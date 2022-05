Eurovision Song Contest 2022: tutti i migliori beauty look

L 'Eurovision Song Contest è tornato, con il suo bagaglio di musica e look indimenticabili. Ecco i migliori beauty look della kermesse musicale in scena a Torino dal 10 al 14 Maggio. Pronti a ballare?

E' tempo di Eurovision! Anche quest'anno torna la kermesse musicale Made in Europe più seguita al mondo, e lo fa in grande stile - e a casa nostra. Ogni sera dal 10 al 13 maggio, in diretta dal palco del Pala Olimpico di Torino, si alterneranno le oltre 50 nazioni partecipanti, per una serie di semifinali entusiasmanti condotte dal trio Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Fino ad arrivare alla finalissima, Sabato 14 Maggio, che decreterà il vincitore assoluto dell'Eurovision Song Contest 2022.

Eurovision 2022: I beauty look più belli

Uno spettacolo tutto da cantare e ballare, che si prepara a dettare legge anche in fatto di look. Lo sanno bene i nostri Maneskin, protagonisti indiscussi e vincitori della scorsa edizione grazie ad un potentissimo mix di ottimo rock e outfit mozzafiato. Ma anche quest'anno, i riflettori sono puntati su outfit, trucco e capelli. Nell'attesa di conoscere e ascoltare per la prima volta le canzoni che entreranno nella storia e ci faranno ballare tutta l'estate, ecco tutti i beauty look più belli dell'Eurovision Song Contest 2022!

Laura Pausini

Non potevamo iniziare questa carrellata di beauty look senza celebrare la bellezza e il talento di Laura Pausini, co-host di questa edizione dell'Eurovision al fianco di Mika e Alessandro Cattelan. La pop-star ha scelto un total-look rosa Valentino, declinato anche nel make-up. Smokey eyes sfumato, blush e rossetto sono tutti tono su tono.

S10: Olanda

La cantante olandese s10 sceglie un beauty look naturale, fresco, effetto bonne-mine, alla maniera della Generazione Z. Incarnato uniforme e luminoso, soap brows e una pioggia di lentiggini su naso, gote e fronte.

Monika Liu: Lituania

Super raffinata la lituana Monika Liu, con bowl cut corvino anni '60 e trucco sui toni del lilla con ciglia finte e labbra nude.

Amanda Georgiadi Tenfjord: Grecia

L'artista greca ha scelto di abbinare all'abito bianco di sartoria un hair look con trecce bohémien e lunghezze morbide e naturali. Il trucco è naturale e luminoso.

Ronela Hajati: Albania

La performer albanese inaugura la prima serata dell'Eurovision con un look da vera principessa pop: coda altissima e biondissima, e smokey eye allungato con maxi-eyeliner.

Reddi: Danimarca

Ispirazione 70's per le quattro artiste del gruppo danese Reddi. I capelli sono un mix tra mullet, shag e maxi-frange, mentre il make-up è giocato sui toni caldi del marrone e del terracotta, con accenni smokey in pieno stile settanta.

(in aggiornamento)