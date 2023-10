Le migliori nail art da provare per Halloween

O riginali, glam e divertenti. Pronta ad esplorare le migliori nail art per Halloween?

Halloween è dietro l’angolo: quale miglior occasione per portare sulle tue unghie un po' di quell’atmosfera magica e misteriosa che da sempre caratterizza questa festività? Non stiamo parlando del classico smalto nero o arancione, ma di vere nail art che, attraverso decorazioni 3D e minuziosi disegni sulle unghie, celebrano la notte delle streghe.

Nail art per Halloween: idee spaventose e super cool

Le opzioni per creare unghie spaventose e divertenti per Halloween sono davvero tantissime, alcune più semplici, altre decisamente più elaborate. Una scelta classica ma sempre efficace, è quella di partire utilizzando smalti neri o rossi scuri come base per le unghie e aggiungere piccoli disegni come teschi, zucche o ragnatele per infondere un tocco dark e spooky . Ricorda, l'unica regola è dare libero sfogo alla tua creatività e divertirti!

French manicure con fantasmini

Anche la più classica delle nail art si reinventa per Halloween! Realizzarla è piuttosto semplice: ti basterà applicare uno smalto bianco lattiginoso sulle punte delle tue unghie. Una volta steso lo smalto, utilizza un pennello per allungare la coda del fantasma lungo i bordi dell’unghia.

Nail art splatter astratta

Può una nail art per Halloween essere chic e glam? La risposta è sì! Per realizzare l’effetto "unghie insanguinate", ti serve una spugnetta da trucco e uno smalto cromato rosso.

Nail art Frankenstein

Quale miglior occasione per sfoggiare sulle proprie unghie i personaggi horror per eccellenza? Da Frankenstein a Dracula, tutto quello che ti serve è uno smalto del tuo colore preferito e degli sticker a tema.

Nail art "Candy corn"

Per le più golose, la nail art perfetta per Halloween è quella ispirata ai "candy corn", dolcetti tipici degli Stati Uniti che vengono realizzati proprio in questo periodo dell’anno.

Vampire manicure

La classica swirl nail art declinata in chiave horror per Halloween, perfetta se stai cercando una manicure elegante ma d’effetto.

Girly Halloween nail art

Questa deliziosa nail art a tema Halloween dimostra che puoi ottenere un look femminile e romantico, senza rinunciare a quei piccoli dettagli spaventosi che caratterizzano la notte delle streghe. Qui, pipistrelli e simpatici fantasmini si fondono armoniosamente con dettagli ultra femminili come fiori, cuori e stelline, creando una manicure che cattura il meglio di entrambi i mondi.