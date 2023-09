Come prendersi cura delle unghie rovinate: la guida completa

C apaci di rivelare come stiamo, e quindi di comunicare carenze che indeboliscono l'organismo, i danni presenti sulla lamina ungueale hanno bisogno di essere compresi e curati con gesti e prodotti che riportino benessere e bellezza in modo naturale.

Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, a dare un riflesso fedele dello stato di salute del nostro organismo sono sicuramente le unghie. Piccole superfici cornee della pelle composte per la maggior parte da cheratina, oltre che da minori percentuali di acqua, vitamine, amminoacidi, grassi e minerali, le unghie manifestano in superficie, e quindi attraverso la loro lamina, possibili carenze di sostanze fondamentali per mantenere l'organismo in salute. Generalmente riconducibili a un'insufficienza di vitamine, amminoacidi e minerali, all'invecchiamento o a traumi (tra cui rientrano anche la rimozione di gel e semipermanenti), i danni più comuni che colpiscono le unghie sono sfaldature, indebolimento e viraggio di colore. Sia che compaiano sulle mani che sui piedi, queste problematiche possono essere combattute su più fronti, e quindi intervenendo tanto dall'interno così come dall'esterno.

Unghie rovinate: come prendersene cura con i migliori rimedi

Quando le unghie tendono a spezzarsi con frequenza, a sfaldarsi creando un principio di rottura o, semplicemente, appaiono eccessivamente morbide e deboli, la prima cosa da fare è porre rimedio affidandosi a prodotti che agiscono per contatto. Sieri e smalti che, grazie a formule arricchite di attivi che favoriscono l'idratazione delle cuticole e la sintesi di cheratina, guariscono, proteggono e fortificano le unghie. Durante il periodo di terapia il consiglio è di evitare completamente l'uso di smalti che, se non scelti di qualità, possono essere la causa stessa dell'ingiallimento e indebolimento della lamina ungueale.

I migliori rinforzanti unghie

Scopri la nostra selezione dei rinforzanti unghie da utilizzare durante la tua manicure.

Isdin, Si-Nails Rinforzante per unghie

Mavala, Indurente per unghie

Sally Hansen, Repair Rescue Illuminante e correttore di colore

Rinforzare le unghie con gli integratori

Per reintegrare carenze di vitamine, minerali e amminoacidi indispensabili per assicurare una struttura sana e forte alle unghie, così come all'intero sistema immunitario, a entrare in gioco sono gli integratori. Formulati per sanare le mancanze presenti nell'organismo, questi supplementi alimentari funzionano solo se assunti nel lungo termine, generalmente 3 mesi, portando beneficio anche a pelle e capelli, la cui composizione è per molti aspetti simile a quella della lamina ungueale.

I migliori integratori unghie

Ecco come rinforzare le unghie dall'interno, con la nostra selezione di integratori.

Yamamoto, Capelli, Pelle e Unghie Superior

Ringana, Beauty & Hair Caps

La Saponaria, Hair Vitamin per il benessere di capelli e unghie

Unghie rovinate: i gesti di bellezza di cui fare tesoro

Al di là dei prodotti, il cui impiego si rivela essenziale per favorire un ripristino di tutti i componenti di cui organismo e unghie hanno bisogno per essere in salute, ci sono gesti di bellezza che, abbinati a questi rituali, accelerano il processo di guarigione. Tra le buone abitudini da mettere in pratica per curare unghie rovinate e fragili c'è innanzitutto la manicure intesa nel senso più stretto del termine, a cui dedicarsi circa una volta alla settimana.

In questa fase è fondamentale assicurarsi di limare le unghie corte, preferibilmente con una lima in vetro, di modo che siano meno esposte al rischio di sfaldarsi o spezzarsi. Dopo aver eliminato le cuticole, utilizzare un buon olio vegetale da stendere anche sulle unghie, così che la lamina ungueale ne possa trarre profondo nutrimento e fare il pieno di antiossidanti, essenziali per proteggere le sue cellule dall'invecchiamento. La tutela degli onicociti, le cellule cheratinizzate che formano la lamina ungueale, è indispensabile per avere unghie forti. Per questo, è importante preservarne l'integrità evitando di esporre la loro superficie a possibili agenti aggressori, come l'acqua calda, i raggi UV e le sostanze chimiche, da cui proteggersi con guanti, creme e formulazioni che siano il più naturale e delicato possibile.

Mettendo in pratica questi consigli, e assicurandosi di mantenere un'alimentazione sana ed equilibrata, le unghie recupereranno man mano uno stato ottimale di salute, apparendo più solide, resistenti e belle.