rosa da preferire è quella nude. Un colore classico e intramontabile, adatto a tutte le età e a tutti i gusti, bellissimo sia su unghie lunghe e affusolate che su una manicure corta e curata.

Unghie gel rosa con brillantini – per una manicure fatata

Per una manicure davvero magica, via libera a cascate di glitter, brillantini e applicazioni gioiello. Le tue unghie saranno luminosissime e perfette per accompagnarti nei giorni più speciali.

Il rosa pastello è la sfumatura di tendenza

Desideri una manicure rosa delicata, ma al contempo fresca e di tendenza? Via libera alle sfumature pastello! Questa manicure dall'appeal girly e giocoso è in grado di abbinarsi ad ogni ogni occasione, dal look jeans e maglietta al dress-code da cerimonia.

Unghie gel rosa: disegni, nail art &Co

Le unghie rosa gel sono la base perfetta per sbizzarrirsi con disegni geometrici, piccole decorazioni, e nail art davvero fantasiose. Prova disegni tono su tono per un look cool e moderno. E se ti piacciono i contrasti, via libera a dettagli bianco, argento e oro.