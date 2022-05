L a fresa per unghie è uno strumento indispensabile per una manicure senza errori. Ecco quali da comprare su Amazon.

Alla base della manicure russa, la fresa per unghie è fondamentale non solo per eliminare lo smalto semipermanente o il gel unghie, ma anche per eliminare le cuticole senza l'uso di oli o solventi ad hoc.

Dotata di punte intercambiabili, una per ogni funzione, la fresa deve essere utilizzata con molta attenzione, specialmente per chi non è un professionista. Questo strumento, grazie al materiale posto sulla punta, e l'elevato numero di giri al minuto permette di eliminare sia colore che prodotto senza andare a intaccare l'unghia.

Nonostante si pensi che la fresa possa essere più dannosa della classica lima manuale, è bene sapere che la prima (se utilizzata correttamente) sarà ben più delicata e attenta rispetto a un'azione manuale che potrebbe danneggiare l'unghia graffiandola e assottigliandola eccessivamente.

Le migliori frese unghie da provare

Diverse sia per l'estetica che per le funzioni, le frese per unghie da usare a casa e in salone sono davvero tantissime ed è bene conoscerle tutte. Queste, infatti, permettono di velocizzare i tempi di lavorazione, oltre a un risultato più pulito e professionale.

Qui una selezione delle migliori frese per unghie da acquistare online.

Fresa Elettrica di NAILGIRLS

Ben 11 lime in 1 per manicure e pedicure: questo kit contiene punte per cuticole, per l'eliminazione del gel e per la lucidatura della superficie.

Un tool perfetto per manicure, pedicure, lucidatura, rimozione di calli ,ma anche per punzonare, lucidare o intagliare. Questa fresa permette di arrivare a 35000 giri velocità, ovviamente regolabili in base alle necessità del lavoro e della manicure effettuata.

Fondamentale poi il design, ergonomico e pensato appositamente per alleggerire il lavoro di polso e avambraccio che, con la limatura manuale, tendono a soffrire. Il plus è anche la possibilità di essere utilizzata senza fili in qualsiasi situazione.

Nanssigy, fresa in alluminio

Disponibile in cinque colori diversi, dal rosa passando al grigio fino al verde, questa fresa è dotata di un corpo in alluminio che, oltre a dissipare il calore con facilità, aumenterà la vita dello strumento stesso.

Questo tool, oltre a poter essere utilizzata anche senza fili e raggiungere fino a 20000 RPM,, è studiata per ridurre significativamente le vibrazioni e il rumore, rendendo così più piacevole il momento della manicure.

WEIYI, fresa compatta

Questa fresa è caratterizzata da un manipolo dalla forma ergonomica e comodo da utilizzare, oltre a essere leggero da trasportare. Il plus è dato dal sistema per cambiare punte è semplice e veloce, basta premere il bottone posizionato all'estremità del manipolo, tirare le punta ed estrarla.

Mosen, Fresa per Unghie

Con un motore che raggiunge i 20000rpm, in soli 3 secondi, questa fresa è diversa dalle altre perché, la posto dei tradizionali interruttori di regolazione, questa fresa per unghie elettrica utilizza un pulsante per la regolazione della velocità. Il tasto di controllo della velocità, permette di regolare facilmente la velocità al 50%, 75% e 100% con una breve pressione; eventualmente regolare liberamente la velocità all'interno dell'intervallo con una lunga pressione.

JCMaster, fresa con LCD

Una fresa con controllo digitale e schermo LCD di ultima generazione è più facile e comoda da utilizzare. Il manipolo premium permette una facile gestione riducendo al minimo le vibrazioni e rumore bassissimo. La doppia rotazione, in senso orario e antiorario, rende questa fresa unghie adatta sia per destrimani e mancini.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.