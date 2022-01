Migliore fondotinta: i 10 prodotti da provare (per trovare quello definitivo)

Altro che camouflage e correzione. Oggi i fondotinta sono dei veri alleati della pelle perché uniscono colore a trattamento. Il termine giusto è infatti make-care, una crasi che dice tutto: il migliore fondotinta deve sapere uniformare l'incarnato del viso per renderlo ancora più bello, ma allo stesso tempo fare una coccola alla pelle affinché sia sempre più sana. Se sei in cerca del prodotto migliore per te, sei nel posto giusto: ti sveleremo come scegliere il fondotinta e quale fra i 10 migliori provare per andare a colpo sicuro!

Come scegliere il prodotto giusto

Il fondotinta deve fondersi perfettamente con la tua pelle. Non deve esserci, quindi, nessuno stacco di colore. Tradotto: il fondotinta migliore per te deve avere lo stesso sottotono della pelle (caldo vs freddo). Fondamentale è provare il prodotto sulla propria pelle (qui, però, ti diamo i consigli per scegliere il prodotto giusto online) nella zona tra mento e collo, esponendoti alla luce naturale. Indecisa sui prodotti da provare? Ecco 10 fondotinta in grado di soddisfare tutte le esigenze!

Il migliore fondotinta + trattamento: Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20 di Clinique

Questo prodotto non si limita a uniformare l'incarnato, ma riesce anche ad attenuare visibilmente le discromie come le macchie scure, idratando e levigando a ogni utilizzo. In più, utilizzato per almeno otto settimane, è in grado di rendere la pelle più compatta, radiosa, morbida e levigata, con un tono dall’aspetto più uniforme, anche quando è struccata.

Il fondotinta a tutta vitamina: Healthy Mix di Bourjois

Ha una formula arricchita con vitamina C, E e B5, mentre la finitura è semi opaca e naturale.

Il migliore fondotinta effetto pelle nuda: Flash-Nude Fluid SPF 30 di Filorga

Fondotinta fluido multi-attivo effetto, ad azione anti-età, anti-imperfezioni e anti-inquinamento, ha una copertura modulabile.

Il fondotinta per tutti: Estée Lauder Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20

Un prodotto che è un perfetto compromesso tra copertura e leggerezza, tenuta e idratazione, luminoso ma non lucido.

Migliore fondotinta low cost: The Ordinary Serum Foundation

Ha una formula light in siero che sublima l'incarnato senza appesantire. In più, ha un filtro solare SPF 15.

Miglior fondotinta con filtro solare: MAC Cosmetics Studio Waterweight Foundation

Leggero, idratante, protettivo e dalla copertura impalpabile. Con filtro solare SPF 30 è la scelta giusta per difendere la pelle anche in città.

Miglior prodotto multitasking: Facefinity All Day Flawless 3-in-1 di Max Factor

Dalla formula vegana, arricchita con SPF20, è un prodotto multifunzione che unisce la tenuta di un primer, la capacità coprente e mimetizzante di un correttore e infine l’alta coprenza, la protezione e il finish matte di un fondotinta.

Il migliore fondotinta illuminante: Phyto-Teint Ultra Eclat di Sisley Paris

Un fondotinta “attivatore di luminosità” dalla formula ultra soin arricchita e una texture ultra vellutata: questo nuovo prodotto si rivolge a tutti i tipi di incarnato ed è disponibile in nove tonalità.

Migliore fondotinta a lunga tenuta: Always Fabulous di Bourjois

Con vitamina E e acido ialuronico, assicura un’idratazione profonda, mentre il fattore protettivo SPF 20 protegge la pelle dal sole e dagli agenti esterni dannosi. Grazie alla tecnologia Stay-In-Place, la lunga tenuta è assicurata!

Miglior fondotinta contro i pori: Your Skin But Better Foundation + Skincare di IT Cosmetics

Dalla coprenza media e modulabile, minimizza l’aspetto dei pori e delle imperfezioni e garantisce un finish naturalmente radioso per tutto il giorno mentre offre alla pelle tutta l’idratazione di cui ha bisogno.