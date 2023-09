Tendenze unghie autunno 2023: i colori e le nail art che amerai questa stagione

C ambio di stagione, di guardaroba e di palette. Anche delle unghie. Dalle sfumature del cioccolato alla manicure nude in perfetto stile old money, passando per le nail art più cool, ti mostriamo tutte le manicure che vorrai sfoggiare nei prossimi mesi.

Le unghie hanno ormai da tempo un loro guardaroba personalizzato che segue stagioni, occasioni speciali e stile personale.

Unghie autunno 2023: le tendenze da Pinterest

Iniziamo dal più grande moodboard che abbiamo nelle nostre mani per trovare un po’ di ispirazioni che sfoggeremo da settembre in poi. Unghie mat, cioccolato e metal sono le novità che saltano all’occhio su Pinterest.

Tuttavia non mancano i grandi classici come il burgundy e tutta la palette autunnale degli ocra, blu scuro e verde petrolio, declinati anche nelle loro versioni pastello.

Unghie cioccolato

Tra le tendenze più forti di questo autunno troviamo sicuramente quella delle unghie cioccolato, declinate in tutte le sue golose sfumature. E sulla scia delle indimenticabili glazed doughnut nails, questo autunno avremo ovviamente le chocolate glazed doughnut nails.

https://www.instagram.com/p/ClUhesnPzY4/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==?no caption

Unghie mat

Se da un lato tiene duro il finish glassato, perfettamente lucido, dall’altro assistiamo a un ritorno (che avviene più o meno ad anni alterni) delle unghie mattificate. Ma la svolta più interesssante di quest’autunno è l’effetto dipping, metà unghia matte e la punta lucida.

Unghie autunnali metalliche

Unghie autunnali

II colori del foliage, del Pumpkin Spice Latte, del Caramel Macchiato e di tutta quella palette che rientra nei nostri armadi dopo la pausa estiva è protagonista di manicure e nail art strepitose che ci faranno girare la testa nei prossimi mesi.

Unghie per Halloween