S i sfumano con le dita e possono essere applicati anche nelle soluzioni più impensabili, come ad esempio in ascensore prima di uscire di casa. Guarda gli ombretti in stick più belli da avere

Ammettiamolo: a volte siamo talmente pigre che l'idea di truccarci gli occhi con i classici ombretti e pennelli ci stanca in partenza. In questi casi, niente di meglio che optare per un bel matitone ombretto! Si tratta, infatti, di una soluzione pratica e veloce che garantisce un'applicazione "senza sforzo", anche senza specchio e a occhi chiusi (è proprio il caso di dirlo!).

Grazie alla sua praticità, questo tipo di ombretto a forma di matitone sta ritrovando negli ultimi tempi un grande successo, tant'è che viene proposto nelle collezioni di make-up per tutti i target, comprese quelle più lussuose e "aspirazionali". Non a caso viene definito anche ombretto on-the-go perché è il tipo di prodotto da portare sempre con sé e infilare nella borsa all'ultimo minuto per una trasferta non prevista.

I finish? Opaco, shimmer e metallizzato. Grande possibilità di scelta anche nei colori: se pensi che gli ombretti a matitone si declinino nei classici marrone, grigio o avorio ti sbagli. Alcune case cosmetiche arrivano a proporre sino a 12 nuance diverse! P

Come si usa il matitone ombretto

A rendere speciale il matitone ombretto è in primis la sua enorme facilità d'uso che lo rende adatto anche se sei alle prime armi e non sai destreggiarti tra pennelli e polveri. È perfetto, inoltre, quando vai molto di fretta e sai che non riuscirai a sfumare il tuo make-up occhi come vorresti. Proprio come se fosse una penna, il matitone ombretto si applica direttamente sulla palpebra e si sfuma con la punta delle dita. Per questo motivo viene chiamato anche ombretto in stick o a stilo. Nulla vieta di sfumarlo con un pennello tondo dalle setole morbide, meglio se specifico per ombretti in crema: in mancanza, va bene anche un pennello per correttore.

Le caratteristiche dei matitoni ombretto

Oltre che per la praticità, i matitoni ombretto si distinguono per la grande durata: alcuni resistono inalterati per 16-24 ore, senza rigarsi sulle palpebre. Le performance migliori si ottengono se si ripassa l'ombretto a qualche minuto di distanza dalla prima applicazione. Molti prodotti sono inoltre resistenti all'acqua e al sudore, in modo da poter essere utilizzati per l'attività sportiva.

Un'avvertenza da tenere a mente? Chiudere sempre la confezione del matitone ombretto e non lasciarla mai aperta. Avendo una texture in crema, l'aria potrebbe asciugarla riducendone la scrivenza. Nessun problema per la punta: molti matitoni contengono un temperamatita integrato per garantire sempre la massima precisione.

Nelle righe in basso, guarda i matitoni in stick da provare.

Ombretto stylo di Lancome

Ombre Hypnose Stylo è una penna ombretto in crema che permette un'applicazione facile e una lunga tenuta. La texture cremosa e leggera scivola e aderisce perfettamente alla palpebra, per un effetto uniforme e un colore incredibile che dura tutto il giorno. Disponibile in 6 colori. Con temperino integrato.

Ombretto stylo di Collistar

Solo per i tuoi occhi è un ombretto stylo dal tocco ultrasensoriale che esalta lo sguardo con un colore intenso e brillante dalla lunghissima tenuta. La sua texture leggera e setosa si sfuma perfettamente sulle palpebre garantendo un risultato luminoso e senza striature fino a 11 ore. Facile e pratico da applicare, è l'alleato make-up per occhi sempre perfetti. Texture waterprof.

Matitone ombretto duo di Guerlain

Mad Eyes è l'ombretto in formato stick della collezione Holiday 2021 di Guerlain. La sua doppia punta svela due combinazioni iridescenti e sofisticate: un equilibrato mix di viola melanzana e sfumature dorate per scaldare lo sguardo quanto basta e una luminosa armonia di grigio ghiaccio e argento per un look smagliante.

