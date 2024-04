Nail art primavera 2024: tante idee pazzesche da copiare

I trend unghie di questa stagione sono una riscoperta dei grandi classici in versione moderna. In più abbiamo trovato tante idee unghie per la questa primavera estate che non ti basteranno sei mesi per sfoggiarle tutte.

Le tendenze della nail art primavera 2024 parlano chiaro: le tue unghie si vestiranno di smalti color pastello e fiorellini super cute. Lo smalto rosa per la primavera si riconferma uno dei più grandi must-have, ma non mancheranno unghie dai colori lilla, azzurro, verde acqua e vaniglia e sticker per la nail art per decorare qualsiasi lunghezza e forma di unghia. Insomma, c’è la soluzione semplice per decorare le unghie fai-da-te.

Colori unghie primavera 2024

Iniziamo subito con la palette di smalti unghie che indosseremo. I colori pastello ovviamente trionfano, ma per le unghie primavera 2024 Pinterest annovera tra le tendenze anche tante sfumature di blu blrillanti.

Unghie a fiori per la primavera

Per citare una frase celebre da Il Diavolo veste Prada “Fiori? Per la primavera? Avanguardia pura”, eppure noi continuiamo ad innamorarci della nail art a fiori dai colori delicati.

Unghie primavera 2024 rosa

Lo smalto rosa è un evergreen che non passa mai di moda. Per le unghie primaverili le tinte si accendono ed esploriamo tutte le 50 sfumature di rosa che la palette ci offre, candy, bubble-gum e pastello. Dalle unghie semplici a quelle più elaborate e decorate ce n’è davvero per soddisfare tutti i gusti.

Unghie 2024 semplici

Unghie semplici non significa per forza tinta unita, infatti è sufficiente un piccolo dettaglio per renderle speciali senza strafare. Questa ne è la prova e per farla basta procurarsi gli accessori per la manicure adatti, in questo caso una penna dotter (che fa i puntini) per disegnarli da sola. Se ne possiedi un set di dimensioni diverse puoi anche realizzare la nail art a fiori da sola.

Sporca la penna dotter per unghie con il pennellino ricoprendo bene la superficie, prendi la mira e con un tocco veloce l’appoggi sull’unghia, sollevandola immediatamente. Ti basterà davvero poco per scoprire di essere in grado di realizzare nail art semplici e carine senza per forza essere una professionista.

In alternativa puoi procurarti degli sticker per creare la tua personalissima nail art primavera 2024 che sono semplicissimi da usare. Per applicarli ti basta una pinzetta per prelevarli e poi appoggiarli sull’unghia. Il nostro consiglio è di mettere sempre come base uno smalto trasparente o colorato e poi finire con un top coat che ti aiuta a far durare più a lungo lo smalto.