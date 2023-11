Chocolate Nails: la manicure al cioccolato da provare questo autunno

L e Chocolate Nails inaugurano la stagione delle cioccolate calde con un tocco di colore irresistibile e chic

Quando si pensa all’autunno, non si può fare a meno di pensare anche automaticamente ai colori che lo caratterizzano come arancio, ruggine, verde, bordeaux, vinaccia e marrone, che a loro volta influenzano la palette di nuance - calde e avvolgenti - che contraddistinguono (così come il makeup), anche le unghie autunnali e che richiamano a loro volta immaginari che poi si tramutano in trend e aesthetic di TikTok. A partire dalle Pumpkin Spice Latte Nails, che prendono il nome dalla famosissima bevanda di Starbucks e si traducono in una manicure aranciata ispirata alla zucca, passando per le Cinnamon Nails, ispirate alla cannella e al suo color marrone-arancio bruciato, fino alle Cherry Mocha Nails dalla nuance ciliegia-bordeaux-marrone che si rifà al colore delle ciliegie e alle sfumature del caffè. Ma la tendenza di associare le mode beauty ad alimenti golosi e al loro colore non si ferma qui, perché per l’autunno 2023 un’ altra manicure irresistibile si aggiunge alle estetiche più succulente e amate del momento. Di cosa si tratta? Ma delle Chocolate Nails ovviamente, le unghie color marrone cioccolato più dolci che ci siano!

Che cosa sono le Chocolate Nails?

Ormai è un dato di fatto: sappiamo tutti che è proprio durante la stagione autunnale che tutta la gamma dei marroni dà il proprio massimo. Dalle nuance profonde e scure a quelle chiare, le opzioni sono davvero illimitate. Ma, se dovessimo restringere il campo a una sola shade di marrone da indossare per tutto l’autunno, punteremmo su quella cioccolato, che dà il benvenuto a ottobre e a novembre (e alle sue hot chocolates) con un tocco cozy e appetitoso.

Dal cioccolato fondente, a quello alla gianduia e alle nocciole a quello al latte, le Chocolate Nails sono infatti capaci di mettere tutti d’accordo grazie alla loro versatilità e alla loro varietà. Oltre a essere adatte a tutti i tipi di carnagione (da quelle più chiare a quelle più scure fino ai diversi sottotoni caldi a freddi) e a stare bene su tutte le lunghezze di unghie, sono anche disponibili in diversi gusti gourmand e shades: per esempio, per le amanti dei colori più profondi, il cioccolato fondente, valida alternativa al nero, si presta come nuovo colore basic e dark per tutti i look a venire. Al contrario, se sei più orientata verso una nuance calda e intrigante che ricordi proprio la classica tavoletta di cioccolato al latte della Lindt (a chi è venuta fame?) opta per una tonalità leggermente più soft e accogliente.

Le Chocolate Nails però non si limitano solamente alla classica manicure monocromatica caratterizzata da un colore unico ma, come ogni tendenza che si rispetti, spaziano fra nail art creative e super cool. Quel che si dice un colore, mille effetti.

Se non vuoi rinunciare a nessun chocolate taste, perché non dipingere ogni unghia di una diversa sfumatura di marrone per esempio? Al contempo, anche i look ombré, mismatched e ricchi di dettagli appena accennati sono perfetti per entrare con stile nella stagione fredda. Ma non solo: le alternative non sono di certo terminate qui. Mini french, french classici, top coat duochrome, perlescenti e metallizzati e dettagli glitterati e brillanti aumentano la dose di coolness di questa estetica a più non posso.