L'ombretto a matita resistente all'acqua di Make Up For Ever

Aqua Resist è un ombretto stick tre-in-uno disponibile in 14 colorazioni. Si può usare come una matita kohl, come un eyeliner (linea delle ciglia superiori o inferiori) o come un ombretto. La texture incredibilmente liscia e setosa si fonde istantaneamente con la pelle, per una sensazione leggerissima, e il suo passaggio uniforme garantisce un’applicazione a prova di errore. Dura sino a 24 ore senza sbavature.

Il matitone per gli occhi di Sisley



Phyto-Eye Twist è un tutt'uno per le palpebre: ombretto + matita + liner. La mina "jumbo" fondente e scorrevole permette di colorare le palpebre, disegnare facilmente un maquillage dalle forme grafiche o tracciare un tratto di liner XXL. La formula trattamento arricchita da attivi di origine vegetale (Té verde, Giglio Bianco, Camelia) si prende cura della pelle delicata delle palpebre. La texture colata ultra sensoriale e waterproof, permette un'applicazione ultra-facile e una tenuta ineccepibile per tutto il giorno.

L'ombretto per il punto luce di By Terry



Fondente e cremoso, questo ombretto sublima lo sguardo con un velo vellutato ultra luminoso e a lunga tenuta. La sua texture levigante sfumabile all’infinito si declina in 6 tonalità modulabili e sovrapponibili per palpebre dal look impeccabile! In esclusiva da Sephora.

Ombretto in stickwaterproof di PUPA

Made to last è l’ombretto waterproof di Pupa dal colore vibrante e luminoso. Non fa righe. Non sbava. È facile da applicare perché è in stick, il colore è intenso sin dal primo passaggio. La texture è cremosa e leggera. Perfetto in estate, quando fai sport e ogni volta che cerchi un make up long lasting. Non ti abbandona mai. E addio effetto panda!

Ombretto in stick metallico di Avon

L’Ombretto Stick Precious Earth Metallic, disponibile in 6 tonalità, è formulato con pantenolo e valorizza lo sguardo rendendolo magnetico. Applicato sulle palpebre rivela i pigmenti metallici, svela uno sguardo magnetico e lucente a lunga tenuta.

Matitone ombretto di Mavala

Crayon Lumière è l’ombretto in stick waterproof di Mavala per un make up occhi impeccabile in un solo gesto. 24 colori luminosi, iridescenti o perlati, dal finish satinato. La consistenza è morbida, si stende con estrema facilità e si può sfumare con le dita, per un maquillage naturale o intenso con una tenuta perfetta. Tutti i colori

possono essere utilizzati da soli o sovrapposti. I componenti vegetali, l’olio di soia associato all’estratto di calendula, sono ideali per le pelli sensibili grazie alle proprietà addolcenti, antiinfiammatorie, idratanti. La seta, dall’azione idro-regolatrice e filmogena, conferisce alla pelle una consistenza soffice e delicata.

Caviar Stick di Laura Mercier



Questo ombretto cremoso in stick, estremamente versatile, offre un'applicazione senza sforzo, un colore intenso e modulabile, e una tenuta fino a 12 ore. Tonalità ricche di pigmenti in cremosi riflessi e finish opachi scivolano uniformemente sulle palpebre, rimanendo resistenti alle pieghe e alle sbavature. Una fomula lussuosa, facile da sfumare, miscelare, tracciare, riempire o definire, in modo da poter creare senza sforzo qualsiasi look.

Ombretto in stick di Dolce&Gabbana

Intenseyes Creamy Eyeshadow Stick permette di creare rapidamente un look impeccabile ovunque ci si trovi. Il temperino integrato ne garantisce un’applicazione precisa in un solo gesto. I pigmenti danno vita ad un colore intenso mentre la texture cremosa dona un finish vellutato con una tenuta fino a 11 ore, senza imperfezioni o sbavature. Disponibile in 12 colori.

Ombretto a matita di Layla Cosmetics

To Infinity Waterproof & Long lasting Primer Eyeshadow è il nuovo prodotto Layla Cosmetics che rivoluziona l’idea dell’ombretto in crema. Layla abbatte le barriere del tempo, modellandolo a proprio piacimento e rendendolo clessidra che si dissolve all’infinito.