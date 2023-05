K aia Gerber punta su un beauty look quasi clean e il risultato è favoloso (da copiare per l'estate)

Less is more: Kaia Gerber, a soli 21 anni, ci dà una nuova lezione di bellezza, sfoggiando un make up favoloso. Semplice, caldo e matte: il beauty look della figlia di Cindy Crawford è un sogno e ci svela come non servano troppi prodotti per apparire al meglio.

Se c’è una lezione che Kaia ha imparato da sua madre, splendida 57enne e top model indimenticabile, è che il trucco non deve mai essere eccessivo, ma solo mettere in risalto la bellezza naturale. Preziosi consigli beauty che la giovanissima modella ha fatto suoi, applicandoli non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche su Instagram e negli eventi importanti.

Il suo approccio alla bellezza infatti segue lo stile francese e si ispira – come ha svelato lei stessa – alle attrici indimenticabili della Nouvelle Vague, come Francoise Hardy e Jane Birkin. Icone e ambasciatrici di uno stile naturale e rilassato, ma al tempo stesso unico. Il principio è semplice: il make up è ok solamente quando ti fa sentire te stessa, non quando nasconde la tua identità.

Proprio per questo Kaia Gerber ha sempre puntato su un trucco semplice, ma d’effetto. L’ultimo beauty look lo dimostra ed è assolutamente da copiare in vista dell’estate. Il primo step per un make up clean perfetto è la skincare, che la giovane top model esegue in modo scrupoloso, scegliendo con cura i suoi prodotti. Kaia è una grande fan della vitamina B e della Niacinamide, l’ideale per avere un incarnato favoloso. Per il contorno occhi utilizza poi un olio speciale, consigliato da mamma Cindy, che cancella i segni della stanchezza e la rende splendida.

Per occhi da cerbiatta Kaia punta invece sul mascara. Proprio come le dive che ammira tanto, la modella utilizza il piegaciglia per un effetto incurvante e allungante, applicando poi il mascara. Il suo segreto per evidenziare ancora di più lo sguardo? Una matita marrone, sfumatissima, da applicare sulla rima inferiore e su quella superiore come un eyeliner.

Kaia si prende anche particolarmente cura delle sopracciglia. Le sue sono bold, definite e pettinate alla perfezione per realizzare delle soap brown da favola. Infine la figlia di Cindy non dimentica mai di regalare un tocco di colore alle labbra. Kaia adora i rossetti mat, esaltati da una matita per labbra di una tonalità più scura. Il colore scelto per apparire su Instagram è un nude peonia, un colore che sfoggeremo per tutta l’estate e assolutamente da non perdere.