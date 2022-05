I nsieme lavorano sulla luminosità della pelle, e per questo motivo niacinamide e vitamina c trovano impiego nei prodotti contro il colorito poco uniforme. Ma non solo... Leggi l'articolo per scoprirne di più e i prodotti consigliati!

Tra INCI ben in vista e packaging chiari, l'informazione sugli ingredienti dei prodotti skincare è sempre più trasparente. Benissimo: così sappiamo subito cosa ci spalmiamo in faccia! Inoltre, questa diffusa conoscenza sui principi attivi può farci sorgere alcuni interrogativi, tipo: la niacinamide e la vitamina C possono essere usate insieme? L'esempio non è casuale, dato che si tratta di due attivi molto in voga che stanno trovando largo impiego nelle ultime novità cosmetiche. Entrambi lavorano sulla luminosità della pelle, e per questo sono ideali contro l'aspetto affaticato e il colorito spento. Ma il dubbio è che, proprio perché complementari, possono risultare irritanti o addirittura annullarsi. Fortunatamente, niente di tutto ciò, come scopriremo più avanti.

Secondo le ultime ricerche in campo cosmetologico, si possono associare prodotti con niacinamide e vitamina C, poiché non procurano problemi alla pelle, anzi agiscono in sinergia. Questi due principi attivi possono essere applicati in modo sovrapposto, prima il siero contenente l'uno e poi la crema l'altro. Oppure è possibile trovare niacinamide e vitamina C insieme attivi nella formulazione dello stesso cosmetico.

Niacinamide e Vitamina C insieme

Niacinamide e vitamina C possono essere usati insieme, cioè nello stesso momento della beauty routine oppure nello stesso prodotto? «Soprattutto nei soggetti predisposti a irritazioni ed allergie, la vitamina C e la niacinamide, due sostanze molto attive, quando associati nello stesso prodotto, possono determinare problemi cutanei. Ma questo è più probabile quando i due ingredienti sono presenti in alte concentrazioni e sono applicati su pelle sensibile. In basse concentrazioni, invece, possono essere considerati meno rischiosi all’uso» - spiega la dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa AIDECO.

«Il cosmetico ottimale prima di tutto è sicuro, comprendendo non solo la valutazione del profilo tossicologico delle singole sostanze che lo compongono, ma anche contemplando le interazioni tra i singoli ingredienti. Inoltre, come per tutti i cosmetici, bisogna valutare (bene e prima della commercializzazione) anche la “tenuta della formula” (che non si separi, non si degradi, ecc). Come per la dieta alimentare, aldilà della salubrità degli ingredienti scelti per cucinare, i cibi devono essere ben bilanciati nelle loro preparazioni e consumo, per evitare indigestioni. Allo stesso modo accade per i cosmetici» - continua la cosmetologa.

Quando usare i due attivi insieme

I vantaggi per la pelle della coppia niacinamide e vitamina C sono numerosi. Si tratta di due ingredienti che agiscono già bene da soli, ma se usati insieme possono potenziare i loro benefici. La niacinamide è un ingrediente riparatore che può migliorare l'aspetto dei pori dilatati e delle rughe sottili. La vitamina C è un potente antiossidante che aiuta le difese della cute dai radicali liberi, contrastando i segni del photoaging.

Insieme, questi ingredienti formano una combinazione vincente che agisce sul colorito poco uniforme della pelle, sulla perdita di compattezza, le linee di espressione e l'opacità. Con l'uso regolare di niacinamide e vitamina C tutti i tipi di pelle ne gioveranno: la carnagione diventerà più radiosa, levigata e uniforme.

A cosa serve la niacinamide in cosmetica

La niacinamide, conosciuta anche come Niacina o Vitamina B3, apporta numerosi benefici alla pelle. Rafforza

la barriera cutanea, migliorandone la funzione protettiva. Grazie alla sua capacità di aumentare il contenuto di acqua nello strato corneo, la niacinamide regola la sintesi dei ceramidi (lipidi naturalmente presenti nella pelle). Inoltre, bilancia l'attività secretoria delle ghiandole sebacee, tamponando così eventuali lucidità.

Ma non finisce qui: la niacinamide contrasta il colorito disomogeneo poiché inibisce il trasferimento dei melanosomi (gli organelli incaricati di trasportare melanina) dai melanociti ai cheratinociti, riducendo così l’accumulo del pigmento. Per questo motivo, la niacinamide è spesso impiegata nei prodotti anti-macchia.

I benefici della vitamina C per la pelle

Alleata della rigenerazione cutanea, la vitamina C è potente antiossidante, molto usato in cosmetica perché rafforza la difesa della pelle, rendendola pelle più forte e resistente all'azione del tempo. Contrasta i segni del photoaging, tra cui la degradazione del collagene, l’iperpigmentazione e la perdita di luminosità. In particolare, la vitamina C stimola la produzione di nuovo collagene, aiutando la pelle a restare tonica e compatta. Contribuisce a uniformare il colorito, rivelandosi un ingrediente efficace per minimizzare le macchie cutanee. Spesso compare infatti nei protocolli schiarenti in associazione ad altri attivi anti-macchia, come ad esempio l'arbutina e l'acido cogico.

