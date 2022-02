Perché Zendaya è la beauty crush di cui non possiamo più fare a meno

S iamo solo a gennaio, ma non abbiamo dubbi: il 2022 sarà l’anno di Zendaya. Con la sua bellezza autentica e rilassata, il suo stile camaleontico e un grandissimo talento, la star si conferma una vera e propria beauty icon in grado di incantare la Generazione Z – e non solo. Ecco un focus sui suoi beauty look!

Classe 1996, all’anagrafe Zendaya Maree Stoermer Coleman – ma per i fan semplicemente Zendaya. Venticinque anni e un nome già diventato leggendario, e sinonimo di forza, personalità e talento da vendere. Dopo il successo cinematografico di Dune e Spiderman nel 2021, ora la giovane star incanta sul piccolo schermo dove la vediamo protagonista dell’attesissima seconda stagione di Euphoria, teen drama che esplora un turbolento gruppo di giovanissimi alle prese con droga, sesso e crescita personale. Non solo star del cinema: Zendaya è anche cantante, ballerina e una consapevole attivista. Il profilo perfetto per diventare musa indiscussa della Generazione Z e una maestra di stile su Instagram e sul red carpet, dove sfoggia look camaleontici, eleganti e simbolo di bellezza contemporanea.

Zendaya: il suo beauty Look

Che Zendaya sarebbe diventata un’icona anche in fatto di make-up ci è sembrato chiarissimo fin dalla prima stagione di Euphoria, dove il beauty look inconfondibile della sua Rue ha incantato per piogge di glitter, colori a contrasto ed eyeliner grafici – esplosi in un trend mondiale da milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok, e sbarcati poi sulle passerelle nei mesi successivi.

Pelle ambrata, folte sopracciglia e sorriso sincero: anche in fatto di bellezza, Zendaya è una vera e propria musa, capace di trasformarsi e cambiare look a seconda dell’occasione, ma senza mai rinunciare ad un tocco personale e contemporaneo, che la rende una delle giovani star più amate dalla Gen Z.

Un crescendo di beauty look innovativi e paricolari, ma sempre riuscitissimi, e tutti da copiare. Preparati a una carrellata dei momenti beauty di Zendaya più belli e iconici di tutti i tempi, da scoprire e ammirare.

I dreadlocks e l’attivismo politico

Bellezza e rivoluzione – due parole che sembrano descrivere alla perfezione Zendaya e la generazione che rappresenta. Fatta spesso anche di scelte controverse, ma dal forte messaggio sociale e culturale. Come questo look del 2015, dove si presenta sul red carpet con una cascata di dreadlocks capaci di suscitare i commenti scocciati dei giornalisti. Stereotipi offensivi ai quali risponde con un tweet “C'è già una dura critica ai capelli afroamericani nella società senza l'aiuto di persone ignoranti che scelgono di giudicare gli altri in base alla texture dei loro capelli”. E noi, applaudiamo.

Predice le tendenze con il mullet

Non solo con outfit e trucco – Zendaya ama sperimentare e cambiare radicalmente anche i capelli. Colore, taglio, parrucche, extension – tutto, pur di esprimere al meglio la sua idea di stile. Qui sfoggia un perfetto mullet anni '80, uno dei tagli più amati di questa stagione. Un piccolo dettaglio: siamo nel 2016. Se questo non è predire il futuro…

Bellezza eterea al Met Gala

I look sfoggiati nelle edizioni del Met Gala di Zendaya avrebbero bisogno di un articolo a parte. Sempre innovativi, complessi, densi di significato, ogni anno ci insegnano qualcosa in fatto di stile. Qui nel 2017, la giovane attrice sfoggia un look etereo, con capelli extra ricci e voluminosi, e trucco naturale giocato sui toni del pesca aranciato.

Le lacrime glitterate di Euphoria Stagione 1

Questa scena di Euphoria è impressa a fuoco nella nostra mente; merito delle capacità senza precedenti di Zendaya, ma anche del beauty look, diventato preso una vera e propria icona nella generazione Z. Una pioggia di lacrime glitter, struggenti e glamour al contempo.

Naturale e Glowy agli Oscar

Nel mare di tecniche per scolpire, sfinare e definire i contorni del viso, Zendaya ha stupito tutti proclamandosi fan del non-touring, ovvero non cedendo al fascino del contouring, per ottenere un effetto naturale, giovane, fresco e baciato dal sole. Come in questo look radioso sfoggiato sul red carpet degli Oscar.

Pop e colorata

Per la première di Space Jam l'attrice opta per un look fresco, colorato e dal sapore deicsamente pop. Coda alta anni '70 e un tocco di eyeliner grafico nero per incorniciare lo sguardo!

Sirena a Venezia

Alla mostra del cinema di Venezia, Zendaya sfoggia un look a metà tra sirena appena emersa dagli abissi e statua greca. Il wet look dei capelli – molto simile al panneggio effetto bagnato dell’abito – è abbinato ad un trucco giocato sui toni caldi, intenso e magnetico.

Futuristica sul red carpet di Dune

Per la première di Dune, capolavoro cinematografico di Denis Villeneuve incentrato sull’esistenza di mondi alieni in un futuro lontano, Zendaya sfoggia uno smokey eyes dal fascino futurustico, giocato sulle sofisticate sfumature del Very Peri, punto di lilla eletto da Pantone colore del 2022.

Il Red Carpet di Spiderman

Alzi la mano chi è rimasta a bocca aperta dopo aver visto le foto della premiére di Spiderman No Way Home. Sicuramente noi – e probabilmente anche il fidanzato e co-star Tom Holland. Zendaya ha sfoggiato un look tematico e iper sexy, con lunghissime trecce da boxeur, pelle perfezionata ma naturale, ed un gioco di eyeliner grafici blu ad incorniciare lo sguardo.