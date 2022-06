Il cat eyes di Valentina Ferragni è il più glam dell’estate

S e hai in programma serate eleganti o aperitivi chic questo cat eye è il beauty look di cui avevi bisogno

Il total black non passa mai di moda. Sempre elegante e chic risolve ogni crisi di look che si presenti all’orizzonte. Questo vale ovviamente per gli outfit ma anche per il make up occhi. I colori in estate sono infatti bellissimi ma non sono sempre adatti alle serate glam e, soprattutto, non passando certo inosservati non è detto incontrino i gusti di tutte. Il nero, invece, è un evergreen sempre di super tendenza, come dimostra Valentina Ferragni che ha scelto di utilizzarlo per creare un cat eye pazzesco e adattissimo alle serate estive più scintillanti.

Il cat eye di Valentina Ferragni è super bold

Dei tanti modi di enfatizzare lo sguardo, la tecnica del cat eye è indubbiamente una delle più iconiche. Amato dalle dive del cinema da sempre e replicato dalle ragazze di tutto il mondo, ogni anno si ripropone tra i must have di stagione declinato in varianti via via leggermente diverse.

In questo caso Valentina Ferragni ha scelto di realizzare un cat eye bold, e quindi estremamente pieno e deciso, con linee spesse sia sulla rima superiore sia inferiore.

Per replicarlo ciò che ti serve è un eyeliner e una matita occhi nera che si sfumi facilmente ma che sia al contempo a lunga durata, caratteristica imprescindibile in estate, quando il caldo rischia di far colare il trucco prima della fine della serata, soprattutto se, come in questo caso, la quantità di prodotto da utilizzare è abbondante.

Inizia disegnando la codina con l’eyeliner, partendo dal vertice della rima superiore e procedendo verso l’esterno, fermandoti dove vuoi che il tuo cat eye cessi. Convergi poi quel punto con la rima superiore dell’occhio e traccia una linea spessa e ben marcata. Passa alla rima inferiore e con una matita nera disegna una riga della stessa grandezza di quella superiore, sfumandola leggermente ma non troppo. Il tratto, infatti, deve risultare ben marcato e il colore pieno.

Come completare il beauty look

Con un cat eye così deciso, che si prende giustamente il centro della scena, non serve molto altro. Oltre all’immancabile mascara ultra black, Valentina ha deciso di completare il make up occhi con un ombretto shimmer rosa, che dia profondità ma allo stesso tempo luce. Per il resto, basta un velo di blush e un po’ di gloss trasparente sulle labbra e il beauty look può dirsi completo.