L o smalto marrone cioccolato è il colore più cool dell’inverno, questo è poco ma sicuro. Ecco gli smalti migliori per le tue chocolate nails.

A noi che siamo attentissime alle tendenze unghie di stagione, le chocolate nails, ovvero le unghie vestite di smalti marrone cioccolato, sono uno dei trend che ci fa aumentare la salivazione. Sono come la cioccolata calda da assaporare nelle giornate fredde, ma senza le calorie extra.

Dal gianduia al cioccolato fondente, le chocolate nails impazzano sui social e possiamo serenamente definirle le perfette unghie nude per l’inverno. In effetti, se ci pensiamo bene, con le loro molteplici sfumature, gli smalti color cioccolato hanno tutto ciò che serve per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di carnagione e look.

Che tu prediliga gli smalti marrone cioccolato inversione semipermanente o classici poco importa: se stai cercando la smalto marrone cioccolato per farti la manicure a casa e stai cercando le shade migliori, ecco qui la nostra selezione.

Smalto semipermanente color cioccolato

Smalti marrone cioccolato naturale

