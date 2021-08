L e maschere per unghie sono validi prodotti che ti aiutano a mantenere le mani sempre in ordine, concedendoti una coccola speciale. Scopri i trucchi da seguire per ottenere risultati validi!

Le unghie sane, forti e curate sono il sogno di tutti, perché saltano subito all’occhio quando parliamo con qualcuno. Molti pensano che per mantenerle in ordine sia necessario recarsi sempre dall’estetista, ma in realtà è molto più semplice. Esistono diverse maschere da applicare sulla zona interessata per avere sempre mani impeccabili.

Il tuo timore è quello di avere unghie fragili, che si spezzano facilmente e opache? Prendertene cura è molto più facile di quanto possa sembrare e non è necessario rivolgerti a un centro estetico per farlo. In commercio esistono moltissimi prodotti in grado di soddisfare questo bisogno, come le maschere create appositamente per le unghie. Oltre a quelle già pronte sul mercato, ne puoi realizzare anche tu svariate utilizzando ingredienti presenti in cucina. Insomma, le possibilità per ottenere una manicure impeccabile sono molte e per tutti i gusti. L’importante è applicare correttamente i prodotti, in maniera tale che agiscano nel modo giusto.

Come fare per regalare alle tue mani una coccola irrinunciabile che le farà sembrare completamente rinate? Te lo spieghiamo noi con 5 trucchi da mettere in pratica per un trattamento casalingo che funziona in pochi minuti!

Effettua sempre una buona pulizia

La pulizia delle unghie è fondamentale per eliminare residui di sporco che rimangono sotto la superficie e che possono anche determinare la comparsa di funghi e altri fastidi.

I passaggi per una corretta pulizia delle unghie

Rimuovi lo sporco utilizzando la punta della lima presente nei tagliaunghie, facendo attenzione a collocarti sotto una buona luce. Solitamente questa operazione è più efficace prima di bagnare le mani, quando sono ancora perfettamente asciutte.

Passa alla detersione utilizzando un sapone neutro, in quanto quelli a base di alcol indeboliscono le unghie rendendole fragili. In alternativa, puoi acquistare dei saponi specifici.

Tieni le unghie immerse in una ciotola contenente abbondante acqua calda e sapone per un tempo di circa 5 minuti. In questo modo, noterai che risulteranno più morbide e facili da limare e tagliare. Non superare però questa tempistica, altrimenti rischi che le tue unghie diventino fragili e si spezzino molto più facilmente quando andrai a limarle.

Passa uno spazzolino nel lato inferiore delle unghie per pulirle profondamente. Quando hai finito, asciuga il tutto tamponando delicatamente con un panno.

Procedi ora con l’applicazione della tua maschera.

Rimuovi i residui di smalto rimasti sulle unghie

Se hai residui di smalto sulle unghie da togliere, bagnale e serviti di un solvente o acetone per utilizzare questi prodotti per la pulizia con salviette o batuffoli di cotone. Effettua la rimozione della vernice partendo dalle cuticole e muovendoti verso la punta delle dita, oltre che sui lati. Tieni in considerazione che il solvente, con un po’ di pazienza, si asciuga bene da solo e oggigiorno le formulazioni sono sempre più delicate, prive di alcool, pertanto lasciano la pelle morbida senza causare bruciori o arrossamenti. In ogni caso, puoi comunque velocizzare le tempistiche con un fazzoletto o un batuffolo di cotone asciutto.

Elimina le cuticole

Per effettuare correttamente la maschera per le unghie, a meno che tu non abbia acquistato un prodotto specifico per le cuticole, ti conviene rimuoverle affinché l’impacco agisca correttamente, rilasciando le sue sostanze. Questi ispessimenti della cute che stanno vicino alla radice dell'unghia, sono davvero poco estetiche. La cosa migliore è ammorbidirle con un olio, massaggiandolo, e poi procedere con un bastoncino in legno spingendole verso l’interno delle dita.

Vedrai che le mani sembreranno decisamente più affusolate e sottili, ma soprattutto che le maschere che andrai ad applicare faranno effetto molto più facilmente.

Indossa dei cappucci per unghie o dei guanti affinché la maschera penetri in profondità

Alcune maschere, soprattutto quelle coreane, presentano già al loro interno dei cappucci imbevuti di ingredienti perfetti per contribuire al benessere delle unghie come ceramide 3, glicerina, cera, estratti della proteina del latte, calcio e molti ingredienti naturali. Essi si staccano e ognuno va applicato su un dito della mano.

In alternativa, trovi nei negozi specializzati o negli e-commerce solo i cappucci da utilizzare con la maschera fluida che preferisci, oppure puoi servirti di guanti di cotone. Questi ultimi sono molto comodi qualora tu decida di effettuare il trattamento tutta la notte, lasciando agire con calma le sostanze.

Lascia agire il prodotto sulle unghie per circa 15 minuti

Le maschere vanno applicate con attenzione sulle mani pulite, verificando di coprire correttamente ogni unghia. Successivamente devi lasciare agire il prodotto per circa 15 minuti, tempo necessario affinché la sostanza si depositi delicatamente nell’unghia. Si tratta di una vera e propria coccola per le tue mani che rivoluzionerà la tua manicure! Trascorso questo arco di tempo, elimina il prodotto in eccesso e applica una buona crema idratante.

Se hai indossato i cappucci o i guanti, rimuovili ed elimina eventualmente il prodotto in eccesso. Noterai fin da subito un colore più roseo e un aspetto più lucido e sano.