C ome fare per avere mani al top in ogni occasione? Curando anche le unghie! Ecco 10 maschere per unghie fai da te, per rinforzarle e farle crescere più velocemente. Garantendovi delle mani sempre bellissime.

Avere delle belle mani è un desiderio comune. E qual è la parte che spicca maggiormente? Sicuramente le unghie. Ecco perché è bene mantenerle sempre ben curate e in salute, evitando che si spezzino e aiutandole a crescere in modo rapido, sano e forte. Come? Semplicemente adottando delle buone abitudini, coccolandole con delle maschere per unghie mirate e super efficaci.

E per farlo non è necessario prenotare un appuntamento dalla vostra estetista di fiducia ma è sufficiente preparare delle maschere fai da te, fatte con ingredienti naturali e semplici da reperire. Da applicare comodamente a casa propria, come parte integrante della vostra nuova beauty routine. Ecco, allora, qualche ricetta per iniziare il vostro trattamento di bellezza con delle maschere per unghie assolutamente strepitose.

Aloe vera, succo di limone e olio di ricino

Ormai è cosa nota. L’aloe vera è un elisir di bellezza a 360° e lo è anche per le nostre unghie. Grazie al suo potere rigenerante e nutriente, infatti, questa pianta è perfetta per preparare delle maschere per unghie utili a rinforzare la parte e garantirle il massimo benessere. Come? Unendo tra loro:

2 cucchiai di gel di aloe vera;

2 di olio di ricino;

2 cucchiaini di olio di oliva;

10 gocce di succo di limone;

e lasciando le unghie in ammollo nel composto per circa dieci minuti, risciacquandole poi con acqua tiepida. Il risultato è assicurato già dal primo impacco!

Maschere per unghie? Provate a frullare un cetriolo

Un altro ingrediente utilissimo per favorire la crescita delle unghie è il cetriolo. Facile da reperire (probabilmente vi basterà aprire il frigorifero) è l’ideale per preparare una maschera per unghie velocissima e super efficace, grazie alle grandi proprietà di questo vegetale.

Per farla vi basterà frullare il cetriolo, compresa la buccia, e immergere per circa venti minuti le unghie nel composto che avrete ottenuto. Semplice no? E se lo fate una volta alla settimana vedrete che risultati.

Avocado, succo di limone e olio di oliva

Unghie fragili? Niente paura! Tra le maschere per unghie più adatte per combattere la debolezza di questa parte, quella di avocado, succo di limone e olio di oliva è davvero una delle migliori. Come farla? Unite tra loro la polpa di mezzo avocado, un cucchiaio di olio e il succo di un limone intero. Mescolate il tutto e la vostra maschera è pronta.

Da qui vi basterà cospargere le unghie e le mani (fa benissimo anche a loro) con il composto, lasciandolo in posa per circa quindici minuti. Lavandolo via trascorso questo tempo con acqua tiepida. Una maschera utilissima per rinforzare le unghie e donare benessere anche alla pelle.

Maschera per unghie al miele e bicarbonato

Il bicarbonato è un ingrediente davvero unico e super versatile, dalla pulizia della casa fino alla preparazione di dolci. Oltre poi a essere un elemento fondamentale per la preparazione di maschere per unghie super efficaci per rinforzare questa parte delle nostre mani. Per farlo è sufficiente:

unire tra loro del miele, olio di oliva e bicarbonato ;

; mescolare fino a ottenere un composto granuloso e piuttosto denso;

applicare la maschera sulle unghie (ma anche sulle mani per un effetto scrub eccezionale);

lasciare in posa per circa dieci minuti.

Ottenendo così mani morbidissime e unghie super forti, un doppio risultato di bellezza.

Impacco per unghie con olio di oliva e limone

Voglia di unghie più lunghe? L’importante è che crescano sane e forti. E per farlo è importante aiutarle con un impacco super naturale e base di olio extravergine di oliva (due cucchiai) e succo di limone (un cucchiaio).

Un mix efficacissimo che grazie alla combinazione di proprietà esfolianti, nutritive e alla presenza di vitamine, favorisce la crescita delle unghie, velocemente e in totale benessere. Un impegno di circa minuti ad applicazione ripetuto con costanza, per un effetto “strong” a lunga durata.

Maschere unghie all’aglio

Tranquille non dovete mangiarlo (anche se fa benissimo)! Ma solo usarlo per preparare una maschera per unghie dalle proprietà ineguagliabili. Grazie alla trasformazione dell’acido fitinico in vitamina B7, infatti, l’aglio è efficacissimo per far crescere le unghie più velocemente, applicandolo per dieci minuti una volta alla settimana.

Vi basta solo tritarlo finemente e spalmarlo sulla parte, lasciandolo agire. Un vero elisir di bellezza tutto naturale.

Olio di Argan

Un concentrato di bellezza e un olio dalle proprietà uniche che, se usato come maschera per le unghie, è in grado di farle crescere più velocemente, rinfornandole e garantendogli il massimo del benessere.

Parliamo dell’olio di Argan, l’ideale per farsi un bel massaggio a unghie e mani e godere dei suoi tanti benefici. Come? Applicando poche gocce di prodotto direttamente sulle parti interessate. Un gesto semplice per un risultato da dieci e lode.

Equiseto e miele, una maschera per unghie super dolce

Una pianta unica, ricca di sali minerali e calcio e perfetta da utilizzare per la preparazione di maschere per unghie dalle proprietà rinforzanti. Per farlo è sufficiente unire un grammo di polvere di equiseto a un cucchiaino di miele.

Mescolare il tutto e applicare il composto, lasciandolo agire per qualche minuto prima di risciacquare. Una maschera per unghie semplicissima da preparare ma dai risultati eccezionali.

Maschera al burro di karité

Per chi voglia rinforzare le proprie unghie e donare la massima morbidezza alle mani con un solo gesto può optare per una maschera al burro di karité. Vi basterà unire questo prodotto con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e qualche goccia di olio essenziale di limone.

Ottenendo una crema omogenea e super delicata. Perfetta da applicare ogni giorno per ottenere degli ottimi risultati fin dai primi trattamenti. Per mani e unghie sempre al top!

Maschere per unghie? Non proprio! Provate con l’acqua calda salata

Anche se non propriamente una maschera, un rimedio validissimo per far crescere più velocemente e forti le vostre unghie è quello di immergerle per circa dieci minuti al giorno in acqua calda salata e due gocce dell’olio essenziale che preferite (e solo se lo volete, non è obbligatorio).

Il motivo? Il sale marino aiuta le unghie a crescere oltre ad avere la proprietà di farle splendere, rendendole più lucide. Insomma, un vero elisir di bellezza con il minimo sforzo.

Una serie di maschere per unghie semplicissime da preparare e da applicare, ma in grado di donarvi la massima cura e di garantire alla parte di crescere velocemente, sana e forte. Per sfoggiare mani e unghie bellissime e in salute in ogni momento!