Partiamo con una premessa: gli occhi nocciola sono rari. Soltanto il 18% delle persone in Italia ha questo colore di occhi, un mix di verde, arancione e oro. Belli e facilissimi da truccare, gli occhi nocciola, naturalmente intensi e caldi, si adattano a tanti colori, look e stili. Sono davvero una tela perfetta su cui sbizzarrirsi. Come? Te lo raccontiamo nei prossimi paragrafi con i migliori suggerimenti per il trucco occhi nocciola!

Occhi nocciola significato: ecco come capire il colore

Parliamo di un castano chiaro luminoso che, a seconda del tempo, può cambiare sfumature risultando a volte più chiaro a volte più scuro. Per capire se hai gli occhi nocciola, guardati allo specchio: dovresti notare una tonalità marrone che fa da base a sfumature verdi e color oro scuro. La particolarità degli occhi nocciola, infatti, è che, al loro interno, la distribuzione di melanina può variare. Potrai notare, così, un colore marrone chiaro intorno alla pupilla che, man mano, vira verso il verde nella zona esterna dell'iride. La differenza tra occhi marroni e nocciola è tutta qui: la presenza o meno di striature più chiare distribuite in questo modo all'interno dell'iride. Ma qual è il make-up migliore per gli occhi nocciola? Molti i colori da utilizzare anche in base al tipo di pelle e al colore di capelli: scoprili con noi!

Trucco occhi: usa i colori complementari

Marrone chiaro o scuro, verde, giallo/oro scuro: sono queste le sfumature presenti negli occhi nocciola. Per risaltarli al meglio bisogna prendere come riferimento queste nuance e lavorare sui colori complementari. Ecco qualche esempio. Se hai una predominanza di striature verdi, meglio optare per ombretti come il viola o l'arancio. Con le striature oro scuro, invece, il colore più bello fra tutti è il blu (ma sono promosse a pieni voti tutte le varianti di marrone). Queste tonalità possono essere mescolate ad altre, per esempio, e dar vita a smokey eyes bellissimi che mettono lo sguardo in primo piano. La ruota dei colori è, ovviamente, soltanto un riferimento perché non esistono delle regole universali: in gioco ci sono anche le tue inclinazioni, il mood, il contesto e il modo in cui vestirai. Però, nel dubbio e per un daily eye look, proviamo a darti qualche dritta a prova di errore.

Come truccare gli occhi verdi marroni: colori neutri o accesi?

Per risaltare l'occhio nocciola una strada possibile è usare tonalità simili, soprattutto se si ama un finish discreto. Qualche esempio? Tutte le sfumature della terra (che sono super trendy!), i marroni scuri (ideali per un make-up occhi sfumato), l'oro, il bronzo, il color burro, il taupe, infine il color ambra. In generale il consiglio degli esperti è di abbinare sempre una tonalità più chiara a una più scura per creare un effetto tridimensionale!

Se, invece, hai voglia di osare, puoi puntare sul viola, in particolare nelle nuance più scure come prugna e melanzana, il verde,saturo e scuro, il blu notte o il blu elettrico, lo smeraldo o il verde bosco che sono perfetti quando le iridi virano sul green. Meglio, evitare le nuance pastello perché tendono a spegnere l’intensità e la particolarità del nocciola. Nero e grigio sono un “ni”: non valorizzano, non spengono ma risultano un po' “anonimi”.

Occhi castani: tipologie cromatiche e come valorizzarle

I consigli che finora ti abbiamo dato sono validi in linea generale, ma volendo essere precisi, bisogna fare uno studio personalizzato in base alle varie tipologie di pelle e sottotono. Affrontiamo questi aspetti, punto per punto, nei prossimi paragrafi.

Sottotono della pelle e trucco occhi: colori caldi vs colori freddi

Le persone dai colori freddi – quindi con il sottotono freddo – hanno in genere una pelle molto chiara oppure olivastra e la parte bianca dell'occhio molto in evidenza e in contrasto con l'iride. Se accostando il tuo volto al grigio noti che questa tonalità ti dona, allora hai un sottotono freddo. In questo caso, il grigio scuro, il rosa e il marrone scuro sono i tuoi colori. Al contrario, se hai un sottotono caldo, è l'oro la tua tonalità di riferimento. Sì a nuance brillanti, bronzo in prima linea. Passiamo ora ai colori della pelle (chiara, ambrata, olivastra e scura).

Trucco occhi nocciola pelle chiara

Quali colori scegliere quando agli occhi color nocciola si abbina una pelle chiara? Le tonalità su cui puntare possono essere il nero, il rosa o il grigio scuro, se prevale la tonalità marrone nell'iride. Se è il verde il colore predominante, puntate sulle tonalità più catchy come il verde e il blu, ma sempre nella versione fredda.

Trucco occhi nocciola pelle ambrata

Con la pelle calda e ambrata, i colori promossi a pieni voti sono il marrone, le tonalità della terra, l’oro e il bronzo, soprattutto se il sottotono della pelle è caldo.

Trucco occhi nocciola pelle olivastra

Se hai la pelle fredda e olivastra, i colori che ti troverai a indossare più spesso sono quelli scuri. In realtà, oltre al classico nero (perfetta è la riga di eyeliner), anche alcuni colori come il blu elettrico, il verde petrolio e il viola sono super consigliati!

Come risaltare il verde degli occhi

La soluzione più semplice è usare una matita per occhi colorata, per esempio verde, oro ma anche porpora o viola declinato in tutte le sue possibili sfumature. Non dimenticare poi di sigillare il trucco occhi nocciola con un abbondante passata di mascara nero che, anche da solo, è in grado di enfatizzare la componente verde degli occhi nocciola.

Trucco occhi: le scelte delle star

Indecisa sul make-up per i tuoi occhi nocciola? Lasciati ispirare dalle star!

