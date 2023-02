I migliori rossetti nude da avere: quali sono e come sceglierli

E siste un nude lipstick perfetto per ognuna di noi? Assolutamente sì. Ecco come sceglierlo

Chic, timeless e versatile. Il rossetto nude è decisamente uno di quei prodotti che non può assolutamente mancare in ogni trousse che si rispetti. È il vero rossetto quattro stagioni che si adatta ad ogni occasione d’uso e si presta a diverse tecniche di make-up che ultimamente ricopiamo e riproduciamo non-stop, dall’overlining - per avere labbra perfettamente disegnate e voluminose in modo naturale - alle glazed donut lips di Hailey Bieber che ci hanno fatto impazzire (e non solo su TikTok), al lip contouring.

Ma anche chi non è così avvezza ai trend, spesso preferisce puntare sul rossetto nude, che riveste le labbra senza essere eccessivamente invadente e quindi risulta uno dei più amati dalle fan del trucco minimale e predilige un trucco naturale, ma anche da chi cerca un rossetto che vesta le labbra e al tempo stesso abbia un bassissimo coefficiente di errore d’applicazione.

Rossetto nude: a chi sta bene

Ma la ricerca del rossetto nude perfetto non è così facile come potrebbe sembrare. Là fuori c’è sicuramente quello di cui le tue labbra hanno bisogno, sia in termini di formula che di finish e di tonalità: è sia una questione di trial & error e di infiniti colour swatch. Sì, perché quando scegli un nude lipstick la shade che indossi è cruciale e fa da spartiacque tra labbra divine e un rossetto che smonta un make-up pazzesco e, FYI, il nude perfetto è quel colore che fa trasparire il colore naturale delle tue labbra.

Scegliere il nude lipstick più adatto alle labbra, quello che le ricopre come se fosse una seconda pelle è una questione di saper riconoscere il sottotono dell’incarnato. Pesca, cipria, rosa, beige e caramello sono solo alcune delle opzioni disponibili e un po’ di confusione è normale. Se non sai da dove partire, il test dell’armocromia è fondamentale per riuscire a destreggiarti nella pressoché infinita scelta che hai a disposizione. E non lasciarti abbattere se non sei al primo tentativo di ricerca del rossetto nude della vita: anche se in passato hai comprato un colore che proprio non funziona, prima di buttarlo o abbandonarlo per sempre prova il lip contouring, perché potrebbe riservarti sorprese davvero interessanti. Tutto ciò di cui hai bisogno è una matita labbra dal sottotono freddo, un pennellino per sfumarla e un gloss. Vale un tentativo.

Chanel Rouge Allure Velvet col. 62 Libre

Essence Hydrating Nude Rossetto col. 303 Delicate

Dear Dahlia Paradise Dream Velvet Lip Mousse col Teddy

Mesauda Milano Bare Harmony Lipstick col 301 Silk

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick col Pillow Talk

Dior Rouge col 100 Nude Look

Rare Beauty Kind Words col Humble

NARS Powermatte Lipstick col American Woman

Gucci Rouge À Lèvres Mat col 305 Ruby Firelight