Come usare niacinamide e vitamina C insieme

Per usare niacinamide e vitamina C nella stessa skincare, hai a disposizione diversi metodi. Il più intuitivo è applicare in modo sovrapposto prodotti diversi, ognuno con un ingrediente diverso, come ad esempio un siero o la crema. Se la tua pelle è molto sensibile, inizia con un ingrediente e poi dopo una decina di giorni, aggiungi l'altro. Eviterai così il rischio di irritare la pelle.

Preferisci usare i tuoi prodotti con niacinamide e vitamina C all'interno della stessa settimana? Adotta la regola dei giorni alterni, finché non troverai un equilibrio che ti consentirà di utilizzare senza irritazioni, ma ricordiamo che non c'è alcun rischio di associare entrambi gli attivi.

Nelle gallery in basso, guarda la nostra selezione dei prodotti con niacinamide e vitamina C, qualcuno le contiene entrambe!

Prodotti con niacinamide

Sieri, creme e lozioni da usare soli o in abbinamento alla vitamina C, che in alcuni casi è già associata nello stesso cosmetico.

1/6 Siero anti-macchie di GARNIER

Con la sua formula arricchita con Vitamina C + niacinamide + acido salicilico, riduce l’aspetto delle macchie scure sulla pelle.

2/6 Crema ristrutturante mat anti-age di SOMATOLINE

Trattamento ristrutturante per pelli normali/miste che risveglia la riparazione cellulare, riempie i volumi e ridefinisce l’ovale del viso. Contiene l’ingrediente attivo Silky-Mat Tech, costituito da polveri naturali che opacizzano la pelle senza seccarla, Niacinamide ed estratto di Bardana che regolano la produzione di sebo.

3/6 Gocce magiche protettive di COLLISTAR

Una texture super leggera per proteggere la pelle dal sole di tutti i giorni. Contiene niacinamide, un attivo poliedrico e multifunzionale: potenzia la funzione di barriera e il microbiota cutaneo, aumentando i livelli di ceramidi nella pelle, stimolando la micro-circolazione e la sintesi di collagene, riducendo le rughe e prevenendo la disidratazione. 4/6 Siero Purifying NC-DG

Trattamento mirato che unisce il 4% di Niacinamide al Dipotassium Glycyrrhizate per ridurre la produzione di sebo in eccesso e l'effetto lucido. Minimizza la visibilità dei pori e contrasta la formazione di impurità. Attenua la visibilità di discromie uniformando l’incarnato. 5/6 White Specialist di EMOCEAN

Siero viso contro macchie e imperfezioni con con la massima concentrazione di attivi tra cui Niacinamide mirati a bloccare, schiarire e ridurre le macchie di varia natura. Inoltre, grazie alla combinazione di peeling esfolianti, Brilliant Serum aiuta a levigare le imperfezioni e le rughe profonde. 6/6 Y Theorm di 111SKIN)

Un siero riparatore creato dal Dottor Alexandrides che aiuta a ridurre il rossore e lenire le irritazioni, fornendo alla pelle gli ingredienti per la riparazione. Contiene Niacinamide per fornire alla pelle le condizioni ottimali per una maggiore produzione di collagene, elastina e acido ialuronico. ntr PREV NEXT

Prodotti Vitamina C

Tutti i cosmetici della gallery possono essere usati in abbinamento a un prodotto a base di niacinamide.

1/6 Siero Anti-età di ROYAL BEAUTY

Con vitamina C e Acido Ialuronico, agisce in profondità per aiutare la pelle a preservare la sua elasticità e idratazione. 2/6 Vitamin C Papaya Enzyme Scrub di RODIAL

Uno scrub enzimatico ricco di perle di jojoba e perlite (derivate da

estratti vulcanici), che garantiscono un’esfoliazione chimica e fisica

della pelle. 3/6 Idratante viso Vitamin C di ANEW AVON

Primer, idratante e protezione SPF 50, è una crema completa che funge da base da giorno per un aspetto luminoso e idratato. 4/6 Vitamin C Illuminatng Recovery Cream di MADARA

Una crema formulata con acido ascorbico glucoside, una forma stabilizzata di vitamina C, altamente resistente all’ossidazione, con una eccellente capacità di penetrazione per una pelle naturalmente luminosa e radiosa. 5/6 Hyaluron&C di ANTOS

Siero alla vitamina C in forma stabile e liposomiale. I liposomi, responsabili del "trasporto" della vitamina C direttamente nella pelle, permettono al principio attivo di svolgere la sua funzione antiossidante e riparatrice. 6/6 Wonder Roll di VERA LAB

Un siero alla vitamina C con applicatore roll on che stimola la microcircolazione cutanea grazie a un delicato massaggio che favorisce il drenaggio linfatico del viso e potenzia l’assorbimento dei principi attivi. PREV NEXT