Face & body jewels: l’ultima tendenza beauty del momento

S ei pronta a brillare?

Gemme, brillanti, perle, cristalli e chi più ne ha più ne metta: le tendenze beauty parlano chiaro e urlano a gran voce sparkling is better.

Complice il revival degli anni 2000 e le tendenze Y2K - e, dobbiamo ammetterlo, anche il successo della serie tv più amata degli ultimi anni, Euphoria, - il trend di applicare decorazioni sul corpo e sul viso sembra essere più in voga che mai.

I cosiddetti face & body jewels variano da creazioni luminose, stickers, paillettes ad applicazioni iridescenti e cristalli e, la moda del momento, è applicarli ovunque vogliamo. Non ci sono limiti: l’immaginazione e la libertà d’espressione sono la chiave di un makeup iconico e ben riuscito.

Vediamo alcune delle tendenze più amate del momento!

Face jewels: i look occhi con perle, glitter e paillettes

È iniziato tutto da qui: quando, fra un episodio e l’altro di Euphoria, gli occhi di Jules, Rue, Cassie, Kat e Maddie si riempivano di makeup innovativi e mozzafiato, fra cristalli, brillanti e colori bold. Con l’arrivo della seconda stagione, poi, il mondo del makeup si era già rivoluzionato e cavalcava sapientemente l’onda di questa influenza televisiva importantissima e senza precedenti. Ora, qualche tempo dopo, applicare jewels sugli occhi forse non risulta più così progressista e nuovo (anzi, sembra un po’ la consuetudine delle tendenze makeup) ma questo non significa che questo trend abbia perso il suo fascino. Minimamente. La sua forza sta proprio nel sapersi rinnovare e reinventare in continuo, fra sfumature, disegni e geometrie sempre differenti. Inoltre risulta una validissima opzione per iniziare ad abbattere i propri limiti e dare spazio alla fantasia. Il punto di forza di questo tipo di makeup è proprio il fatto che basta veramente poco per renderlo wow: una gemma sul punto luce o una semplicissima linea di eye-liner con le perle riescono a stupire senza troppo sforzo.

Le applicazioni gioiello sulle labbra

Se invece vuoi fare quel “passetto in più” ma senza uscire completamente dalla tua comfort zone, l’alternativa che ti proponiamo è di cospargere di luce le labbra! Pensa alla tua bocca come una tela da dipingere e adornare: alla fine dei conti lo fai già con il rossetto no? In questo caso si tratta solamente di aggiungere qualche elemento in più per renderla straordinaria.

Se invece preferisci rimanere sul “semplice” ma con un tocco super, limitati a delineare il bordo - dove solitamente passi la matita - con un elemento gioiello e lascia gli interni liberi o applica solamente qualche dettaglio qua e là.

Sopracciglia con cristalli

Un’altra tendenza super in voga sono le applicazioni sulle sopracciglia: sopra, sotto, interamente coperte oppure adornate a piacimento, le brows sono i “nuovi occhi”. Applicare i jewels qui forse è un po’ più difficile ma con un po’ di pazienza e attenzione ti assicuriamo che il risultato sarà meraviglioso.

Full face jewels

Il passo successivo a queste tre micro tendenze è…condensarle tutte assieme! Una full face - senza regole da rispettare ma solo seguendo il proprio istinto - con quello che vogliamo: paillettes, strass, cristalli o adesivi luccicanti! Sia che ti piaccia “addobbarla” completamente o che tu preferisca qualcosa di più sobrio, la full face è il makeup che catalizzerà l’attenzione in qualsiasi occasione. Parola di Beauty Editor.

Body jewels

Non potevamo dimenticarci del corpo: i jewels hanno conquistato anche lui. Decolletè, braccia, collo, addome e total body sono, ufficialmente, tempestati di luce. Mixa qualche applicazione strategica a una cascata di brillantini e paillettes se hai intenzione di cospargere tutto il corpo per facilitare il processo (oppure fai come Doja Cat, ma poi armati di taaaanta calma e sangue freddo). In alternativa decora solo qualche zona.