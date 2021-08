Maschere per mani e unghie: qual è il momento perfetto per applicarle?

L e maschere per mani e unghie possiedono importanti proprietà idratanti, nutrienti e in alcuni casi anche anti-age. Prenderti cura del tuo principale “biglietto da visita” è molto semplice. È sufficiente ritagliarti un quarto d’ora/30 minuti tutti per te utilizzando il prodotto più adatto alle tue esigenze.

In pochi e semplici passi, puoi donare morbidezza, freschezza e luminosità alle mani e rendere pulite e curate le unghie. Oggigiorno, le maschere presenti sul mercato rappresentano dei veri e propri guanti da indossare, che fanno sì che i pori si dilatino favorendo la penetrazione del prodotto in profondità. In alternativa, puoi optare per le classiche texture cremose e fluide, oppure per quelle leggermente esfolianti che permettono di rimuovere pellicine, screpolature e fastidiose cuticole.

Perché utilizzare le maschere per le mani e le unghie

Le maschere per le mani e per le unghie, rappresentano un trattamento profondo e intensivo che contrastano la secchezza, i rossori e le irritazioni. Al loro interno, sono presenti sostanze con un’elevata oleosità, oltre che molto nutrienti. Queste permettono di idratare la pelle e renderla vellutata ed elastica. Inoltre, aiutano ad ammorbidire le cuticole delle unghie, rendendole poi più semplici da rimuovere.

Come funzionano le maschere per le mani e le unghie

Le maschere per le mani e le unghie garantiscono risultati se applicate almeno un paio di volte alla settimana. In questo modo, puoi vedere davvero gli effetti con costanza nel corso del tempo, godendoti i miglioramenti che ti stupiranno.

I formati sono diversi e puoi davvero sbizzarrirti scegliendo quello che ti ispira di più o sperimentandone ogni volta uno diverso.

Le principali tipologie di maschere che puoi trovare in commercio:

Sotto forma di guanti . Oltre al fluido per idratare e ammorbidire le mani, all’interno della confezione trovi dei guanti, che consentono un’applicazione decisamente più semplice e veloce. Solitamente si tengono in posa per 15-30 minuti, dopo di che si consiglia di massaggiare il prodotto in eccesso fino a quando non viene completamente assorbito.

. Oltre al fluido per idratare e ammorbidire le mani, all’interno della confezione trovi dei guanti, che consentono un’applicazione decisamente più semplice e veloce. Solitamente si tengono in posa per 15-30 minuti, dopo di che si consiglia di massaggiare il prodotto in eccesso fino a quando non viene completamente assorbito. In crema . In questo caso, devi tenere il prodotto in posa per una decina di minuti, massaggiandolo poi delicatamente. Una vera coccola!

. In questo caso, devi tenere il prodotto in posa per una decina di minuti, massaggiandolo poi delicatamente. Una vera coccola! In texture granulosa: quando è prevista anche una leggera azione esfoliante, solitamente il composto risulta leggermente ruvido, proprio perché deve rimuovere le cellule morte e le impurità. La pelle, dopo l’azione, risulta incredibilmente morbida e setosa.

Quando utilizzare questi prodotti

Sono molti gli elementi in grado di influire sulla salute delle mani, rendendole estremamente secche e disidratate e causando tagli antiestetici, rossori, pellicine e addirittura piccole fuoriuscite di sangue. Inoltre, se non le curi con attenzione, si formano molte cuticole o “pellicine”. Si tratta di sottili inspessimenti della cute collocati sulla radice delle unghie.

Soprattutto in inverno e in estate, le mani e le unghie sono estremamente esposte all’azione degli agenti atmosferici, pertanto rappresentano i periodi in cui vanno curate maggiormente. Oltre ai fattori esterni, anche i lavaggi frequenti incidono molto, rendendo le mani secche e screpolate e rovinando e indebolendo le unghie.

L’applicazione di maschere apposite, dunque, consente di mantenerle sempre in salute e in ordine. Il che è fondamentale, visto che rappresentano i biglietti da visita con cui ci presentiamo quando parliamo con qualcuno.

In commercio, come detto prima, trovi tantissime tipologie di prodotti per la cura delle mani e delle unghie, ma ti assicuriamo che può essere anche molto piacevole realizzare un composto fai da te.

Esistono infatti tante ricette per preparare maschere nutrienti e idratanti sfruttando gli ingredienti presenti in cucina.

Alcuni esempi di impacchi per mani e unghie

Miele e olio di mandorle: si tratta di un mix antietà da massaggiare delicatamente per qualche minuto fino all’assorbimento totale. Se hai le mani particolarmente secche o gonfie, puoi anche scegliere di indossare dei guanti e far durare il trattamento per mezz’ora.

si tratta di un mix antietà da massaggiare delicatamente per qualche minuto fino all’assorbimento totale. Se hai le mani particolarmente secche o gonfie, puoi anche scegliere di indossare dei guanti e far durare il trattamento per mezz’ora. Olio di oliva: versa un cucchiaio all’interno di una ciotola e immergi le mani, oppure versalo direttamente. Massaggia delicatamente finché non senti che il prodotto è stato applicato su tutta la zona. Se vuoi, puoi anche tenere su la sostanza per circa mezz’ora, o anche tutta la notte indossando dei guanti di cotone.

Avocado e yogurt: mescola la polpa di avocado frullata con due cucchiai di miele, uno di yogurt, uno di olio di oliva o mandorla e qualche goccia di limone. Applica il tutto sulle unghie, che risulteranno molto più resistenti e luminose, e sulle cuticole, che verranno così ammorbidite.

Aloe vera: perfetta per rinfrescare il viso durante l’estate, questa sostanza è un ottimo ingrediente anche per le maschere per mani e unghie. Mescolane un cucchiaino con uno di olio d’oliva e uno di ricino e applica su tutte e due le zone. Il risultato? Morbidezza e luminosità garantite!