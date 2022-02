I l rosa è un colore molto più particolare di quanto potresti pensare: delicato ed etereo, ma anche deciso e vivace è l'ideale per un trucco nude, ma anche per realizzare makeup grafici e drammatici. Gli abbinamenti, poi, sono veramente tantissimi. Dal marrone al nero fino all'oro, il trucco rosa travolge occhi, guance e labbra con nuance come il cipria, il pesca o il fucsia.

Puoi essere romantica, audace o pop e tutto sfoggiando semplicemente un trucco rosa. Un colore dalla versatilità inaspettata, che sa accendere gli occhi, le labbra e persino le guance. Certo, perché di rosa esistono mille sfumature e, proprio per questo, trovare quella che più si adatta alla tua personalità - e allo stile che vuoi ottenere - sarà uno scherzo. Il rosa, poi, sta bene a tutti. Tutto ciò che devi fare è trovare la nuance più giusta da armonizzare all'incarnato. Se hai un sottotono caldo, infatti, le tonalità perfette per te sono corallo e pesca, mentre rosa cipria, malva e rosa baby sono l'ideale per chi ha un incarnato freddo. Il trucco occhi rosa, ovviamente, dovrà valorizzare l'iride. Ecco allora che gli occhi versi dovranno accendersi con tonalità dai riflessi violacei, mentre per gli occhi azzurri occorre un rosa arricchito da venature marroni o dorate. Per un makeup occhi castani, infine, il trucco perfetto è rosa antico, adatto a creare un contrasto con le iridi scure. In ogni caso, niente regole fisse quando si tratta di makeup rosa: devi solo trovare le sfumature che preferisci.

Trucco occhi rosa: effetto shock o sfumato?

Il rosa è la nuance perfetta per realizzare un trucco occhi velocissimo, specie se scegli un matitone ombretto. In questo caso, infatti, tutto ciò che devi fare è applicare l'ombretto a tutta palpebra, sfumandolo solo verso l'esterno dell'occhio. Gli effetti che puoi ottenere, in questo caso, sono due: un trucco rosa cipria o rosa antico, delicato e quasi impercettibile o un makeup più deciso, nei toni del fucsia. Un'opzione da considerare è, ovviamente, l'eyeliner rosa. In questo caso, infatti, potrai sbizzarrirti con linee grafiche e abbinamenti di colore più audaci, creando un makeup rosa e nero, ad esempio. L'idea da considerare? Creare un contrasto tra ciglia nerissime e matita rosa acceso. L'effetto è sensuale e originale al tempo stesso.

Il makeup sfumato rosa

L'ombretto rosa shock con glitter

Il makeup rosa e nero

Gli abbinamenti con il rossetto rosa

Il trucco labbra rosa è un vero classico! L'ideale per accendere il makeup con un dettaglio semplice, ma pieno di personalità. Certo, perché la scelta della tonalità può davvero dire tutto di te. Con un gloss vivace come il rosa ciclamino, ad esempio, potrai accendere le labbra con un tocco nineties, che non guasta mai. Se non ti va di osare, invece, la soluzione è un trucco rosa antico, magari dal finish matte. L'abbinamento, in questo caso, è con un trucco occhi ton sur ton, ma più marcato, che possa essere il focus del look. Il trucco nero e rosa è la tua passione? Accosta eyeliner nero e rossetto fucsia, per creare un contrasto contemporaneo, da pop star.

Il gloss lucido rosa acceso

Il rossetto matte e rosa antico

Trucco rosa e nero: l'abbinamento eyeliner-rossetto

Trucco rosa: perché non provare un total look?

Il rosa è un colore perfetto anche per il blush. Ecco perché dovresti provare a realizzare un makeup monocromatico, che armonizzi ombretto, rossetto e fard. In questo caso, le nuance con cui giocare dovranno essere più leggere e delicate. Un esempio è il rosa baby, perfetto per gli incarnati freddi e gli occhi chiari. Se preferisci un trucco rosa più marcato, la tonalità da scegliere è il rosa fragola, perfetto per creare effetti sfumati o un vero e proprio trucco occhi in color block. Aggiungi un mascara che ti aiuti ad allungare le ciglia e aprire lo sguardo e il gioco è fatto!

Il makeup rosa fragola con labbra degradé

Il rosa baby per gli incarnati freddi

L'effetto del makeup rosa monocromatico