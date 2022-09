Sognatrice, con la testa tra le nuvole? Il romantic make up fa proprio per te

I l romantic make up è adatto alle ragazze che amano risultare sempre chic ed eleganti, ma anche osare leggermente

Ogni ragazza ha il proprio mood, che inevitabilmente influenza anche il modo di truccarsi. Il make up infatti è un’espressione artistica che si esprime su se stesse che al pari o forse più di un abito rivela personalità e preferenze. Se per le rock girls il nero è un must have, diversissima la questione per chi, invece, si trova a fare i conti con un animo sognatore e sensibile. Se ti identifichi in questa descrizione, il romantic make up è la scelta che fa per te.

Chic ed elegante ma mai banale

Se si vuole abbracciare lo stile romantic non esistono regole ferree, basta che l’insieme risulti il più possibile armonico e senza elementi eccessivamente impattanti o colori troppo strong.

Per un make up da tutti i giorni l’idea vincente è puntare su nuance che virino dal marrone al nude al rosa.

Parti dalla base e dopo aver realizzato una skincare adeguata stendi un fondotinta effetto naturale, che uniformi l’incarnato ma non copra eccessivamente. Passa poi al correttore da picchiettare là dove ti sembra serva ma sempre senza esagerare.

Nel romantic make up un elemento particolarmente apprezzato sono le gote leggermente colorate, che simulino il classico rossore da timidezza. Non dimenticarti, quindi, di applicare un po’ di blush, possibilmente rosato, in modo che sia visibile ma facendo attenzione a sfumare il tutto alla perfezione perché l’effetto clown purtroppo in questi casi è dietro l’angolo.

Passando al trucco occhi, non è necessario munirsi di troppi prodotti, basta un ombretto burro mat da stendere su tutta la palpebra mobile e una matita marrone con la quale fare una riga sottilissima da sfumare verso l’esterno. Il mascara? Meglio marrone.

Per le labbra rosa e nude la fanno da padrone, siano essi declinati in rossetti, tinte o semplici lip gloss.

Romantic non significa basic

Uno degli errori più comuni che si fanno quando si pensa ad un make up look romantic è quello di identificare look super semplici, stile acqua e sapone. Se per l’everyday look è senza dubbio consigliato, per la sera le opzioni tra le quali è possibile scegliere possono spingersi un po’ più in là.

Il colore principale dello stile romantic è il rosa ma se ami sfumature più accese anche il fucsia rientra nella categoria e ti permette di creare make up romantic pazzeschi.