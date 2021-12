V uoi disegnare un eyeliner dritto e non sai come fare? In questo articolo trovi tutti i migliori metodi per una applicazione facile e veloce. Senza brutte sorprese, poi, davanti allo specchio

Le ricerche online sull'eyeliner contano decine di milioni di risultati. Non solo perché si tratta di un must (come dimostrano le tendenze make-up del momento), ma anche perché tutti vogliono sapere come usarlo al meglio o senza fare grossi errori. Guardarsi allo specchio e sperare che il risultato sia in linea con le aspettative è, infatti, qualcosa che abbiamo vissuto tutte prima o poi. Fare un cat-eye impeccabile o tracciare une perfetta riga nera sono le due domande che qualsiasi make-up artist si è sentito rivolgere. In questo articolo cerchiamo di darti tutti i tips per disegnare un eyeliner dritto con i migliori metodi per una applicazione facile e veloce. Pronta? Inizia subito a prendere nota oppure a esercitarti davanti allo specchio!

L'importanza della postazione e della posizione

Mettiti davanti a uno specchio con il mento in alto e guardando verso il basso: è una posizione che aiuta molto nel tracciare la linea. Assicurati, poi, di avere un piano stabile e di poter appoggiare il gomito su una superficie per avere il massimo della stabilità e la mano più ferma possibile. Ora sei pronta a disegnare il tratto MA senza tirare la palpebra. Lo sappiamo, è un gesto che viene naturale ma è va evitato perché si rischia di creare una riga che non tiene conto della forma naturale dell'occhio. Quando stendiamo l’eyeliner l’occhio deve essere rigorosamente semichiuso.

Come mettere l'eyeliner dritto in base alla forma dell'occhio

Ora che sei pronta a disegnare la riga, osserva attentamente la forma dell'occhio perché per ogni tipologia c'è un suggerimento sul tipo di riga da tratteggiare. Per esempio, se hai gli occhi piccoli, ti consigliamo di creare una riga di eyeliner sottile sulla palpebra superiore restando il più vicino possibile all’attaccatura delle ciglia. In questo modo, la forma degli occhi piccoli apparirà più grande ma lo sguardo non sarà appesantito da una riga spessa o troppo vicina alla parte più interna. Al contrario, sarà necessario disegnare, nella rima inferiore, una linea leggermente staccata dall’occhio per ingrandirlo un po' di più. Gli occhi grandi stanno all'eyeliner come il viso ovale sta ai tagli di capelli: puoi davvero provare di tutto, dalle forme geometriche alle righe più spesse fino all'eyeliner con coda. In questo caso, se vedi che il tuo occhio tende verso il basso, assicurati di disegnare una coda verso l'alto e verso l'esterno. Con l'eyeliner, inoltre, è possibile correggere alcuni piccoli “difetti”. Per esempio, se hai gli occhi distanti, disegnerai la riga dall'angolo interno dell'occhio evitando la classica codina che si allunga verso l'esterno. Al contrario, se li hai vicini, partirai con l'eyeliner da metà palpebra superiore accentuando la codina verso l'esterno. Hai gli occhi a mandorla? La riga può essere dritta e molto lunga, mentre per gli occhi tondi la forma di eyeliner consigliata è il classico cat-eye che allunga lo sguardo all'istante.

Eyeliner facile: tutte le tecniche

Ora che hai deciso qual è la forma giusta per te, passiamo alla parte pratica. Non c'è una sola tecnica per disegnare la riga di eyeliner in maniera facile. Il metodo più diffuso è quello dei trattini. Consiste nel procedere a piccoli step creando dei punti lungo la rima superiore che andrai man mano a unire dall'interno verso l'esterno. Se sei alle prime armi, puoi usare una matita. Non sei convinta del risultato? Potrai sempre sfumarla e creare un delizioso smokey eyes!Ma passiamo alle altre modalità, tutte a prova d'errore!

Come mettere l'eyeliner dritto con lo scotch

Chi lo avrebbe mai immaginato! Lo scotch è un perfetto alleato di bellezza. Tagliane un pezzetto e applicalo in diagonale sotto l'occhio. Poi, disegna la linea mantenendo l'eyeliner il più possibile vicino al bordo dello scotch. Lascia asciugare per qualche secondo e poi stacca. Il consiglio in più: preferisci uno scotch di carta perché è più delicato sulla pelle.

Come fare l'eyeliner dritto con la matita

Per tracciare una riga dritta, usa una matita per occhi a mina morbida ben appuntita. Puoi iniziare disegnando la parte più esterna procedendo verso l'interno: man mano che si avanza, il tratto deve diventare più sottile. In un secondo momento potrai passare un eyeliner in gel o liquido per enfatizzare il tratto!

Come mettere l'eyeliner dritto con il cucchiaio

Altra tecnica piuttosto nota è quella delcucchiaino. Consiste nel disegnare la codina dell’eyeliner aiutandosi prima con il manico del cucchiaino e poi con la parte arrotondata.

Eyeliner senza coda: come farlo

Non tutte amano la classica codina. A ragione: l'eyeliner senza coda è più semplice da realizzare rispetto al classico flick e regala un effetto simile all'infracigliare, una tecnica che consiste nell'applicare la matita all’attaccatura delle ciglia per intensificare e aprire lo sguardo. Consigliato a chi ha occhi incappucciati e cadenti, richiede una sola accortezza: che la linea non vada oltre l'angolo esterno dell'occhio. Il prodotto giusto per l'eyeliner senza coda è il pennarello con la punta sottile ma anche una matita appuntita è promossa a pieni voti.

Ora che sai come disegnare una rifa di eyeliner dritta, ti diamo qualche spunto per il tuo prossimo eye look!

