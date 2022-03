Fondotinta in polvere: perché sceglierlo, come si usa e i migliori prodotti

Dura a lungo e combatte l'antipatico effetto lucido. E, poi, garantisce un risultato perfetto con un finish opaco ma allo stesso tempo luminoso. Infine, piace perché è confortevole, leggero, quasi impercettibile. Stiamo parlando del fondotinta in polvere, un prodotto must di cui è facile decantare le lodi perché una volta provato non si torna indietro. Qui le tendenze non c'entrano nulla: il fondotinta in polvere ha una storia lunghissima. Il primo prototipo, infatti, vede la luce oltre cinquemila anni fa quando gli antichi Egizi usavano la polvere di caolino – un'argilla morbidissima e bianchissima – per creare la “base viso”. Nei secoli, poi, questo fu il compito delle prime ciprie. Oggi il fondotinta in polvere è in grado di assicurarti una pelle di porcellana ma senza l'effetto “cerone” dei primi fondotinta della storia e con formule che, di anno in anno, ci riservano sempre tante piacevoli sorprese. (Salta pure al paragrafo con i migliori prodotti tra novità e best seller).

A chi è consigliato

ll fondotinta in polvere (soprattutto nella sua versione compatta) è l’ideale per chi ha una pelle grassa o mista. Il vantaggio di questa tipologia di fondotinta è che è in grado di “assorbire” l'effetto lucido senza ostruire i pori. Al contrario, se hai una pelle secca, il consiglio è di usare il meno possibile prodotti in polvere (a meno che non si tratti di polveri minerali che contengono ingredienti in grado di preservare l'idratazione della pelle).

Fondotinta in polvere minerale: i vantaggi

Tra i fondotinta in polvere una menzione speciale va proprio ai fondotinta minerali che si differenziano dalle altre tipologie di fondotinta perché composti di minerali ridotti in polvere finissima. Nella formula sono presenti, infatti, mica, biossido di titanio, ossido di zinco e ossido di ferro. Sono, quindi, la soluzione indicata per chi ha le pelli più sensibili (anche perché non contengono coloranti artificiali, siliconi e parabeni). I fondotinta minerali possono essere in polvere libera oppure in polvere compatta e sono applicati sul viso utilizzando un pennello kabuki, caratterizzato da un manico corto e da setole molto fitte.

Fondotinta in polvere compatto: perché sceglierlo

Si tratta di un fondotinta in polvere che viene appunto compattata: è in assoluto il prodotto più gettonato fra tutte le tipologie. Il perché è presto detto: ha una coprenza migliore ma sempre molto modulabile, è facile da utilizzare e si applica con pochissimi gesti. Per questo motivo è ottimo anche per i ritocchi quando si è fuori casa. Basta picchiettarlo sul viso con la spugnetta oppure utilizzando un ampio pennello eseguendo movimenti rotatori.

Scopri con la nostra selezione i migliori fondotinta in polvere da provare adesso.

Fondotinta in polvere: le novità

Il nuovo Fondotinta compatto di Collistar

Caratterizzato da una texture “cream to powder”, non appena applicato si trasforma in una polvere setosa e leggera, che uniforma ed esalta il colorito grazie a finissime polveri multi-riflettenti per un effetto “seconda pelle”.

Protect Fondotinta Compatto SPF50 di Mediterranea

Ideale per pelle mista e grassa, ha una consistenza setosa e leggera. Ottimo per un uso wet&dry ha protezione solare SPF 50 e contiene olio di oliva, noto per le sue preziose proprietà idratanti, nutriente ed emollienti.

SYNCHRO SKIN SELF-REFRESHING Custom Finish Powder Foundation di Shiseido

Fornisce una copertura traspirante, sfumabile e modulabile dall’effetto multidimensionale e naturale, come una «seconda pelle». Formulato con la tecnologia ActiveForceTM, si sincronizza perfettamente con la pelle, resistendo al calore, all'umidità e al movimento, per un finish fresco e naturale che non necessita ritocchi.

Ever Matte Compact Powder di Clarins

Uniforma e opacizza il colorito - in maniera modulabile e in tutta dolcezza – per un incarnato naturalmente matte, luminoso e omogeneo.

FONDOTINTA COMPATTO POLVERE 24ORE PERFECT di Deborah Milano

Compatto, pratico e dalla texture ultra vellutata, dona alla pelle una nuova esperienza sensoriale grazie alla nuova formula che si fonde perfettamente con l’incarnato, per un risultato naturale.

Fondotinta in polvere: i best seller

Teint Idole Ultra Compact Fondotinta in polvere di LANCÔME

Dal finish opaco e a lunga tenuta senza ritocchi, ha una straordinaria capacità sebo riduttore.

Hello Happy Velvet Powder Fondotinta In Polvere Doppia Coprenza di BENEFIT COSMETICS

Questo fondotinta opacizzante dalla texture cremosa, setosa e vellutata dona un effetto matte per tutta la giornata senza appesantire. La formula contiene estratti di burro di karité per un comfort assoluto e impalpabile sulla pelle.

Lock-It Powder Foundation KVD BEAUTY

Questo fondotinta vegano in polvere regala una coprenza totale immediata, per un incarnato impeccabile e una tenuta estrema. Contiene estratto di polvere di riso, per mimetizzare le imperfezioni, e caolino, un’argilla minerale in grado di assorbire l’eccesso di sebo e opacizzare la pelle senza seccarla.

Matte Velvet Skin Compact di MAKE UP FOR EVER

Si uniforma al tono della pelle, nasconde le imperfezioni e dona comfort tutto il giorno. Grazie alla tecnologia FLEXI - FIT , si adatta ai movimenti della pelle e dona un effetto naturale garantendo un'alta coprenza.

Fondotinta minerale in polvere di Lily Lolo

Resistente all'acqua, ha un fattore naturale di protezione solare.

Bellapierre Cosmetics Fondotinta Minerale

Ha formula delicata per la pelle grazie agli ingredienti come zinco, mica, olio di jojoba ed estratti di caprifoglio.