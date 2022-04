Q uali sono le forme di sopracciglia che detteranno tendenza e che vedremo indossate in passerella e non? Te lo sveliamo noi.

Le tendenze conquistano ogni anno il mondo del beauty e della bellezza e, questo, vale anche per le forme di sopracciglia. Il 2022, infatti, vedrà diversi cambiamenti sul tema, alcuni davvero inaspettati, che potrebbero cambiare radicalmente il tuo modo di vivere e conoscere l'eyebrow world.

Il posto perfetto dove scoprire le tendenze del momento? Ovviamente i social, Instagram in primis, dove i contenuti a tema sono davvero infiniti e noi siamo pronti per scoprirli insieme.

Straight Brows

Dopo anni di ricerca dell'arco e della curva perfetta, le sopracciglia diventano dritte. Questo trend arriva direttamente dalla Corea ed è caratterizzato da sopracciglia piene con un arco appena accennato e una codina dritta. La forma perfetta per chi è alla ricerca di un immediato effetto lifting che andrà ad aprire lo sguardo e alzare i lineamenti.

Sopracciglia anni '90

Sì, inutile negarlo. Le abbiamo rinnegate, odiate e, ora dopo anni di sopracciglia folte e bushy, le sopracciglia sottili, anzi super sottili, torneranno di tendenza per il 2022. Le ha portate alla ribalta Bella Hadid e, sui social, questo trend sembra spopolare in ogni dove riportando alla ribalta sopracciglia super fini, vittime anche dello spinzettamento selvaggio.

Questa volta, però, evita il fai da te, ma affidati a un eyebrow technician che troverà la forma perfetta anche in questo caso.

Ad arco alto

È noto che le tendenze stagionali siano fatte anche di forti contrasti e, se da una parte le sopracciglia sono dritte e lineari, dall'altra gli archi non sono solo ben presenti, ma anche molto alti. In questo caso il sopracciglio arcuato permette di dare maggiore rilevanza allo sguardo e, per farlo, è bene ricordare di applicare sempre un tocco di illuminante nella parte più lata.

Sopracciglia natural

Un inno all'acqua e sapone grazie alla forma di tendenza dedicata alle sopracciglia naturali. Poche correzioni che seguono la forma già presente, senza stravolgerne la forma che da sempre rende unico il tuo volto.

Non dimenticare, però, di definirle al meglio con una matita o una polvere e di fissare il tutto con un gel trasparente.