P er intensificare il colore, ingrandire le labbra ma, soprattutto, per non commettere errori: ecco perché dovresti provare le matite labbra migliori del momento.

Spesso sottovalutate o dimenticate in fondo al beauty case, le matite labbra migliori in circolazione sono un vero segreto di make-up da conoscere. Il tempo non è mai abbastanza, la voglia scarseggia e la precisione non è di casa: queste sono solo alcune delle giustificazioni che tutti, ma proprio tutti, si danno ogni giorno per non utilizzare la matita labbra.

Eppure, questo strumento di make-up, dovrebbe essere uno tra i primi ad essere preso in considerazione e inserito nel proprio beauty kit. La matita labbra, infatti, non solo permette di intensificare il colore del rossetto (o magari cambiarlo leggermente) ma rendere anche la formula che verrà poi applicata long lasting. La sua formula cremosa permetterà, infatti, di far aggrappare il colore creamy del lipstick e, la linea del contorno labbra, sarà un'ottima guida per evitare sbavature.

Come è noto, sono rare le forme di viso simmetriche e quindi è bene sempre aggiungere un piccolo aiuto per rendere tutte le forme armoniose e più simili tra loro (senza stravolgerle). E proprio a questo serve la matita labbra perché, il classico overlining non solo dona un effetto più voluminoso, ma aiuta anche a correggere qualche piccolo errore che sempre può esserci.

La nude è indispensabile, ma anche quella rossa per i rossetti più accesi senza dimenticare le plum dedicate ai colori intensi: qui la seleziona a prova di make-up artist delle migliori matite labbra in vendita.

Astra Make-up, Outline Waterproof Lip Pencil

Massima resistenza, texture leggera e sottile. tratto intenso e scorrevole: questa matita reatraibile è un vero must have grazie a tutte le sue caratteristiche. Con acido ialuronico e Ceramide 3, un attivo che aiuta a trattenere l’acqua nei tessuti, questa matita assicura idratazione e morbidezza. Disponibile in otto colori coprendo tutte le principali sfumature di tendenza.

Rare Beauty, Kind Words

In cerca di una matita ultra cremosa e waterproof? Questa è perfetta tanto dal sembrare un balsamo una volta applicato. Dieci ricche tonalità che lasciano un colore opaco e pieno già dalla prima passata con un comfort assoluto sulle labbra.

Pat McGrath, PermaGel Ultra

Se sei alla ricerca di una copertura totale, questa matita è perfetta. La sua formula in gel lascia una traccia quasi impercettibile sulle labbra, ma piena di colore e intensa. Perfette sia per creare una base piena e corposa, sia per un effetto sfumato in stile anni '90.

Natasha Denona, I Need A Rose Lip Crayon

Rosa classico, malva o beige rosato? I tre colori di questa matita sono la perfetta tonalità per chi cerca un effetto total nude. Da usare anche come rossetto grazie al colore vivido di questa matita labbra vegan e temperabile.

Nabla, Close-up lip liner

Oltre ai gloss volumizzante, anche la matita labbra è un valido alleato. Questa, infatti, permette di sborsare dal contorno senza sbavare o creare macchie. Tutto merito della formula scorrevole e del perfetto bilanciamento tra cremosità e struttura.

Mesauda Milano - 4ever Lips Waterproof

La matita automatica è un must da avere anche nel beauty case da borsetta. Questa, resistente all'acqua, garantisce un tratto netto e preciso oltre che super sottile. Ideale se vuoi una matita quasi invisibile, ma perfetta per contenere il tuo rossetto preferito.

MAC Cosmetics, Lip pencil

È la queen delle matite labbra e, con la sua consistenza cremosa, lascia un tratto super delicato e piacevole da indossare. Provala all over sulle labbra e con un filo di gloss per cambiare un po' le regole.

Anastasia Beverly Hills, Lip Liner

Un'alta concentrazione di pigmenti puri e vellutati sono lo caratteristiche che rendano questa matita labbra una tra le migliori da acquistare online. Disponibile in 18 shade diverse, ha una formula cremosa e non sticky con un finish vellutato matte a lunga durata.

