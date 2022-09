Eccoci, questi sono tutti i segreti (da conoscere) della press on manicure

L a press on manicure è la soluzione che aspettavamo, veloce e pratica, per avere unghie sempre al top

Attenzione pare esista, finalmente, una soluzione allo smalto che dura pochissimo, che non necessiti per forza di optare per gel o ricostruzione. Come spesso accade la risposta alle nostre beauty pene arriva da TikTok e Instagram, dove nell’ultimo periodo un nuovo trend a tema nail art sta scalzando tutti gli altri: la press on manicure.

Cos’è la press on manicure

A dire la verità il web in questo caso non si è inventato nulla visto che la base della press on manicure sono le unghie finte, conosciute dalle Dive di Hollywood ma non solo da ben più di un decennio. Tuttavia, come spesso accade, anche questo trend ha subito un’evoluzione che lo ha portato oggi ad essere molto migliore e a risultare decisamente meno artefatto di un tempo.

Questo tipo di manicure, infatti, una volta realizzata ha un aspetto naturale perché si adatta perfettamente alla forma di partenza delle unghie e a quella che si vuole ottenere. Inoltre, può essere personalizzata in mille modi, esattamente come si farebbe con unghie naturali.

Come realizzare la press on manicure

Darsi alla press on manicure è davvero semplice visto che si tratta di unghie finte che si applicano, come suggerisce il nome stesso, semplicemente esercitando una leggera pressione.

Il primo step per far sì che il risultato sia impeccabile consiste nel limare la superficie dell’unghia in modo che quella finta aderisca meglio, e i bordi così da darle la forma desiderata.

Passa poi alle cuticole, spingendole indietro delicatamente con un un bastoncino d’arancio. Elimina la polvere in eccesso data da questi passaggi e procedi con l’applicazione vera e propria, usando gli adesivi in dotazione con la confezione.

Prendi l’unghia precedentemente preparata con l’adesivo, spingila sulla cuticola, esercita pressione per circa 20 secondi e la tua press on manicure è terminata.

Come eliminarla

Nonostante si tratti di un passaggio semplice, anche la rimozione della press on manicure prevede alcuni passaggi che è bene fare con delicatezza per non rovinare le unghie.

Idrata le cuticole in modo che risultino più morbide, poi spingile e solleva leggermente le unghie con un bastoncino d’arancio. Immergi infine la mano in una ciotolina d’acqua calda e aspetta qualche secondo che si stacchino naturalmente.

Questa estrema facilità di applicazione e rimozione permette non solo di risparmiare ore preziose ma anche di cambiare nails look ogni giorno.