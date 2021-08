D urante la stagione estiva la beauty routine necessita di cambiamenti, perché la pelle è molto sensibile e deve essere curata con prodotti adeguati che la mantengano fresca, morbida e sana. Leggi l'articolo per conoscere i must have da inserire nella tua trousse da viaggio!

In estate la pelle è soggetta all’azione di una serie di agenti atmosferici e di abitudini diverse dal solito che richiedono anche modifiche della beauty routine adeguate. Il viso, infatti, necessita di semplicità, freschezza e pulizia, con pochi prodotti leggeri, idratanti e nutrienti. Questo perché da una parte c’è bisogno di combattere gli effetti del caldo, come la secchezza e la fastidiosa sensazione dell’epidermide “che tira”. A causa della sudorazione, infatti, viene persa molta acqua, anche se potresti pensare il contrario. Dall’altro lato, però, l’umidità tende anche ad aumentare notevolmente l’effetto lucido e appiccicoso, soprattutto nella zona T, tipico delle tipologie di pelle grasse e miste.

Cosa mettere quindi nel beauty case della bella stagione per vivere mesi spensierati, sentendoti sempre in ordine e curata? Semplice: leggi il nostro articolo e scopri quali sono i prodotti must-have da portare sempre con te!

Protezione solare: tienila con te ovunque tu vada

Non smetteremo mai di ripeterlo: proteggersi dai raggi solari è un’operazione fondamentale sia per mantenere una pelle giovane, priva di rughe, sia per prevenire malattie dell’epidermide più o meno gravi. Per questo motivo, non può mai mancare nella tua borsa un solare con SPF alto (almeno dal 30 in poi), da applicare non solo la mattina prima di uscire, ma anche più volte nel corso della giornata.

Sì, perché la protezione non è necessaria solo al mare o in montagna. Ovunque tu vada, devi sempre prenderti cura della tua pelle ed evitare gli effetti degli UVA e UVB. Sappi però che nel corso degli anni, anche in questo mercato sono stati fatti passi da gigante. Esistono spray contenenti filtri solari da applicare sopra il make up, creme contro l’inquinamento ambientale, oltre che fluidi leggerissimi specifici per la zona perioculare, che è molto delicata. Quest’ultima, infatti, richiede particolare attenzione perché la pelle è sottile, ma non per questo necessita di prodotti meno ricchi e che agiscano in profondità.

Crema idratante leggera e super nutriente, per una beauty routine che rinfresca la pelle

L’idratazione sta alla base della beauty routine estiva: gli sbalzi di temperatura, olte che il passaggio da caldo a umido, causa secchezza della pelle, rossori e altri fastidi. Utilizzare emulsioni leggere, che si assorbono all’istante, ma super nutrienti, ti aiuta a combattere questi problemi.

Puoi optare per fluidi acquosi, gel o creme sorbetto. Essi, infatti, regalano una pelle morbida, setosa e idratata, senza renderla appiccicosa o lucida e rendendola perfettamente asciutta e non unta.

In particolare, il miglior ingrediente da scegliere per questo prodotto è l'acido ialuronico, che trattiene l'acqua negli strati profondi dell'epidermide, mantenendola sempre radiosa.

Via libera alle acque termali spray per donare benessere alla pelle

Le acque da vaporizzare sul viso in estate sono davvero prodigiose, perché rinfrescano la pelle e combattono il caldo, l’afa e il sudore. Per questo, non possono mancare nella tua borsa ovunque tu decida di andare! Solitamente si spruzzano a circa 15-20 cm di distanza e si lasciano asciugare all’aria, per un effetto freshness assicurato, oltre che per una carica di vitalità.

Esistono inoltre diverse tipologie di questo prodotto. Si va da quelle idratanti per pelli normali e sensibili, ai tonici riequilibranti in caso di pelle mista o grassa, quindi che tende e ungersi facilmente. Non mancano poi le acque lenitive con aloe vera e camomilla e quelle energizzanti che contengono menta piperita, perfette per riprendere forza quando il calore inizia a indebolirti.

Gel di Aloe, l’alleato contro le scottature che non può mancare nel tuo beauty case (e in borsa)

Contro le scottature solari, oltre che per lenire la pelle donandole un’incredibile sensazione di freschezza, benessere e giovinezza, il prodotto beauty irrinunciabile è il gel d’aloe.

Questo prodotto svolge una vera e propria azione nutriente, stimola la crescita dei fibroblasti e determina la sintesi dell'acido ialuronico e del collagene.

Inoltre, crea un sottile film protettivo sulla pelle, che rappresenta una barriera contro gli agenti atmosferici e l'inquinamento.

Stick protettivo per le labbra: mai più senza

Le labbra rappresentano una zona molto sensibile e delicata del nostro viso, pertanto necessitano di particolari attenzioni. Sì, perché anche questa zona tende a scottarsi e a danneggiarsi a causa dell’azione dei raggi solari, che possono causare pellicine fastidiose, herpes, macchie, arrossamenti e altri fastidi.

Ricordati quindi di portare sempre con te uno stick protettivo per le labbra con filtro contro gli UV e di applicarlo più volte al giorno. Solitamente gli ingredienti contenuti all’interno di questi prodottti sono burro di Karitè, Omega 6, Vitamina E e Vitamina A, che nutrono e proteggono a fondo la bocca, ripristinando rapidamente il film idrolipidico di protezione.

Crema mani, irrinunciabile nel tuo travel kit

Ormai i detergenti igienizzanti sono diventati indispensabili per le nostre mani, che necessitano di attenzioni e idratazione extra per non seccarsi o irritarsi. Inoltre, anche le elevate temperature possono contribuire a far perdere il loro aspetto splendente e curato. Ma nessuna paura: è sufficiente portare sempre con te una crema mani, con un’azione nutriente, idratante e in alcuni casi anche esfoliante. In commercio trovi anche le versioni in formato mini, perfette per mantenere il tuo beauty case leggero.