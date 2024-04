P er tutti coloro che sognano labbra grandi e voluminose, la tecnica dell'overlining è la soluzione miracolora che permette di regalarsi una bocca carnosa e invitante. Le insidie, però, non mancano...

Non esiste tecnica più chiacchierata, o più virale, su TikTok e sui social: l'overlining permette di ottenere labbra carnose e voluminose senza l'aiuto del medico estetico. Un effetto filler, ma senza aghi, che consente di mascherare labbra molto sottili solo utilizzando sapientemente matita e rossetto. Un espediente che, in un certo senso, potrebbe sembrare miracoloso, ma non privo di insidie. Ingrandire le labbra con il make up, d'altra parte, è un'arte e, proprio per questo, potrebbe ingannare. Le tecniche sperimentate sui social sono moltissime, con risultati che regalano una resa fotografica impeccabile, ma che dovrebbero essere maneggiate con cura. Perché l'overlining, specialmente se troppo estremo, funziona solo sui social media, non nella vita reale.

Overlining: come ingrandire le labbra con il trucco

Il modo più semplice per ottenere labbra voluminose con il make up è, semplicemente, disegnarle. La tecnica dell'overlining consiste esattamente in questo: tracciare il contorno della labbra esagerandolo leggermente, "rubando" qualche millimetro così da ottenere un effetto volumizzante. Naturalmente, la scelta della giusta combinazione tra matita e rossetto è fondamentale, così da poter dare vita a un trucco credibile e, per quanto possibile, naturale. Un gioco tra sfumature che si sovrappongono perfettamente, contrasti anni '90 e gloss lucidanti con effetto specchio.

Labbra più carnose con il make up: attenzione alle esagerazioni

A sollevare il problema di quanto la tecnica dell'ovelining possa essere problematica e innaturale è stata Danae Mercer, content creator che da sempre si batte per portare una bellezza più autentica sui social. «Lasciate che vi de-influenzi», scrive sul suo profilo Instagram. «L'ovelining eccessivo è un trend virale sui social media. Ma ecco la verità: funziona sui social media. Ma cosa succede portando questa labbra carnose e succose nel mondo reale?». I risultati, in effetti, sono devastanti: le immagini postate dall'influencer, infatti, mostrano quella che lei definisce labbra da Jocker.

https://www.instagram.com/p/C0E8DfsSlNO/

Esagerare con matita e rossetto, infatti, funziona solo grazie all'uso strategico di luci fotografiche e filtri, ma risultano quasi distorte nel mondo reale. La silhouette delle labbra, infatti, appare esageratamente grande, il sorriso allungato in un smorfia. «Ho aggiunto un filtro per far apparire la pelle più omogenea e uno per creare un light make up sul viso. In più c'è il mio ring light», scrive Mercer. «Sommandosi, rendono le mie labbra rosse davvero infuocate. Ma quando tolgo tutto... è chiaro quello che ho fatto. E risulta assolutamente ridicolo quando sorrido». Una lezione da imparare: con l'overlining è meglio non esagerare.