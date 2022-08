S i chiama siren eyes la tendenza make up occhi che arriva da Tik Tok e che sta spopolando fra le star

Estate tempo di siren yes! Arriva da Tik Tok l’ultima tendenza make up occhi. Un trucco da favola che esalta lo sguardo, rendendolo sensuale e ammaliante, e si ispira alle creature mitologiche che, secondo alcune leggende, popolerebbero il mare.

Un fenomeno, quello dei siren eyes, che è partito da Tik Tok, dove il relativo hashtag ha collezionato milioni di visualizzazioni fra video e tutorial per realizzare un trucco strepitoso, perfetto per le serate in riva al mare. Erede di un evergreen come i cat eyes, anche i siren eyes si possono declinare in tantissimi modi differenti con numerose varianti a seconda dei gusti e dell’ispirazione del momento.

Esistono però alcune regole base. Il colore principale da utilizzare è il nero, mentre il make up si dovrà sviluppare sempre in orizzontale. Si tratta di un trucco ottimo si per chi ha occhi grandi che per chi li ha più incavati, capace di regalare un risultato wow!

Come si realizzano i siren eyes? Per catalizzare l’attenzione sullo sguardo e renderlo sensuale punta sull’eyeliner. Traccia una linea molto allungata, che andrai poi a sfumare, sull’attaccatura delle ciglia superiori. In questa fase è essenziale che il tratto sia obliquo in modo da “sollevare” al massimo l’occhio. Completa con strutture grafiche e ombretti, scegliendo esclusivamente colori scurissimi.

Fra i tutorial per siren eyes più apprezzati c’è quello di Danielle Marcann, truccatrice inglese e partner di alcuni fra i brand beauty più famosi. La make up artist ha svelato come realizzare questo trucco semplicemente utilizzando tre prodotti: un illuminante, una matita nera appuntita bene e un pennellino per poter sfumare.

Danielle parte con la matita, tracciando lungo l’angolo più esterno dell’occhio una coda. Quest’ultima deve puntare prima in direzione delle sopracciglia, poi seguire una linea orizzontale lungo la palpebra fissa. Per terminare il make up grafico, la truccatrice colora pure l’angolo interno dell’occhio e la rima cigliare inferiore più esterna. Attenzione: è fondamentale che in questa fase c sia uno spazio vuoto proprio nell’area centrale della rima cigliare superiore.

Il successivo step richiede si sfumare tutto con il pennello, terminando il trucco con un pizzico di highlighter nell'angolo interno dell'occhio e nell’area vuota lasciata in precedenza. Per un effetto ancora più deciso il segreto sono le ciglia finte, da applicare esclusivamente nella parte finale del tuo occhio. Il risultato è strepitoso, così tanto che le siren eyes potrebbero presto soppiantare altri trend amatissimo come i cat eyes. D’altronde questo make up ha già conquistato tantissime celeb, da Kylie Jenner a Bella Hadid, che non possono più farne a meno!